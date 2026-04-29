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हिंदी न्यूज़ऑटोAudi Q8 e-Tron Recall: ब्रेक सिस्टम में गड़बड़ी, कंपनी ने तुरंत जारी किया रिकॉल

Audi Q8 e-Tron Recall: ब्रेक सिस्टम में गड़बड़ी, कंपनी ने तुरंत जारी किया रिकॉल

Audi Q8 eTron में आई खराबी के चलते कंपनी ने भारत में कई यूनिट्स के लिए रिकॉल जारी किया. कंपनी ये रिपेयर मुफ्त में करेगी. जानिए क्या है समस्या और क्या करें.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 29 Apr 2026 07:10 PM (IST)
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Audi ने भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV Q8 eTron के कुछ मॉडल्स में तकनीकी खराबी की जानकारी मिलने के बाद रिकॉल जारी किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस गाड़ी के ब्रेक सिस्टम में एक अहम समस्या सामने आई है, जो ड्राइविंग के दौरान परेशानी पैदा कर सकती है. कंपनी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रभावित यूनिट्स को वापस बुलाने का फैसला किया है. यह कदम ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके. दरअसल, Audi की गाड़ियां अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाती हैं, इसलिए इस तरह के मामलों में कंपनी तुरंत कार्रवाई करती है.

ब्रेक सिस्टम में क्या है खराबी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Audi Q8 eTron में ब्रेक सर्वो पुश रॉड के बोल्टेड कनेक्शन में समस्या पाई गई है. समय के साथ यह कनेक्शन ढीला हो सकता है, जिससे ब्रेक पैडल और ब्रेक सिस्टम के बीच सही तालमेल नहीं रह पाता. अगर यह समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, तो ड्राइवर को ब्रेक लगाने में कठिनाई हो सकती है. हालांकि कंपनी का कहना है कि पूरी तरह कनेक्शन टूटने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इस स्थिति में कार का कंट्रोल बनाए रखना मुश्किल हो सकता है.

कितनी गाड़ियां हुई हैं प्रभावित?

जानकारी के अनुसार, भारत में लगभग 207 यूनिट्स इस समस्या से प्रभावित पाई गई हैं. ये सभी गाड़ियां 2 फरवरी 2018 से लेकर 11 जून 2024 के बीच बनाई गई थीं. हालांकि यह संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने सभी प्रभावित गाड़ियों के लिए रिकॉल जारी किया है. इससे यह साफ होता है कि Audi अपने ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहती.

ग्राहकों को क्या करना चाहिए?

जिन ग्राहकों की गाड़ियां इस रिकॉल में शामिल हैं, उन्हें कंपनी की ओर से सूचना दी जा रही है. ऐसे ग्राहकों को अपनी कार को नजदीकी Audi सर्विस सेंटर पर ले जाना होगा. सर्विस सेंटर पर गाड़ी की पूरी जांच की जाएगी और अगर कोई खराबी पाई जाती है, तो संबंधित पार्ट को बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के बदल दिया जाएगा. यह पूरी प्रक्रिया ग्राहकों के लिए मुफ्त रखी गई है, जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो.

ये भी पढ़ें: नए फीचर्स के साथ और भी प्रीमियम सेडान बनेगी Honda City Facelift, जानें क्या होंगे इंटीरियर और फीचर्स में बदलाव

Published at : 29 Apr 2026 07:10 PM (IST)
Tags :
Audi Q8 ETron Recall Audi Recall India Audi Brake Issue Q8 ETron Problem
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