हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोअब घंटों इंतजार नहीं! 10 मिनट चार्जिंग वाला स्कूटर करेगा गेम चेंज, जानें क्या होगा खास

अब घंटों इंतजार नहीं! 10 मिनट चार्जिंग वाला स्कूटर करेगा गेम चेंज, जानें क्या होगा खास

Ather EL01 एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकता है जो फास्ट चार्जिंग, स्मार्ट फीचर्स और बेहतर डिजाइन के साथ बाजार में नया बदलाव ला सकता है। अगर आप भविष्य के स्कूटर का इंतजार कर रहे हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है।

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 30 Apr 2026 05:32 PM (IST)
Preferred Sources

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी Ather Energy जल्द ही अपना नया स्कूटर EL01 लॉन्च करने की तैयारी में है. हाल ही में इसका टेस्ट मॉडल बेंगलुरु की सड़कों पर देखा गया है, जिससे इसके आने की खबर और पक्की हो गई है. यह स्कूटर कंपनी के नए EL प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है, जिसे पहले कॉन्सेप्ट के रूप में दिखाया गया था. कंपनी का मकसद इस स्कूटर के जरिए लागत कम करना और ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना है. इसके साथ ही यह प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया गया है कि आगे चलकर इसी बेस पर कई नए मॉडल भी तैयार किए जा सकें. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह स्कूटर साल 2026 में लॉन्च हो सकता है.

नया प्लेटफॉर्म और बेहतर परफॉर्मेंस

Ather EL01 कंपनी का पहला स्कूटर होगा जो पूरी तरह नए EL आर्किटेक्चर पर बनेगा. यह प्लेटफॉर्म Ather 450 और Rizta से अलग होगा. इसमें नया पावरट्रेन, अपडेटेड सॉफ्टवेयर और बेहतर हार्डवेयर दिया जाएगा. इससे स्कूटर की परफॉर्मेंस बेहतर होगी और मेंटेनेंस भी आसान रहेगा. सर्विस के बीच का समय भी बढ़ सकता है, जिससे यूजर्स को बार-बार सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ेगा. इस स्कूटर का प्रोडक्शन महाराष्ट्र के संभाजी नगर प्लांट में किया जाएगा.

फैमिली यूज के लिए डिजाइन

Ather EL01 को खास तौर पर रोजाना इस्तेमाल और फैमिली के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें बड़ा और फ्लैट फ्लोरबोर्ड मिलेगा, जिससे बैठने और पैर रखने में आराम रहेगा. इसके साथ ही इसमें बड़ा अंडर-सीट स्टोरेज दिया जाएगा, जिसमें दो हेलमेट आसानी से रखे जा सकेंगे. स्कूटर में 14-इंच के बड़े व्हील्स और पूरी LED लाइटिंग भी मिलेगी. सबसे खास फीचर इसका इनबिल्ट चार्जर है. इसका मतलब है कि चार्जिंग केबल स्कूटर के अंदर ही रहेगी, जिससे आपको अलग से चार्जर ले जाने की जरूरत नहीं होगी.

स्मार्ट फीचर्स और नई टेक्नोलॉजी

इस स्कूटर में Ather का नया AtherStack 7.0 सिस्टम दिया जा सकता है. इसमें वॉयस कमांड फीचर होगा, जो अलग-अलग भारतीय भाषाओं को समझ सकेगा. इसके अलावा इसमें क्रैश अलर्ट, गड्ढों की पहचान और चोरी से बचाने के लिए खास सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं. यह स्कूटर अलग-अलग राइडिंग कंडीशन के अनुसार खुद को एडजस्ट भी कर सकेगा, जिससे राइडिंग और आसान हो जाएगी.

10 मिनट में चार्ज और बैटरी ऑप्शन

इस स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत इसकी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है. कंपनी के अनुसार, यह स्कूटर सिर्फ 10 मिनट में करीब 30 किलोमीटर की रेंज दे सकता है. इसके साथ ही इसमें 2 kWh से 5 kWh तक के अलग-अलग बैटरी ऑप्शन मिल सकते हैं. इससे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही वेरिएंट चुन पाएंगे.

यह भी पढ़ें:-

Auto Industry Crisis: आने वाले महीनों में बढ़ सकते हैं कार के दाम, बढ़ती लागत से ऑटो सेक्टर में हलचल 

Published at : 30 Apr 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
Auto News Electric Scooter Ather Ather EL01 Scooter
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
अब घंटों इंतजार नहीं! 10 मिनट चार्जिंग वाला स्कूटर करेगा गेम चेंज, जानें क्या होगा खास
अब घंटों इंतजार नहीं! 10 मिनट चार्जिंग वाला स्कूटर करेगा गेम चेंज, जानें क्या होगा खास
ऑटो
कम बजट में हाईटेक सेफ्टी! ये हैं ADAS के साथ आने वाली 5 सबसे सस्ती कारें, देंखें पूरी लिस्ट
कम बजट में हाईटेक सेफ्टी! ये हैं ADAS के साथ आने वाली 5 सबसे सस्ती कारें, देंखें पूरी लिस्ट
ऑटो
125 साल पूरे होने पर Royal Enfield का बड़ा तोहफा! लॉन्च किया शानदार Heritage Collection
125 साल पूरे होने पर Royal Enfield का बड़ा तोहफा! लॉन्च किया शानदार Heritage Collection
ऑटो
आज लॉन्च होगी Oben Electric की नई बाइक! कम कीमत में मिलेगी लंबी रेंज और स्मार्ट फीचर्स
आज लॉन्च होगी Oben Electric की नई बाइक! कम कीमत में मिलेगी लंबी रेंज और स्मार्ट फीचर्स
Advertisement

वीडियोज

Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
West Bengal Exit Poll 2026: Bengal Exit Poll में BJP के आंकड़ों ने चौंकाया | Assam | Mamata | TMC
अभिषेक मल्हान के लिए क्यों इंफ्लुएंसर पारुल सिंह ने बोला ‘Angry Young Man?’
Sansani: हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों की अनदेखी पिक्चर ! | Crime News | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
“मेरे बारे में फैसला सोनिया गांधी ही लेती हैं”, जानें क्यों कर्नाटक CM बहस के बीच खरगे ने कही ये बात
“मेरे बारे में फैसला सोनिया गांधी ही लेती हैं”, जानें क्यों कर्नाटक CM बहस के बीच खरगे ने कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: बृजभूषण शरण सिंह सपा में होंगे शामिल? अखिलेश यादव बोले- अगर मैं सच कहूं तो...
UP Politics: बृजभूषण शरण सिंह सपा में होंगे शामिल? अखिलेश यादव बोले- अगर मैं सच कहूं तो...
इंडिया
बंगाल में 2021 की तरह एग्जिट पोल्स फेल हुए तो बीजेपी की कितनी बड़ी हार? लाइन से नपेंगे यह नेता, 2027 के चुनावों पर भी असर
बंगाल में 2021 की तरह एग्जिट पोल्स फेल हुए तो बीजेपी की कितनी बड़ी हार? 2027 चुनावों पर भी असर
आईपीएल 2026
IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली टीम, RCB दूसरे नंबर पर, चेन्नई टॉप-5 में भी नही
IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली टीम, RCB दूसरे नंबर पर, चेन्नई टॉप-5 में भी नही
बॉलीवुड
'7 वैनिटी वैन और 100 किलो बर्फ..' रणवीर सिंह की इन शर्तों की वजह से डॉन 3 हुई डिब्बा बंद!
'7 वैनिटी वैन और 100 किलो बर्फ..' रणवीर सिंह की इन शर्तों की वजह से डॉन 3 हुई डिब्बा बंद!
चुनाव 2026
Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
जनरल नॉलेज
Exit Polls: कैसे होता है एग्जिट पोल और इसे कराने में कितना आता है खर्च? एक क्लिक में जानिए सबकुछ
कैसे होता है एग्जिट पोल और इसे कराने में कितना आता है खर्च? एक क्लिक में जानिए सबकुछ
टेक्नोलॉजी
eSIM से भर गया मन, फिजिकल सिम छोड़ने को तैयार नहीं हैं लोग, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
eSIM से भर गया मन, फिजिकल सिम छोड़ने को तैयार नहीं हैं लोग, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
Embed widget