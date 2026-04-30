अब घंटों इंतजार नहीं! 10 मिनट चार्जिंग वाला स्कूटर करेगा गेम चेंज, जानें क्या होगा खास

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी Ather Energy जल्द ही अपना नया स्कूटर EL01 लॉन्च करने की तैयारी में है. हाल ही में इसका टेस्ट मॉडल बेंगलुरु की सड़कों पर देखा गया है, जिससे इसके आने की खबर और पक्की हो गई है. यह स्कूटर कंपनी के नए EL प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है, जिसे पहले कॉन्सेप्ट के रूप में दिखाया गया था. कंपनी का मकसद इस स्कूटर के जरिए लागत कम करना और ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना है. इसके साथ ही यह प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया गया है कि आगे चलकर इसी बेस पर कई नए मॉडल भी तैयार किए जा सकें. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह स्कूटर साल 2026 में लॉन्च हो सकता है.

नया प्लेटफॉर्म और बेहतर परफॉर्मेंस

Ather EL01 कंपनी का पहला स्कूटर होगा जो पूरी तरह नए EL आर्किटेक्चर पर बनेगा. यह प्लेटफॉर्म Ather 450 और Rizta से अलग होगा. इसमें नया पावरट्रेन, अपडेटेड सॉफ्टवेयर और बेहतर हार्डवेयर दिया जाएगा. इससे स्कूटर की परफॉर्मेंस बेहतर होगी और मेंटेनेंस भी आसान रहेगा. सर्विस के बीच का समय भी बढ़ सकता है, जिससे यूजर्स को बार-बार सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ेगा. इस स्कूटर का प्रोडक्शन महाराष्ट्र के संभाजी नगर प्लांट में किया जाएगा.

फैमिली यूज के लिए डिजाइन

Ather EL01 को खास तौर पर रोजाना इस्तेमाल और फैमिली के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें बड़ा और फ्लैट फ्लोरबोर्ड मिलेगा, जिससे बैठने और पैर रखने में आराम रहेगा. इसके साथ ही इसमें बड़ा अंडर-सीट स्टोरेज दिया जाएगा, जिसमें दो हेलमेट आसानी से रखे जा सकेंगे. स्कूटर में 14-इंच के बड़े व्हील्स और पूरी LED लाइटिंग भी मिलेगी. सबसे खास फीचर इसका इनबिल्ट चार्जर है. इसका मतलब है कि चार्जिंग केबल स्कूटर के अंदर ही रहेगी, जिससे आपको अलग से चार्जर ले जाने की जरूरत नहीं होगी.

स्मार्ट फीचर्स और नई टेक्नोलॉजी

इस स्कूटर में Ather का नया AtherStack 7.0 सिस्टम दिया जा सकता है. इसमें वॉयस कमांड फीचर होगा, जो अलग-अलग भारतीय भाषाओं को समझ सकेगा. इसके अलावा इसमें क्रैश अलर्ट, गड्ढों की पहचान और चोरी से बचाने के लिए खास सेफ्टी फीचर्स भी मिल सकते हैं. यह स्कूटर अलग-अलग राइडिंग कंडीशन के अनुसार खुद को एडजस्ट भी कर सकेगा, जिससे राइडिंग और आसान हो जाएगी.

10 मिनट में चार्ज और बैटरी ऑप्शन

इस स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत इसकी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है. कंपनी के अनुसार, यह स्कूटर सिर्फ 10 मिनट में करीब 30 किलोमीटर की रेंज दे सकता है. इसके साथ ही इसमें 2 kWh से 5 kWh तक के अलग-अलग बैटरी ऑप्शन मिल सकते हैं. इससे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही वेरिएंट चुन पाएंगे.

यह भी पढ़ें:-

Auto Industry Crisis: आने वाले महीनों में बढ़ सकते हैं कार के दाम, बढ़ती लागत से ऑटो सेक्टर में हलचल