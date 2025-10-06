अभिषेक शर्मा भारत में नहीं चला पाएंगे गिफ्ट में मिली HAVAL H9, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

भारत की एशिया कप 2025 में शानदार जीत का श्रेय कई खिलाड़ियों को जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में ओपनर अभिषेक शर्मा रहे. इन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया, जिसके बाद इन्हें गिफ्ट के तौर पर HAVAL H9 SUV से नवाजा गया. अब नई बात यह है कि अभिषेक शर्मा इस कार को भारत नहीं ला सकते, क्योंकि इसके पीछे बड़ी कानूनी वजह है.

HAVAL H9 SUV, लेफ्ट-हैंड ड्राइव वर्जन में है, जबकि भारत में राइट हैंड ड्राइव वाहनों को ही चलाने की इजाजत है. भारत के रोड सेफ्टी और व्हीकल रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत लेफ्ट-हैंड ड्राइव कारों को देश में न तो रजिस्टर किया जा सकता है और न ही इसे भारत में चलाया जा सकता है. इस वजह से अभिषेक शर्मा इस एसयूवी को भारत नहीं ला पाएंगे.

अभिषेक शर्मा को मिल सकता है कार का रिप्लेसमेंट?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, HAVAL भारत में नवंबर 2025 तक इस एसयूवी को राइट-हैंड ड्राइव वर्जन में लॉन्च कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो अभिषेक शर्मा को भारत में चलने वाला मॉडल गिफ्ट किया जा सकता है. हालांकि कंपनी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

HAVAL H9 में मिलते हैं ये फीचर्स

HAVAL H9 अपने लग्जरी लुक और एडवांस फीचर्स के लिए जानी जाती है. इस गाड़ी में सेफ्टी और कंफर्ट का ध्यान रखा गया है. 7-सीटर लेआउट के साथ आने वाली इस गाड़ी में लेदर सीट्स और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट, एप्पल कारप्ले और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं. गाड़ी में 360-डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स, पार्किंग असिस्ट और ABS-EBD जैसे फीचर्स मिलते हैं.

क्या है गाड़ी की कीमत?

HAVAL H9 भारतीय बाजार में नहीं बेची जाती है. लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1 लाख 42 हजार 200 सऊदी रियाल है. भारतीय करेंसी में देखा जाए तो यह कीमत 33.60 लाख रुपये के बराबर होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में इस गाड़ी की संभावित कीमत 25 से 30 लाख रुपये एक्स-शोरूम हो सकती है. इस एसयूवी का मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से होता है. अभिषेक शर्मा के करियर के लिए इस अवॉर्ड को बेहद खास माना जा रहा है. ऐसे में नई गाड़ी उनके शानदार प्रदर्शन की पहचान बन सकती है.

