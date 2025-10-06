हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai Creta से लेकर नई नवेली Maruti Victoris तक, इन 5 ADAS कारों में मिलते हैं हाईटेक फीचर्स

Hyundai Creta से लेकर नई नवेली Maruti Victoris तक, इन 5 ADAS कारों में मिलते हैं हाईटेक फीचर्स

ADAS एक सेफ्टी सिस्टम है, जो ड्राइवर को दुर्घटनाओं से बचाने में मदद करता है. ये वेरिएंट्स आमतौर पर बेस मॉडल से 1 से 2 लाख रुपये ज्यादा महंगे होते हैं. आइए इन गाड़ियों की डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 Oct 2025 01:03 PM (IST)
त्योहारों का वक्त नई कार खरीदने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. अगर आप भी इस सीजन में नई कार लेने की सोच रहे हैं, तो ADAS (Advanced Driver Assistance System) वाली कारें एक बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं. ये कारें ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाती हैं, साथ ही इनमें स्मार्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी फीचर्स भी मिलते हैं. भारत में अब Hyundai, Mahindra, Tata, Honda और Maruti Suzuki जैसी कंपनियां अपनी कई कारों में ADAS फीचर दे रही हैं. तो आइए जानते हैं भारत में मौजूद 5 ऐसी ADAS कारों के बारे में, जो इस त्योहार पर आपकी ड्राइव को और भी स्मार्ट और सुरक्षित बना सकती हैं.

Maruti Suzuki Victoris 

  • मारुति सुजुकी ने हाल ही में Victoris के रूप में अपनी पहली ADAS-लैस कार पेश की है. ये Level 2 ADAS तकनीक के साथ आती है, जो केवल 1.5-लीटर K15C माइल्ड-हाइब्रिड इंजन वाले ZXi+ AT ट्रिम्स में उपलब्ध है. हालांकि इसका टॉप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट इस सेफ्टी फीचर से लैस नहीं है, लेकिन ADAS वाला वेरिएंट ड्राइविंग को और आसान और सुरक्षित बनाता है. इसकी शुरुआती कीमत 17.19 लाख (एक्स-शोरूम) है. ये कार उन खरीदारों के लिए है जो मारुति की भरोसेमंद क्वालिटी के साथ हाई-टेक सेफ्टी फीचर्स चाहते हैं.

Hyundai Creta

  • Hyundai Creta भारतीय बाजार में पहले से ही एक बेस्टसेलिंग मिड-साइज SUV है और अब ये Level 2 ADAS के साथ और भी एडवांस्ड हो गई है. कंपनी ने SX Tech और SX(O) वेरिएंट्स में ADAS फीचर्स दिए हैं. SX Tech वेरिएंट में 1.5-लीटर पेट्रोल (MT/IVT) और 1.5-लीटर डीजल (MT) इंजन मिलते हैं, जबकि टॉप-स्पेक SX(O) में डीज़ल AT और 1.5-लीटर tGDi DCT पावरट्रेन उपलब्ध है. ADAS से लैस Creta की कीमत 15.69 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. ये SUV ड्राइवर असिस्ट, ऑटो ब्रेकिंग और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों से भरी हुई है.

Mahindra XUV700

  • ADAS टेक्नोलॉजी को भारत में लाने वाली शुरुआती कंपनियों में Mahindra का नाम सबसे ऊपर है. XUV700 को 2021 में लॉन्च किया गया था और तब से ये SUV टेक्नोलॉजी की मिसाल बन चुकी है. इसके AX7 और AX7 L वेरिएंट्स में Level 2 ADAS सिस्टम मिलता है. ये कार 2.2-लीटर mHawk डीजल और 2.0-लीटर mStallion पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन में उपलब्ध हैं. ADAS वाले AX7 ट्रिम्स की कीमत 18.37 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. इसमें लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और फ्रंट कोलिजन वॉर्निंग जैसी हाईटेक सेफ्टी सुविधाएं दी गई हैं.

Tata Harrier 

  • Tata Harrier भारतीय उपभोक्ताओं के बीच अपनी मजबूती और डिजाइन के लिए पॉपुलर है. अब कंपनी ने इसके कुछ वेरिएंट्स -Adventure X+ और Fearless X+ को ADAS फीचर से लैस कर दिया है. इसमें 2.0-लीटर Cryotec डीजल इंजन दिया गया है, जो 170hp पावर और 350Nm टॉर्क जनरेट करता है. इंजन को 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. ADAS से लैस Tata Harrier की कीमत 18.30 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

Mahindra XUV3XO

  • Mahindra XUV3XO कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में सबसे एडवांस्ड विकल्पों में से एक है. ये SUV AX5 L और AX7 L वेरिएंट्स में Level 2 ADAS के साथ आती है. AX5 L वेरिएंट में 1.2-लीटर tGDi पेट्रोल इंजन (MT और AT) मिलता है, जबकि AX7 L वेरिएंट में 1.5-लीटर डीजल मैनुअल पावरट्रेन का विकल्प है. ADAS से लैस XUV3XO की शुरुआती कीमत 11.50 लाख (एक्स-शोरूम) है, जो इसे सेगमेंट में सबसे सस्ती ADAS SUV बनाती है.

Published at : 06 Oct 2025 01:03 PM (IST)
Hyundai Creta Tata Harrier Mahindra XUV700 INDIA ADAS Cars Festival Season Car Offers
