हिंदी न्यूज़ऑटोGST कटौती का असर: Hyundai Exter बनी देश की सबसे सस्ती सनरूफ वाली SUV, जानें किन गाड़ियों को देती है टक्कर

GST कटौती के बाद Hyundai Exter S Smart अब देश की सबसे सस्ती सनरूफ वाली SUV है, जिसमें दमदार माइलेज, एडवांस फीचर्स और बेहतरीन सेफ्टी का कॉम्बिनेशन मिलता है. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 01 Oct 2025 09:32 AM (IST)
Preferred Sources

GST 2.0 के लागू होने के बाद Hyundai Exter S Smart देश की सबसे किफायती सनरूफ वाली SUV बन गई है. इसकी नई कीमत अब सिर्फ 7.03 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रह गई है. दरअसल, ये एक माइक्रो SUV है, जो सीधे तौर पर Tata Punch को टक्कर देती है. Hyundai Exter का बेस वेरिएंट 5.49 लाख से शुरू होता है और सनरूफ वाला S Smart वेरिएंट अब पहले से ज्यादा बजट-फ्रेंडली हो गया है. आइए इसके फीचर्स और राइवल पर नजर डालते हैं.

इंजन और माइलेज

  • Hyundai Exter S Smart में 1.2 लीटर का Kappa पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 81.8 बीएचपी की पावर और 113.8 एनएम का टॉर्क देता है. ये मॉडल मैनुअल और एएमटी दोनों गियरबॉक्स विकल्पों में उपलब्ध है. पेट्रोल वेरिएंट करीब 19.4 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है, जबकि CNG वेरिएंट का माइलेज बढ़कर 27.1 किलोमीटर प्रति किलोग्राम हो जाता है. इस तरह ये कार न केवल पॉकेट-फ्रेंडली है बल्कि फ्यूल-इफिशिएंसी के मामले में भी बेहतरीन विकल्प साबित होती है.

फीचर्स और आराम

  • Hyundai Exter को इसके फीचर्स खास बनाते हैं. इसमें वॉइस-इनेबल्ड स्मार्ट सनरूफ दिया गया है, जो आमतौर पर इस बजट की कारों में नहीं मिलता. ड्राइविंग और सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए इसमें डैशकैम (फ्रंट और रियर) दिया गया है. इसके अलावा 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूद है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है. सुरक्षा के लिहाज से कार में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं. इन सभी फीचर्स के कारण Hyundai Exter किफायती SUV होते हुए भी प्रीमियम टच देती है.

किसे देती है टक्कर?

  • Hyundai Exter इस प्राइस रेंज में कई कारों को टक्कर देती है. इसका मुकाबला Tata Punch, Maruti Suzuki Fronx, Maruti Suzuki Ignis, Nissan Magnite, Renault Kiger, Citroen C3 और Hyundai Venue (बेस वेरिएंट) जैसी कारों से है. हालांकि सनरूफ और एडवांस फीचर्स की वजह से Hyundai Exter S Smart को ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी SUV माना जा रहा है.

Tata Punch और Maruti Suzuki Fronx पर GST कट का असर

  • GST कटौती के बाद Tata Punch की शुरुआती कीमत 6.19 लाख से घटकर 5.49 लाख हो गई है. ग्राहकों को सीधे 70,000 से 85,000 तक की बचत मिल रही है. Maruti Suzuki Fronx के सभी वेरिएंट्स पर कीमत में 9.27% से 9.46% तक की कमी हुई है. टॉप वेरिएंट पर 1.11 लाख तक की बचत, जबकि बेस मॉडल पर 65,000 से 73,000 तक की कटौती हुई है.

  • बता दें कि अगर आप 10 लाख से कम कीमत में SUV स्टाइल, सनरूफ और एडवांस फीचर्स वाली कार चाहते हैं, तो Hyundai Exter आपके लिए एक सही विकल्प हो सकती है. शहर की ट्रैफिक में ये कार कॉम्पैक्ट और आसान साबित होती है, जबकि लंबी ड्राइव पर ये अच्छा माइलेज देती है.

Published at : 01 Oct 2025 09:32 AM (IST)
Sunroof Affordable Suv Hyundai Exter S Smart Hyundai Exter Tata Punch
Embed widget