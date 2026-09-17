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ADAS भारतीय Traffic में कितना Safe? ARAI दिखाएगा इस दिन Live Demo

ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) पुणे में 3 दिसंबर 2026 को The ADAS Show का चौथा सीजन आयोजित करेगा. इसमें भारतीय सड़कों के हिसाब से एडास की क्षमता का लाइव डेमो दिखाया जाएगा.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 17 Sep 2026 10:18 AM (IST)
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हमारा देश में अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं जिससे हमारे देश की कई परेशानी खत्म हो रही हैं. हालांकि, बढ़ती टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर रहता है. वह यह है कि, भारत की मुश्किल सड़कों, मुश्किल लेन और पैदल चलने वालों की भारी भीड़ के बीच एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) कितना सुरक्षित और असरदार है होता है. लेकिन इसी सवाल का जवाब और इस तकनीक की वास्तविक क्षमता को साबित करने के लिए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है.

आपको बता दें कि, पुणे के पास स्थित टकवे में ARAI की खास ADAS टेस्ट सिटी में The ADAS Show के चौथे सीजन का भव्य आयोजन किया जाएगा. 3 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाले इस इवेंट में कार निर्माता कंपनियों से लेकर सेफ्टी एक्सपर्ट्स एक ही मंच पर जुटेंगे. इस शो का मुख्य आकर्षण एडास का लाइव डेमोंस्ट्रेशन  होगा. जहां कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में यह दिखाया जाएगा कि यह तकनीक भारतीय परिस्थितियों में कितनी कारगर है. तो चलिए जानते हैं इस आयोजन से जुड़ी सभी अहम बातें इस खबर में.

भारत की सड़कों के हिसाब से होगा एडास की टेस्टिंग

आपको बता दें कि, ग्लोबल लेवल पर बनी एडास टेक्नोलॉजी को सीधे भारतीय सड़कों पर लागू करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है. पुणे स्थित ARAI की लगभग 20 एकड़ में फैली ADAS टेस्ट सिटी को खास तौर पर भारतीय ट्रैफिक, सड़कों और बुनियादी ढांचे को रीक्रिएट करके बनाया गया है.

जबकि इस लाइव डेमो के दौरान यह देखा जाएगा कि ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और कोलिजन वॉर्निंग जैसे फीचर्स भारतीय चालकों, बाइक सवारों और अचानक आने वाले पैदल यात्रियों के बीच कैसे रिएक्ट करते हैं.


ADAS भारतीय Traffic में कितना Safe? ARAI दिखाएगा इस दिन Live Demo

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इवेंट में शामिल होंगे दिग्गजों

बता दें कि, द एडास शो के इस चौथे एडिशन में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के प्रमुख स्टेकहोल्डर्स, ग्लोबल टियर-1 सप्लायर्स और सॉफ्टवेयर टेक कंपनियां हिस्सा लेंगी. इस इवेंट की शुरुआत ARAI के डायरेक्टर डॉ. रेजी माथाई करेंगे.

वहीं, इसके अलावा केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद है. यह मंच नीति निर्माताओं और कंपनियों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने में मदद करेगा.


ADAS भारतीय Traffic में कितना Safe? ARAI दिखाएगा इस दिन Live Demo

इन दोनों चीजों पर रहेगा खास फोकस

जानकारी दें दे कि, इस साल के शो में व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर विशेष सेशन आयोजित किया जाएगा. ITS इंडिया फोरम के प्रेसिडेंट अखिलेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में V2V टेक्नोलॉजी पर गंभीर चर्चा होगी.

बता दें कि, इस नई तकनीक की मदद से दो गाड़ियां आपस में डेटा शेयर करके दुर्घटनाओं को रोक सकती हैं. इसके साथ ही सॉफ्टवेयर-डिफाइंड व्हीकल्स और कनेक्टेड मोबिलिटी जैसे विषयों पर भी एक्सपर्ट्स अपने विचार साझा करेंगे.

भविष्य की सुरक्षित मोबिलिटी के लिए अहम कदम

आपको बता दें कि, भारत में हर साल सड़कों पर दुर्घटनाओं के आंकड़े चिंताजनक रहते हैं ऐसे में एडास जैसी तकनीकों का लोकल लेवल पर टेस्ट होना बेहद जरूरी है. 3 दिसंबर को होने वाला यह लाइव डेमो यह तय करने में मददगार साबित होगा कि भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर किस तरह 'इंडिया-रेडी एडास' विकसित कर सकता है.

ARAI का यह प्रयास आने वाले समय में भारतीय गाड़ियों को और अधिक सुरक्षित बनाने और आम लोगों का इस ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजी पर भरोसा कायम करने में बड़ी भूमिका निभाएगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 17 Sep 2026 10:50 AM (IST)
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