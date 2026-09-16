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दिल्ली या गुडगांव, कहां से खरीदने पर सस्ती मिलेगी फॉर्च्यूनर? यहां जानें

महंगी SUV खरीदते समय सिर्फ एक्स-शोरूम कीमत देखना पर्याप्त नहीं होता. Toyota Fortuner की असली कीमत यानी ऑन-रोड कीमत में रोड टैक्स, इंश्योरेंस और दूसरे चार्ज भी जुड़ते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 16 Sep 2026 01:55 PM (IST)
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अगर आप दिल्ली-NCR में एक बड़ी और दमदार SUV खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो Toyota Fortuner आपके ऑप्शन्स में शामिल हो सकती है. फॉर्च्यूनर लंबे समय से भारतीय बाजार में अपनी मजबूत रोड प्रेजेंस और दमदार इंजन के लिए जानी जाती है.

इतनी महंगी SUV खरीदते समय सिर्फ एक्स-शोरूम कीमत देखना पर्याप्त नहीं होता. कार की असली कीमत यानी ऑन-रोड कीमत में रोड टैक्स, इंश्योरेंस और दूसरे चार्ज भी जुड़ते हैं. यही वजह है कि एक ही कार की ऑन-रोड कीमत अलग-अलग शहरों में अलग हो सकती है. 

कहां सस्ती पड़ती है Fortuner?

  • यहां हम आपको Toyota Fortuner के अलग-अलग वेरिएंट की दिल्ली और गुरुग्राम में ऑन-रोड कीमत के बारे में बताने जा रहे हैं. इस तुलना में गुरुग्राम में Fortuner की ऑन-रोड कीमत दिल्ली के मुकाबले कम बताई गई है. हालांकि, दोनों शहरों के बीच कीमत का अंतर वेरिएंट के हिसाब से बदलता है. कुछ वेरिएंट में अंतर कुछ हजार रुपये है, जबकि कुछ डीजल और 4x4 वेरिएंट में यह अंतर 1 लाख रुपये से भी ज्यादा पहुंच जाता है.

दिल्ली या गुडगांव, कहां से खरीदने पर सस्ती मिलेगी फॉर्च्यूनर? यहां जानें

किस वेरिएंट की कितनी कीमत?

  • सबसे पहले Fortuner 4x2 AT 2.7 पेट्रोल वेरिएंट की बात करते हैं. दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 41.46 लाख रुपये बताई गई है. वहीं गुरुग्राम में यही वेरिएंट करीब 41.37 लाख रुपये का पड़ता है.
  • अब Fortuner 4x2 MT 2.8 डीजल वेरिएंट की बात करें तो यहां दिल्ली और गुरुग्राम की कीमत में ज्यादा अंतर देखने को मिलता है. दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 46.05 लाख रुपये है, जबकि गुरुग्राम में यह करीब 44.64 लाख रुपये की पड़ती है. यानी दोनों शहरों के बीच काफी बड़ा अंतर है.

आखिर दोनों शहरों में कीमत अलग क्यों है?

  • अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कार और वेरिएंट एक ही है तो दिल्ली और गुरुग्राम में कीमत अलग क्यों हो जाती है? इसका मुख्य कारण ऑन-रोड कीमत में शामिल अलग-अलग शुल्क हैं. कार की एक्स-शोरूम कीमत के अलावा ऑन-रोड कीमत में रोड टैक्स, इंश्योरेंस और दूसरे जरूरी चार्ज शामिल होते हैं. अलग-अलग राज्यों में रोड टैक्स और कुछ अन्य शुल्क अलग हो सकते हैं. इसी वजह से एक ही कार की ऑन-रोड कीमत शहर या राज्य बदलने पर अलग हो सकती है.
  • अगर आप Fortuner खरीदने की योजना बना रहे हैं तो सिर्फ यह देखना पर्याप्त नहीं है कि किस शहर में ऑन-रोड कीमत कम दिखाई जा रही है. सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आप जिस शहर में कार खरीद रहे हैं, वहां रजिस्ट्रेशन, टैक्स और बीमा की शर्तें क्या हैं. इसके अलावा अगर आप दूसरे शहर से कार खरीदकर उसे अपने रहने वाले शहर में रजिस्टर कराने की योजना बना रहे हैं, तो स्थानीय नियमों और रजिस्ट्रेशन से जुड़े खर्च को भी पहले समझ लेना चाहिए.
  • साथ ही डीलर से मिलने वाले ऑन-रोड कोटेशन में यह जरूर जांचना चाहिए कि उसमें इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, एक्सटेंडेड वारंटी या दूसरे वैकल्पिक चार्ज तो शामिल नहीं हैं. इससे कार की कीमत समझने में आसानी होगी.

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खरीदने से पहले दोनों जगह से कोटेशन लें

  • Toyota Fortuner जैसी करीब 40 लाख रुपये या उससे ज्यादा कीमत वाली SUV खरीदते समय 30 हजार से लेकर 1.81 लाख रुपये तक का अंतर भी महत्वपूर्ण हो सकता है. रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, गुरुग्राम में Fortuner के सभी बताए गए वेरिएंट दिल्ली की तुलना में कम ऑन-रोड कीमत पर दिखाई देते हैं.
  • Toyota की आधिकारिक वेबसाइट भी बताती है कि कारों की कीमतें बिना पूर्व सूचना के बदल सकती हैं और खरीदारी से पहले लेटेस्ट कीमत और वेरिएंट की जानकारी डीलर से कन्फर्म करनी चाहिए.
  • ऐसे में अगर आप दिल्ली-NCR में Fortuner खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि दिल्ली और गुरुग्राम दोनों जगह के Toyota डीलर से एक ही वेरिएंट का पूरा ऑन-रोड कोटेशन लिया जाए. इसके बाद एक्स-शोरूम कीमत, रोड टैक्स, इंश्योरेंस और बाकी चार्ज को अलग-अलग देखकर अंतर समझा जा सकता है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 16 Sep 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Toyota Fortuner Auto News Toyota Motors
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