हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो1 लीटर फ्यूल पर कितना चलेगी Tata Sierra? ARAI की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, जानिए डिटेल्स

1 लीटर फ्यूल पर कितना चलेगी Tata Sierra? ARAI की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, जानिए डिटेल्स

टाटा सिएरा भारतीय बाजार में एक मजबूत SUV बनकर उभर रही है. हाल ही में इसके ARAI माइलेज आंकड़े सामने आए हैं. आइए जानते हैं कि इसका पेट्रोल और डीजल वेरिएंट कितना माइलेज देता है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 25 Mar 2026 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

Tata Motors की नई टाटा सिएरा SUV को नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया था, लेकिन उस समय कंपनी ने इसका ऑफिशियली माइलेज नहीं बताया था. अब एक RTI के जरिए इसके ARAI सर्टिफाइड माइलेज की जानकारी सामने आई है. इस जानकारी के अनुसार, Tata Sierra का 1.5 लीटर TGDi Hyperion पेट्रोल इंजन करीब 13.5 kmpl का माइलेज देता है. वहीं इसका 1.5 लीटर Kryojet डीजल इंजन लगभग 18.8 kmpl का माइलेज देता है. ये आंकड़े ARAI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से प्रमाणित हैं.

रिकॉर्ड माइलेज और असली माइलेज में फर्क

लॉन्च के समय Tata Motors ने दावा किया था कि Sierra के 1.5L पेट्रोल इंजन ने 29.9 kmpl का माइलेज हासिल किया है. यह रिकॉर्ड इंदौर के NATRAX ट्रैक पर 12 घंटे की ड्राइव के दौरान बनाया गया था और इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया. लेकिन ये माइलेज एक खास टेस्ट कंडीशन में हासिल किया गया था, जो आम सड़क पर मिलने वाले माइलेज से अलग होता है. इसलिए ARAI की ओर से बताए गए 13.5 kmpl (पेट्रोल) और 18.8 kmpl (डीजल) के आंकड़े ही असली माने जाते हैं.

लॉन्च के बाद जबरदस्त डिमांड

माइलेज की पूरी जानकारी सामने न आने के बावजूद Tata Sierra को बाजार में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. इसकी बुकिंग शुरू होते ही 24 घंटे के अंदर 70,000 से ज्यादा यूनिट बुक हो गई थीं. बाद में यह आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया. डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से शुरू हुई और कुछ ही हफ्तों में कंपनी ने 10,000 यूनिट डिलीवर कर दीं. इससे साफ पता चलता है कि लोगों को इस SUV पर काफी भरोसा है और इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है.

प्रोडक्शन और आने वाले प्लान

Tata Motors अब Sierra की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी कर रही है. इसे गुजरात के सानंद प्लांट में Tata Nexon के साथ बनाया जा रहा है. आने वाले समय में इसका प्रोडक्शन बढ़ाकर करीब 15,000 यूनिट प्रति महीने तक किया जा सकता है. इसके अलावा कंपनी Tata Sierra का इलेक्ट्रिक वर्जन भी लाने की तैयारी कर रही है. उम्मीद है कि Tata Sierra EV को जून 2026 तक लॉन्च किया जा सकता है. इससे ग्राहकों को पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों विकल्प मिल जाएंगे.

यह भी पढ़ें:-

ईरान वॉर से बढ़ी टेंशन, इन BS6 गाड़ियों पर लग सकता है ब्रेक, बड़ी संख्या में होंगी प्रभावित 

Published at : 25 Mar 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Tata Sierra Mileage ARAI Mileage Tata Sierra Petrol Diesel Mileage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
1 लीटर फ्यूल पर कितना चलेगी Tata Sierra? ARAI की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, जानिए डिटेल्स
1 लीटर फ्यूल पर कितना चलेगी Tata Sierra? ARAI की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, जानिए डिटेल्स
ऑटो
मैनुअल या ऑटोमैटिक, दिल्ली-NCR में चलाने के लिए कौन-सी कार खरीदना रहेगा बेहतर? जानें डिटेल्स
मैनुअल या ऑटोमैटिक, दिल्ली-NCR में चलाने के लिए कौन-सी कार खरीदना रहेगा बेहतर?
ऑटो
Honda City Facelift की टेस्टिंग शुरू, जल्द होगी लॉन्च, जानिए पहले मॉडल से कितनी होगी खास?
Honda City Facelift की टेस्टिंग शुरू, जल्द होगी लॉन्च, जानिए पहले मॉडल से कितनी होगी खास?
ऑटो
3 हजार से कम की EMI पर मिल जाएंगी ये बाइक्स, लिस्ट में Splendor से Platina तक के नाम शामिल
3 हजार से कम की EMI पर मिल जाएंगी ये बाइक्स, लिस्ट में Splendor से Platina तक के नाम शामिल
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज पर ईरान ने दी बड़ी राहत... पर लगा दी ये शर्तें, मिडिल ईस्ट में फंसे तेल-गैस के 20 भारतीय जहाजों पर भी बड़ा अपडेट
होर्मुज पर ईरान ने दी बड़ी राहत... पर लगा दी ये शर्तें, मिडिल ईस्ट में फंसे तेल-गैस के 20 भारतीय जहाजों पर भी बड़ा अपडेट
पंजाब
Amritpal Singh News: सांसदी जाने से एक कदम दूर हैं अमृतपाल सिंह! कारण सहित मांगनी होगी माफी नहीं तो...
सांसदी जाने से एक कदम दूर हैं अमृतपाल सिंह! कारण सहित मांगनी होगी माफी नहीं तो...
इंडिया
बदल गया कांग्रेस का नया पता, 24 अकबर रोड दफ्तर खाली करने का आदेश, जानें क्या होगा नया एड्रेस
बदल गया कांग्रेस का नया पता, 24 अकबर रोड दफ्तर खाली करने का आदेश, जानें क्या होगा नया एड्रेस
आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले KKR ने हमेशा के लिए अमर कर दिया ये जर्सी नंबर, फ्रेंचाइजी ने इस दिग्गज को दिया सम्मान
IPL 2026 से पहले KKR ने हमेशा के लिए अमर कर दिया ये जर्सी नंबर, इस दिग्गज को दिया सम्मान
बॉलीवुड
यूट्यूबर अरमान मलिक को हुआ चौथा बेटा, शेयर की बच्चे की पहली फोटो, नाम भी किया रिवील
यूट्यूबर अरमान मलिक को हुआ चौथा बेटा, शेयर की बच्चे की पहली फोटो, नाम भी किया रिवील
इंडिया
Gas Pipelines: LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
शिक्षा
UP Board: यूपी बोर्ड का नया कैलेंडर जारी, 1 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं, पूरे साल का शेड्यूल तय
यूपी बोर्ड का नया कैलेंडर जारी, 1 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं, पूरे साल का शेड्यूल तय
हेल्थ
Walking Speed And Health: आप भी चलते हैं धीमें तो समझ लीजिए आपका दिल दे रहा यह खतरनाक संकेत, तुरंत हो जाएं अलर्ट
आप भी चलते हैं धीमें तो समझ लीजिए आपका दिल दे रहा यह खतरनाक संकेत, तुरंत हो जाएं अलर्ट
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget