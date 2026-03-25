1 लीटर फ्यूल पर कितना चलेगी Tata Sierra? ARAI की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, जानिए डिटेल्स

Tata Motors की नई टाटा सिएरा SUV को नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया था, लेकिन उस समय कंपनी ने इसका ऑफिशियली माइलेज नहीं बताया था. अब एक RTI के जरिए इसके ARAI सर्टिफाइड माइलेज की जानकारी सामने आई है. इस जानकारी के अनुसार, Tata Sierra का 1.5 लीटर TGDi Hyperion पेट्रोल इंजन करीब 13.5 kmpl का माइलेज देता है. वहीं इसका 1.5 लीटर Kryojet डीजल इंजन लगभग 18.8 kmpl का माइलेज देता है. ये आंकड़े ARAI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से प्रमाणित हैं.

रिकॉर्ड माइलेज और असली माइलेज में फर्क

लॉन्च के समय Tata Motors ने दावा किया था कि Sierra के 1.5L पेट्रोल इंजन ने 29.9 kmpl का माइलेज हासिल किया है. यह रिकॉर्ड इंदौर के NATRAX ट्रैक पर 12 घंटे की ड्राइव के दौरान बनाया गया था और इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया. लेकिन ये माइलेज एक खास टेस्ट कंडीशन में हासिल किया गया था, जो आम सड़क पर मिलने वाले माइलेज से अलग होता है. इसलिए ARAI की ओर से बताए गए 13.5 kmpl (पेट्रोल) और 18.8 kmpl (डीजल) के आंकड़े ही असली माने जाते हैं.

लॉन्च के बाद जबरदस्त डिमांड

माइलेज की पूरी जानकारी सामने न आने के बावजूद Tata Sierra को बाजार में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. इसकी बुकिंग शुरू होते ही 24 घंटे के अंदर 70,000 से ज्यादा यूनिट बुक हो गई थीं. बाद में यह आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया. डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से शुरू हुई और कुछ ही हफ्तों में कंपनी ने 10,000 यूनिट डिलीवर कर दीं. इससे साफ पता चलता है कि लोगों को इस SUV पर काफी भरोसा है और इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है.

प्रोडक्शन और आने वाले प्लान

Tata Motors अब Sierra की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी कर रही है. इसे गुजरात के सानंद प्लांट में Tata Nexon के साथ बनाया जा रहा है. आने वाले समय में इसका प्रोडक्शन बढ़ाकर करीब 15,000 यूनिट प्रति महीने तक किया जा सकता है. इसके अलावा कंपनी Tata Sierra का इलेक्ट्रिक वर्जन भी लाने की तैयारी कर रही है. उम्मीद है कि Tata Sierra EV को जून 2026 तक लॉन्च किया जा सकता है. इससे ग्राहकों को पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों विकल्प मिल जाएंगे.

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