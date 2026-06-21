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हिंदी न्यूज़ऑटोAprilia SR 125 और SR 175 का नया अवतार, डिजाइन देखकर ठहर जाएगी नजर

Aprilia SR 125 और SR 175 का नया अवतार, डिजाइन देखकर ठहर जाएगी नजर

Aprilia Military Edition Scooter: अप्रिलिया ने भारत में लॉन्च किए SR 125 और SR 175 के नए ट्रिब्यूट एडिशन स्कूटर्स. आर्मी से इंस्पायर्ड मिलिट्री लुक और धांसू फीचर्स ने बढ़ाई सड़कों पर रौनक.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 21 Jun 2026 02:39 PM (IST)
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Aprilia Military Edition Scooter: भारतीय युवा पीढ़ी की दमदार और स्पीड वाली बाइक और स्कूटर्स पसंद हैं. जिसके चलते सभी कंपनियां इसी मॉडल के आधार पर अपनी बाइक या स्कूटर्स लांच भी कर रही हैं. बता दें कि, भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में जब भी स्पोर्टी और तेज-तर्रार स्कूटर्स की बात होती है तो अप्रिलिया (Aprilia) का नाम सबसे ऊपर आता है. रफ्तार और स्टाइल के शौकीनों को एक बार फिर दीवाना बनाने के लिए कंपनी ने अपने दो सबसे पॉपुलर मॉडल्स Aprilia SR 125 और SR 175 का नया ट्रिब्यूट एडिशन भारत में लांच कर दिया है. 

ये नए स्कूटर्स भारतीय सशस्त्र बलों को सम्मान देने के लिए एक खास मिलिट्री-थीम वाले अवतार में आए हैं. इनका नया और आक्रामक लुक ऐसा है कि सड़क पर चलते ही लोगों की नजरें ठहर जाएंगी. तो चलिए डिटेल में जानतें हैं इस इन नए स्कूटर्स के बारे में.

मिलिट्री लुक के आधार पर हुआ है लांच 

बता दें कि, इन नए ट्रिब्यूट एडिशन्स की सबसे बड़ी खूबी इनका नया एक्सटीरियर डिजाइन और कलर स्कीम है. स्कूटर्स की पूरी बॉडी पर मैट फिनिश के साथ मिलिट्री ऑलिव ग्रीन बेस कलर का यूज़ किया गया है. इस लुक को और भी ज्यादा स्पोर्टी बनाने के लिए इसके फ्रंट एप्रन और साइड पैनल्स पर चमकीले पीले और लाल रंग के ग्रैफिक्स दिए गए हैं. 

जो इसे बेहद अनोखा और कमांडिंग रोड प्रेजेंस देते हैं. इसके अलावा 14-इंच के बड़े ब्लैक अलॉय व्हील्स दी गई है और ऑरेंज पिनस्ट्रिपिंग इसके रेसिंग डीएनए को और ज्यादा खूबसूरत बनाती है.

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मिलेंगे डिजिटल फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी

Aprilia के इन दो स्कूटर्स में स्टाइल के साथ-साथ फीचर्स भी कमाल के दिए गए हैं. खासकर Aprilia SR 175 ट्रिब्यूट एडिशन में आधुनिक तकनीक का पूरा ध्यान रखा गया है. इसमें एक शानदार 5-इंच का रंगीन TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो पूरी तरह ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है. 

इसकी मदद से राइडर्स चलते-फिरते नेविगेशन, कॉल, म्यूजिक और अपनी राइड की जरूरी जानकारियों को स्क्रीन पर देख सकते हैं. इसके अलावा, रात में बेहतरीन विजिबिलिटी के लिए इसमें फ्रंट एप्रन-माउंटेड शार्प एलईडी हेडलैंप और पीछे की तरफ शानदार एलईडी टेललैंप सेटअप भी दिया गया है.

मिल रहा है दमदार और पॉवरफुल इंजन 

आपको बता दें कि, भले ही कंपनी ने इसके लुक्स को पूरी तरह बदल दिया हो लेकिन इसके भरोसेमंद मैकेनिकल इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. SR 125 ट्रिब्यूट एडिशन में वही पुराना 124cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 10.6 hp की पावर जनरेट करता है. 

वहीं, रफ़्तार के दीवानों के लिए SR 175 ट्रिब्यूट एडिशन में बड़ा 174cc का इंजन दिया गया है. जो 13.2 hp की दमदार पावर और 14.1 Nm का टॉर्क ऑफर करता है. सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ यह स्कूटर पलक झपकते ही 95 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड पकड़ लेता है. सुरक्षा के लिए इसमें सिंगल-चैनल ABS और फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलते हैं.

क्या है कीमत?

अगर बात करें कीमत की तो अप्रिलिया ने इन स्पेशल एडिशन्स को अपने स्टैंडर्ड मॉडल्स से बेहद मामूली प्रीमियम पर लॉन्च किया है. Aprilia SR 125 ट्रिब्यूट एडिशन की मुंबई में एक्स-शोरूम कीमत ₹1.17 लाख तय की गई है, जो रेगुलर मॉडल से करीब ₹3,000 महंगी है. 

वहीं, ज्यादा पावरफुल Aprilia SR 175 ट्रिब्यूट एडिशन का एक्स-शोरूम प्राइस ₹1.24 लाख रखा गया है, जो इसके स्टॉक वेरिएंट से लगभग ₹2,000 ज्यादा है. कंपनी ने देशभर की डीलरशिप पर इन दोनों स्कूटर्स की बुकिंग शुरू कर दी है और जल्द ही इनकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 21 Jun 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Aprilia SR 125 Tribute Aprilia SR 175 Tribute Price Military Edition Scooter SR 175 Top Speed
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