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हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ 200 रुपये में आपके घिस चुके टायर में ऐसे आ जाएगी जान, जानें कैसे बढ़ा सकते हैं लाइफ?

सिर्फ 200 रुपये में आपके घिस चुके टायर में ऐसे आ जाएगी जान, जानें कैसे बढ़ा सकते हैं लाइफ?

Tyre Life Tricks: यह एक खास तरह का लिक्विड होता है, जिसे ट्यूबलेस टायर के अंदर डाला जाता है. इसका काम छोटे-छोटे पंक्चर को अपने आप बंद करना होता है. इससे टायर की हवा बाहर नहीं निकलती.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 19 Jul 2026 11:17 AM (IST)
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अगर आप बाइक, स्कूटर या कार चलाते हैं तो कभी न कभी टायर पंक्चर होने की समस्या का सामना जरूर किया होगा. खासकर लंबी यात्रा के दौरान या सुनसान सड़क पर टायर पंक्चर हो जाए तो काफी परेशानी हो सकती है. ऐसे में बाजार में मिलने वाला एंटी-पंक्चर सीलेंट लिक्विड आपके लिए काफी जरूरी साबित हो सकता है.

यह एक खास तरह का लिक्विड होता है, जिसे ट्यूबलेस टायर के अंदर डाला जाता है. इसका काम छोटे-छोटे पंक्चर को अपने आप बंद करना होता है, जिससे टायर की हवा बाहर नहीं निकलती और गाड़ी बिना रुके आगे चलती रहती है. 

ट्यूबलेस टायरों के लिए बनाया जाता है ये लिक्विड

एंटी-पंक्चर लिक्विड खासतौर से ट्यूबलेस टायरों के लिए बनाया जाता है. जब इसे टायर के अंदर डाला जाता है तो यह पूरे टायर की अंदरूनी सतह पर एक पतली परत के रूप में फैल जाता है. अगर चलते समय किसी कील, तार, कांच के टुकड़े या दूसरी नुकीली चीज से टायर में छोटा छेद हो जाए तो उसी जगह से यह लिक्विड बाहर निकलकर हवा के संपर्क में आते ही तुरंत जमने लगता है.

इससे पंक्चर वाला हिस्सा सील हो जाता है और टायर की हवा बाहर निकलने से बच जाती है. इस प्रक्रिया के चलते कई बार कार चालक को यह पता भी नहीं चलता कि टायर में छोटा पंक्चर हुआ है.

इस लिक्विड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको हर छोटे पंक्चर के लिए दुकान तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती. खासकर रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले लोग, जैसे डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर, बाइक टैक्सी चालक और ऑफिस आने-जाने वाले लोग, इससे काफी फायदा उठा सकते हैं. रास्ते में अचानक पंक्चर होने की आशंका कम हो जाती है, जिससे समय की बचत होती है और सफर भी बिना रुकावट पूरा हो सकता है.

कितने रुपये से शुरू होती है प्रोडक्ट की कीमत?

एंटी-पंक्चर लिक्विड का इस्तेमाल करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है. इसे टायर के वाल्व के जरिए अंदर भरा जाता है. बाजार में कई कंपनियां अलग-अलग पैकिंग में यह लिक्विड बेचती हैं. बाइक, स्कूटर और कार के लिए इसकी मात्रा अलग-अलग होती है. आमतौर पर एक बार सही मात्रा में लिक्विड डालने के बाद यह लंबे समय तक टायर के अंदर एक्टिव रहता है और कई छोटे पंक्चर को अपने आप सील करने में मदद करता है.

इस प्रोडक्ट की कीमत भी काफी किफायती है. बाजार में इसकी शुरुआती कीमत करीब 180 से 200 रुपये से शुरू हो जाती है, जबकि बड़ी गाड़ियों के लिए इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है. कई लोग नए ट्यूबलेस टायर लगवाते समय ही इसमें एंटी-पंक्चर लिक्विड डलवा लेते हैं, ताकि आने वाले समय में पंक्चर की समस्या से काफी हद तक बचा जा सके. कम कीमत में मिलने के चलते यह एक जरूरी निवेश माना जाता है.

यह समझना जरूरी है कि एंटी-पंक्चर लिक्विड हर तरह के पंक्चर का इलाज नहीं है. यह केवल छोटे छेद या कील से बने पंक्चर को ही प्रभावी तरीके से सील कर सकता है. अगर टायर किसी बड़े पत्थर से कट जाए, साइडवॉल फट जाए या बड़ा छेद हो जाए तो यह लिक्विड काम नहीं करेगा. ऐसी स्थिति में टायर की मरम्मत करवाना या जरूरत पड़ने पर नया टायर लगवाना ही सही और सेफ ऑप्शन होता है.

एक्सपर्ट्स की मानें तो टायर में एंटी-पंक्चर लिक्विड मौजूद है और उसने किसी पंक्चर को सील भी कर दिया है, तब भी समय मिलने पर टायर की किसी अच्छे मैकेनिक से जांच जरूर करवा लेनी चाहिए. इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि टायर पूरी तरह सेफ है और आने वाले समय में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी. इसके साथ ही समय-समय पर टायर का एयर प्रेशर और उसकी स्थिति भी जांचते रहना चाहिए. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 19 Jul 2026 11:17 AM (IST)
Tags :
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