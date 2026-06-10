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हिंदी न्यूज़ऑटोअमिताभ बच्चन ने खरीदी Defender की सबसे पावरफुल SUV, कीमत और फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान

अमिताभ बच्चन ने खरीदी Defender की सबसे पावरफुल SUV, कीमत और फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान

Amitabh Bachchan Buy Defender OCTA: अमिताभ बच्चन ने Defender OCTA SUV खरीदी है. यह Defender लाइनअप की सबसे पावरफुल SUV मानी जाती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 10 Jun 2026 10:10 AM (IST)
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Amitabh Bachchan Buy Defender OCTA: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर अपनी नई लग्जरी कार को लेकर चर्चा में हैं. खबरों के मुताबिक उन्होंने Land Rover Defender OCTA को अपने कार कलेक्शन में शामिल किया है. Defender OCTA को कंपनी की सबसे पावरफुल और एडवांस SUV माना जाता है. यह मॉडल अपनी दमदार परफॉर्मेंस, शानदार रोड प्रजेंस और लग्जरी फीचर्स के लिए दुनियाभर में चर्चा में है. 

भारत में भी इस SUV को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला है. Defender OCTA उन ग्राहकों के लिए तैयार की गई है जो लग्जरी, ताकत और ऑफ रोड क्षमता का शानदार कॉम्बिनेशन चाहते हैं. इसकी कीमत करोड़ों रुपये में बताई जाती है, जबकि इसके फीचर्स इसे सामान्य प्रीमियम SUV से अलग पहचान देते हैं. यही वजह है कि यह मॉडल लग्जरी कार प्रेमियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

दमदार V8 इंजन और शानदार परफॉर्मेंस

Defender OCTA की सबसे बड़ी खासियत इसका पावरफुल V8 इंजन है. यह SUV तेज रफ्तार और शानदार ड्राइविंग अनुभव देने के लिए तैयार की गई है. कंपनी ने इसमें हाई परफॉर्मेंस तकनीक के साथ मजबूत सस्पेंशन और एडवांस ड्राइविंग सिस्टम दिया है. यह SUV मुश्किल ऑफ रोड रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है. पहाड़, रेतीले इलाके या खराब सड़कें, हर जगह इसका प्रदर्शन शानदार माना जाता है. 

Defender OCTA में कई आधुनिक ड्राइव मोड दिए गए हैं जो अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार वाहन की क्षमता को बेहतर बनाते हैं. यही कारण है कि इसे Defender परिवार का सबसे ताकतवर मॉडल कहा जाता है. परफॉर्मेंस के साथ इसकी मजबूत डिजाइन भी लोगों का ध्यान खींचती है.

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लग्जरी फीचर्स और प्रीमियम केबिन का शानदार मेल

Defender OCTA का इंटीरियर भी इसकी ताकत जितना ही खास है. SUV में प्रीमियम क्वालिटी सीटें, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और कई आधुनिक कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं. यात्रियों के आराम को ध्यान में रखते हुए केबिन को बेहद प्रीमियम बनाया गया है. सुरक्षा के लिए इसमें कई एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स और आधुनिक सेफ्टी सिस्टम भी मिलते हैं. 

बाहरी डिजाइन की बात करें तो इसका बोल्ड लुक और मस्कुलर स्टाइल इसे सड़क पर अलग पहचान देता है. अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारे द्वारा इस SUV को चुनना इसकी लोकप्रियता को और बढ़ा सकता है. लग्जरी और पावर का यह कॉम्बिनेशन Defender OCTA को भारत की सबसे चर्चित प्रीमियम SUVs में शामिल करता है.

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Published at : 10 Jun 2026 10:10 AM (IST)
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Amitabh Bachchan Land Rover Defender Luxury SUV Defender Octa V8 Engine
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