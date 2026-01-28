हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इन शानदार कारों से चलते थे अजित पवार, किन खास फीचर्स से लैस हैं गाड़ियां? जानें कीमत

इन शानदार कारों से चलते थे अजित पवार, किन खास फीचर्स से लैस हैं गाड़ियां? जानें कीमत

बारामती में बड़े विमान हादसे के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया है. अजित अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए हैं. आइए उनकी लग्जरी कारों के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 28 Jan 2026 11:35 AM (IST)
महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश के बाद एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत हो गई. उपमुख्यमंत्री अजित पवार अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए हैं, जिसमें कई लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं. 2024 में बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते समय अजित पवार ने हलफनामे में अपनी संपत्ति का खुलासा किया था. हलफनामे के मुताबिक, अजित पवार के पास करीब 124 करोड़ रुपये की संपत्ति थी. इसके अलावा अजित पवार के पास कुल 7 लाख रुपये नकद थे. 

अजित पवार को महंगी लग्जरी गाड़ियों का भी शौक था. उनके पास कई महंगी गाड़ियां थीं, जिनमें 3 ट्रेलर, टोयोटा कैमरी, होंडा सीआरवी और ट्रैक्टर है. इन सबकी कीमत करीब 75 लाख रुपये बताई गई है. पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक, उनके पास कस्टमाइज्ड महिंद्रा स्कॉर्पियो और अन्य गाड़ियां भी रह चुकी हैं. 

Toyota Camry की क्या है खासियत? 

टोयोटा कैमरी को टीएनजीए-के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. इस कार के लुक और डिजाइन को पहले से काफी अपडेट किया गया है. इस नेक्स्ट जेन की कैमरी को 2.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड मोटर के साथ जोड़ा गया है. कंपनी के मुताबिक, इस इंजन का पावर आउटपुट करीब 4 फीसदी बढ़ गया है. ये इंजन 230hp की पावर जेनरेट करता है. इसके अलावा

कंपनी का दावा है कि पहले मॉडल की तुलना में कार का माइलेज 30 फीसदी बढ़ गया है. इसमें 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट के लिए 12.3 इंच की टचस्क्रीन दी गई है. टोयोटा कैमरी में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी की सुविधा मिलती है. 

कैसे हैं Toyota Camry के फीचर्स? 

नई जेनरेशन कैमरी में सेफ्टी फीचर्स के तौर पर प्री-कोलाइजन सिस्टम, रडार-बेस्ड क्रूज कंट्रोल, पैडेस्ट्रीयन डिटेक्शन, लेन ट्रेसिंग असिस्ट और रोड साइन असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं.
बड़ी बात यह है कि नई टोयोटा कैमरी में 9 एयरबैग दिए गए हैं. कार में पार्किंग सेंसर और 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है. 

Honda CR-V की खासियत

Honda CR-V का केबिन बेहद प्रीमियम और आरामदायक है. नई Honda CR-V में कंपनी ने अपने क्लासिक फिजिकल बटन्स और नॉब्स को बरकरार रखा है, जिससे ड्राइविंग के दौरान कंट्रोल आसान रहता है. सेंटर कंसोल में एक बड़ा मल्टीफंक्शन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जबकि सॉफ्ट-टच सरफेस और प्रीमियम क्वालिटी मटीरियल इसे लग्जरी फील देते हैं. सीटिंग अरेंजमेंट बहुत आरामदायक है और पीछे की सीटों पर स्पेस अपने सेगमेंट की कई SUVs से ज्यादा है. 

भारत-EU डील से कितना होगा फायदा? जानिए अब पहले से कितना सस्ता होगा कार खरीदना 

Published at : 28 Jan 2026 11:32 AM (IST)
Plane Crash Ajit Pawar Death Baramati Plane Crash Ajit Pawar Car Collection
