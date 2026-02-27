भारत में जल्द आ रही Audi SQ8, दमदार इंजन और लग्जरी फीचर्स से होगी लैस, जानें कब तक होगी लॉन्च

जर्मन लग्जरी कार निर्माता Audi भारतीय बाजार में अपनी नई और पावरफुल SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी जल्द ही Audi SQ8 को भारत में पेश करने वाली है. यह SUV लग्जरी और परफॉर्मेंस दोनों का शानदार कॉम्बिनेशन होगी. Audi पहले से ही भारत में कई प्रीमियम मॉडल बेच रही है और SQ8 के आने से उसका पोर्टफोलियो और मजबूत होगा. आइए इसके संभावित फीचर्स पर नजर डालते हैं.

Audi SQ8 में मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

नई Audi SQ8 में कई मॉडर्न और लग्जरी फीचर्स दिए जा सकते हैं. इसमें 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जो ड्राइविंग के दौरान सभी जरूरी जानकारी दिखाएगा. इसके साथ बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया जाएगा. इस SUV में 23 स्पीकर वाला प्रीमियम ऑडियो सिस्टम मिल सकता है, जिससे साउंड का एक्सपिरियंस शानदार होगा. इसके अलावा Audi Connect केयर, रिमोट स्टार्ट, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स भी दिए जाएंगे. सुरक्षा और सुविधा के लिए इसमें रिमोट पार्क असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल, ADAS और नाइट विजन असिस्ट जैसे एडवांस फीचर्स भी मिल सकते हैं. यह SUV टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे रहने वाली है.

दमदार इंजन और तेज रफ्तार

Audi SQ8 को लग्जरी SUV सेगमेंट में उतारा जाएगा और इसमें 4.0 लीटर का पावरफुल इंजन मिलेगा. यह इंजन करीब 500 हॉर्सपावर की ताकत देगा. इसके साथ 8 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया जाएगा. परफॉर्मेंस की बात करें तो ये SUV सिर्फ 4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. यानी यह गाड़ी स्पोर्ट्स कार जैसी तेज परफॉर्मेंस देने में सक्षम होगी.

कब होगी लॉन्च और कितनी होगी कीमत?

Audi SQ8 को भारत में 17 मार्च 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च के समय ही कंपनी इसकी सही कीमत की घोषणा करेगी. हालांकि अनुमान है कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है. इस कीमत पर यह SUV प्रीमियम और लग्जरी ग्राहकों को ध्यान में रखकर लाई जाएगी. Audi SQ8 उन लोगों के लिए खास विकल्प होगी जो लग्जरी के साथ दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं.

