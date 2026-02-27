भारतीय बाइक कंपनी Royal Enfield का नाम आज दुनिया भर में जाना जाता है. हाल ही में एक तस्वीर सामने आई है, जिसने इस ब्रांड की पॉपुलेरिटी को और मजबूत कर दिया है. दो दिवसीय इजरायल दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जिसमें वे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ Royal Enfield Goan Classic 350 के पास खड़े नजर आए. ये तस्वीर इस बात का संकेत है कि भारतीय ब्रांड अब विदेशों में भी अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं. खासकर Royal Enfield की 350 सीसी और 650 सीसी सेगमेंट की बाइक्स कई देशों में काफी पसंद की जाती हैं.

मिडसाइज सेगमेंट में नंबर 1 कंपनी

Royal Enfield मिडसाइज मोटरसाइकल सेगमेंट में दुनिया की नंबर 1 कंपनी मानी जाती है. अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया जैसे कई देशों में इसकी बाइकें बिकती हैं. Classic 350, Hunter 350, Goan Classic 350, Super Meteor 650, Shotgun 650 और Himalayan 450 जैसे मॉडल्स की अच्छी मांग है. इजरायल भी उन देशों में शामिल है, जहां Royal Enfield की मजबूत पकड़ है.

Goan Classic 350 की कीमत और लुक

Royal Enfield Goan Classic 350 एक रेट्रो स्टाइल बॉबर बाइक है. इसका लुक Classic 350 से थोड़ा अलग और ज्यादा अट्रैक्टिव है. इसमें सिंगल टोन और डुअल टोन कलर विकल्प मिलते हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत सिंगल टोन वेरिएंट के लिए करीब 2.19 लाख रुपये और डुअल टोन वेरिएंट के लिए करीब 2.22 लाख रुपये है. इसके व्हाइट वॉल टायर, आरामदायक सीट और खास डिजाइन इसे युवाओं के बीच पॉपुलर बनाते हैं.

पावर, फीचर्स और माइलेज

Goan Classic 350 में 349 सीसी का एयर-ऑयल कूल्ड सिंगल सिलिंडर इंजन दिया गया है. यह इंजन 20.2 बीएचपी की पावर और 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है. इस बाइक में एप हैंगर हैंडलबार, स्पोक व्हील्स, हटाई जा सकने वाली रियर सीट, एलईडी लाइट, सेमी डिजिटल मीटर, 750 मिमी सीट हाइट और 170 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस जैसे फीचर्स मिलते हैं. कंपनी के अनुसार यह बाइक लगभग 36 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है.

