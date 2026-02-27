हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti e Vitara vs Creta Electric: कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV है ज्यादा दमदार? मिनटों में समझें अंतर

Maruti e Vitara vs Creta Electric: कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV है ज्यादा दमदार? मिनटों में समझें अंतर

इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में Maruti e Vitara और Hyundai Creta Electric दोनों ही कारें पॉपुलर हैं. आइए जानें स्पेस, फीचर्स और रेंज के मामले में कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV ज्यादा बेहतर है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 27 Feb 2026 02:41 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में इलेक्ट्रिक SUV की मांग तेजी से बढ़ रही है. अब Maruti और Hyundai भी इस सेगमेंट में आमने-सामने हैं. Maruti e Vitara और Hyundai Creta Electric दोनों ही नई और मॉडर्न इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं. अगर आप नई इलेक्ट्रिक SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है. आइए जानते हैं कि फीचर्स और रेंज के मामले में कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV है ज्यादा दमदार है.

स्पेस, साइज और फीचर्स में कौन बेहतर?

Maruti e Vitara थोड़ी ज्यादा चौड़ी है और इसका व्हीलबेस भी बड़ा है. इससे अंदर बैठने वालों को ज्यादा जगह मिल सकती है. दूसरी तरफ Hyundai Creta Electric लंबाई और ऊंचाई में आगे है. इससे हेडरूम और बैठने का अनुभव थोड़ा बेहतर लग सकता है. दोनों ही SUVs परिवार के लिए आरामदायक हैं. दोनों गाड़ियों में 10.25 इंच डिजिटल डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS जैसे मॉडर्न फीचर मिलते हैं.

Maruti e Vitara में 10-वे पावर ड्राइवर सीट, 7 एयरबैग, 10 स्पीकर साउंड सिस्टम और मल्टी कलर एंबियंट लाइटिंग मिलती है. वहीं Hyundai Creta Electric में पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ड्यूल वायरलेस चार्जर और Alexa कनेक्टिविटी जैसे फीचर दिए गए हैं. फीचर्स के मामले में दोनों काफी मजबूत हैं, फर्क सिर्फ आपकी पसंद का है.

बैटरी, रेंज और पावर में कौन आगे?

Maruti e Vitara दो बैटरी विकल्प में आती है, 49 kWh और 61 kWh. इसकी रेंज 440 किमी और 543 किमी तक बताई गई है. इसका टॉर्क 193 Nm है. Hyundai Creta Electric 42 kWh और 51.4 kWh बैटरी के साथ आती है. इसकी रेंज 420 किमी और 510 किमी तक है. इसका टॉर्क 200 Nm है. रेंज के मामले में e Vitara आगे है, जबकि Creta Electric का टॉर्क थोड़ा ज्यादा है.

AC चार्जिंग में Creta Electric कम समय लेती है. यह लगभग 4 से 4.5 घंटे में चार्ज हो जाती है, जबकि e Vitara को 6.5 से 9 घंटे लगते हैं. DC फास्ट चार्जिंग में भी Creta थोड़ी तेज है. कीमत की बात करें तो Maruti e Vitara की शुरुआती कीमत 15.99 लाख रुपये है. Hyundai Creta Electric की शुरुआती कीमत 18.02 लाख रुपये है. यानी e Vitara करीब 2 लाख रुपये सस्ती है.

कौन-सी SUV खरीदें?

अगर आप ज्यादा रेंज और कम कीमत चाहते हैं तो Maruti e Vitara आपके लिए बेहतर हो सकती है. अगर आपको तेज चार्जिंग और प्रीमियम फीचर पसंद हैं तो Hyundai Creta Electric सही विकल्प हो सकती है. 

ये भी पढ़ें: भारत में इस दिन लॉन्च होगी नई रेनॉ डस्टर, पहली बार मिलेगी 7 साल की वारंटी, जानें फीचर्स

Published at : 27 Feb 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Electric SUV INDIA Hyundai Creta Electric Creta Electric Maruti E Vitara E Vitara Range
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Maruti e Vitara vs Creta Electric: कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV है ज्यादा दमदार? मिनटों में समझें अंतर
Maruti e Vitara vs Creta Electric: कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV है ज्यादा दमदार? मिनटों में समझें अंतर
ऑटो
Royal Enfield का Global क्रेज! इजरायल में Goan Classic 350 के साथ दिखे पीएम मोदी और नेतन्याहू, जानें बाइक की खासियत
Royal Enfield का Global क्रेज! इजरायल में Goan Classic 350 के साथ दिखे पीएम मोदी और नेतन्याहू, जानें बाइक की खासियत
ऑटो
सरकार का बड़ा फैसला! 1 अप्रैल से पूरे देश में मिलेगा 20 फीसदी Ethanol वाला RON 95 पेट्रोल
सरकार का बड़ा फैसला! 1 अप्रैल से पूरे देश में मिलेगा 20 फीसदी Ethanol वाला RON 95 पेट्रोल
ऑटो
Renault Duster से लेकर Nissan Tekton तक, क्रेटा को टक्कर देने आ रहीं ये नई कारें, जानें फीचर्स
Renault Duster से लेकर Nissan Tekton तक, क्रेटा को टक्कर देने आ रहीं ये नई कारें, जानें फीचर्स
Advertisement

वीडियोज

Vayu Shakti 2026: सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति Murmu
AIMIM विधायक Akbaruddin Owaisi का हमला, 'तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत भी यूपी जैसी' | UP Politics
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद!
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद! | Taliban
दुनिया के तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच Ideas Of India के मंच पर जुटे दुनिया के दिग्गज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
अफगानिस्तान की सैन्य चौकियों पर PAK ने फिर किया अटैक, अफगान डिफेंस मंत्रालय बोला- दहलाया इस्लामाबाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- मुखबिरी करने वालों के लिए...
अरविंद केजरीवाल पर आए फैसले के बाद अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा- मुखबिरी करने वालों के लिए...
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
क्रिकेट
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
बॉलीवुड
सर्जरी के बाद घर पहुंचीं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, हुईं इमोशनल, बोलीं- इस बार बहुत दर्द हुआ
सर्जरी के बाद घर पहुंचीं दीपिका कक्कड़ इब्राहिम, हुईं इमोशनल, बोलीं- इस बार बहुत दर्द हुआ
विश्व
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
बाजार में मिलने वाला गुलाल असली है या नकली, दो मिनट में ऐसे करें चेक
बाजार में मिलने वाला गुलाल असली है या नकली, दो मिनट में ऐसे करें चेक
ट्रेंडिंग
दुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई; देखें वीडियो
दुल्हन ने सुहागरात मनाने से किया इनकार, सास ने जमकर की धुनाई; देखें वीडियो
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget