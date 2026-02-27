Maruti e Vitara vs Creta Electric: कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV है ज्यादा दमदार? मिनटों में समझें अंतर

भारत में इलेक्ट्रिक SUV की मांग तेजी से बढ़ रही है. अब Maruti और Hyundai भी इस सेगमेंट में आमने-सामने हैं. Maruti e Vitara और Hyundai Creta Electric दोनों ही नई और मॉडर्न इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं. अगर आप नई इलेक्ट्रिक SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है. आइए जानते हैं कि फीचर्स और रेंज के मामले में कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV है ज्यादा दमदार है.

स्पेस, साइज और फीचर्स में कौन बेहतर?

Maruti e Vitara थोड़ी ज्यादा चौड़ी है और इसका व्हीलबेस भी बड़ा है. इससे अंदर बैठने वालों को ज्यादा जगह मिल सकती है. दूसरी तरफ Hyundai Creta Electric लंबाई और ऊंचाई में आगे है. इससे हेडरूम और बैठने का अनुभव थोड़ा बेहतर लग सकता है. दोनों ही SUVs परिवार के लिए आरामदायक हैं. दोनों गाड़ियों में 10.25 इंच डिजिटल डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS जैसे मॉडर्न फीचर मिलते हैं.

Maruti e Vitara में 10-वे पावर ड्राइवर सीट, 7 एयरबैग, 10 स्पीकर साउंड सिस्टम और मल्टी कलर एंबियंट लाइटिंग मिलती है. वहीं Hyundai Creta Electric में पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ड्यूल वायरलेस चार्जर और Alexa कनेक्टिविटी जैसे फीचर दिए गए हैं. फीचर्स के मामले में दोनों काफी मजबूत हैं, फर्क सिर्फ आपकी पसंद का है.

बैटरी, रेंज और पावर में कौन आगे?

Maruti e Vitara दो बैटरी विकल्प में आती है, 49 kWh और 61 kWh. इसकी रेंज 440 किमी और 543 किमी तक बताई गई है. इसका टॉर्क 193 Nm है. Hyundai Creta Electric 42 kWh और 51.4 kWh बैटरी के साथ आती है. इसकी रेंज 420 किमी और 510 किमी तक है. इसका टॉर्क 200 Nm है. रेंज के मामले में e Vitara आगे है, जबकि Creta Electric का टॉर्क थोड़ा ज्यादा है.

AC चार्जिंग में Creta Electric कम समय लेती है. यह लगभग 4 से 4.5 घंटे में चार्ज हो जाती है, जबकि e Vitara को 6.5 से 9 घंटे लगते हैं. DC फास्ट चार्जिंग में भी Creta थोड़ी तेज है. कीमत की बात करें तो Maruti e Vitara की शुरुआती कीमत 15.99 लाख रुपये है. Hyundai Creta Electric की शुरुआती कीमत 18.02 लाख रुपये है. यानी e Vitara करीब 2 लाख रुपये सस्ती है.

कौन-सी SUV खरीदें?

अगर आप ज्यादा रेंज और कम कीमत चाहते हैं तो Maruti e Vitara आपके लिए बेहतर हो सकती है. अगर आपको तेज चार्जिंग और प्रीमियम फीचर पसंद हैं तो Hyundai Creta Electric सही विकल्प हो सकती है.