ये 3 दिक्कतें दिखें तो तुरंत बदल लें अपनी कार की बैटरी, जानें कितनी होती है एक बैटरी की लाइफ?

आज के समय में कार हमारी डेली लाइफ का अहम हिस्सा बन चुकी है. ऑफिस जाना हो, परिवार के साथ घूमना हो या किसी जरूरी काम से बाहर निकलना हो हर जगह कार हमारी मदद करती है, लेकिन अगर अचानक कार स्टार्ट ही न हो, तो पूरा दिन खराब हो सकता है, ऐसी स्थिति अक्सर कार की कमजोर या खराब बैटरी की वजह से होती है. कार की बैटरी ही वह हिस्सा है जो इंजन को स्टार्ट करने और सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को चलाने में मदद करता है. इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते इसके खराब होने के संकेत पहचान लें, ताकि बीच रास्ते में गाड़ी बंद होने जैसी परेशानी से बचा जा सके. तो आइए जानते हैं कि कौन सी 3 दिक्कतें दिखें तो अपनी कार की बैटरी तुरंत बदल लें और एक बैटरी की लाइफ कितनी होती है .

ये 3 दिक्कतें दिखें तो तुरंत बदल लें अपनी कार की बैटरी

अगर आप अपनी कार बैटरी की जांच करना चाहते हैं, तो कुछ आसान संकेत ध्यान में रखें. सही बैटरी के संकेत है कि वोल्टेज 12.6V से 12.8V के बीच होना चाहिए. ग्रेविटी (एसिड लेवल) 1.250 से 1.280 के बीच सही माना जाता है. क्रैंकिंग वोल्टेज 9.6V से ऊपर होना चाहिए. इस स्थिति में बैटरी ठीक से काम कर रही होती है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है. वहीं खराब बैटरी के संकेत में वोल्टेज लगभग 12.0V या उससे कम हो सकता है. ग्रेविटी 1.100 से 1.150 के बीच और क्रैंकिंग वोल्टेज 9.6V से नीचे गिरना है. अगर आपकी बैटरी में ये संकेत दिखते हैं, तो समझ लें कि अब इसे बदलने का समय आ गया है.

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एक बैटरी की लाइफ कितनी होती है?

एक अच्छी क्वालिटी की बैटरी लगभग 3 से 5 साल तक आराम से चलती है. हालांकि, मौसम, ड्राइविंग आदत और गाड़ी में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स इसका असर डालते हैं. ज्यादा गर्मी, ज्यादा शॉर्ट ड्राइव या ज्यादा लोड बैटरी को जल्दी खराब कर सकते हैं. इसलिए 3 साल के बाद बैटरी की नियमित जांच कराना जरूरी है. आमतौर पर एक कार बैटरी 3 से 5 साल तक चलती है, लेकिन सही देखभाल न करने पर इसकी लाइफ कम भी हो सकती है. इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते इसके खराब होने के संकेत पहचान लें, ताकि बीच रास्ते में गाड़ी बंद होने जैसी परेशानी से बचा जा सके.

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