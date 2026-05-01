चीन में कितने की आती है फॉर्च्यूनर कार, भारत से कितनी महंगी या सस्ती?

Frotuner price in china: SUV की बात करें और फॉर्च्यूनर की बात न की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता. जब भी SUV में पहली पसंद की बात होती है, तो फॉर्च्यूनर से अलग शायद ही किसी और कार का नाम लिया जाए. यह कार दशकों से अपनी लुक, परफॉर्मेंस और लग्जरी के लिए जानी जाती है. ऐसे में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि इस फॉर्च्यूनर कार की अन्य देशों में क्या कीमत होगी, और अन्य देशों जैसे चीन में इसकी कीमत क्या है, तथा क्या यह भारत से सस्ती है या महंगी.

भारत में फॉर्च्यूनर की कीमत?

भारत में फॉर्च्यूनर कार काफी ज्यादा पॉपुलर है. इसके काफी सारे मॉडल भारत में आते हैं. इसका सबसे सस्ता मॉडल फॉर्च्यूनर 4x2 पेट्रोल है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 3476000 रुपये है और यही मॉडल ऑन-रोड लगभग 41-42 लाख रुपये का पड़ता है. वहीं इसका टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर GR-S 4x4 डीजल ऑटोमैटिक है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 5046000 रुपये है, जो ऑन-रोड 60-62 लाख रुपये तक आता है. कई बार कीमत अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती है, क्योंकि यह उस राज्य के RTO टैक्स पर निर्भर करती है.

चीन में फॉर्च्यूनर की कीमत

चीन में भी फॉर्च्यूनर काफी पसंद की जा रही है. फॉर्च्यूनर की कीमत मॉडल और वेरिएंट के अनुसार बदलती रहती है. अनुमान के अनुसार, वहां इसकी कीमत लगभग 2.4 लाख युआन से 4.5 लाख युआन के बीच होती है, जो भारतीय रुपये में करीब 35 लाख से 60 लाख रुपये के आसपास बैठती है. हालांकि, चीन में फॉर्च्यूनर हर जगह आधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं होती और कई बार यह इम्पोर्टेड मॉडल के रूप में मिलती है, जिसके कारण इसकी कीमत इम्पोर्ट ड्यूटी और फीचर्स के हिसाब से बदलती रहती है.

भारत से कितनी महंगी या सस्ती?

अगर चीन में बात की जाए फॉर्च्यूनर की कीमत की, तो आपको ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ आंकड़ों के मुताबिक चीन में फॉर्च्यूनर भारत के लगभग बराबर या थोड़ी महंगी मिल सकती है (म्पोर्ट टैक्स और अन्य शुल्कों के कारण). भारत में इसकी शुरुआत लगभग 35 लाख रुपये एक्स-शोरूम से होती है और कुछ वेबसाइट्स के अनुसार चीन में भी इसकी शुरुआती कीमत लगभग 34 से 35 लाख रुपये के बीच हो जाती है.