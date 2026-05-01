गर्मियों के मौसम में कार के अंदर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ जाता है. अगर बाहर तापमान 35 डिग्री है, तो बंद कार के अंदर यह सिर्फ 30 मिनट में 50 से 60 डिग्री तक पहुंच सकता है. ऐसी हालत में कार एक तरह से ओवन की तरह काम करने लगती है. इस ज्यादा गर्मी के कारण कार में रखी कुछ सामान्य चीजें भी खतरनाक बन सकती हैं और आग लगने का कारण बन सकती हैं. इसलिए जरूरी है कि आप कुछ चीजों को कभी भी कार में छोड़कर न जाएं.

लाइटर और गैस वाले सामान का खतरा

अगर आप कार में लाइटर छोड़ देते हैं, तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है. लाइटर के अंदर गैस भरी होती है, जो गर्मी में फैलती है. जब दबाव ज्यादा बढ़ जाता है, तो लाइटर फट सकता है. ऐसी स्थिति में छोटी सी चिंगारी भी कार के अंदर आग लगा सकती है, खासकर सीट या प्लास्टिक के हिस्सों में.

सैनिटाइजर और परफ्यूम भी बन सकते हैं खतरा

आजकल हर कार में सैनिटाइजर और परफ्यूम मिल जाते हैं. लेकिन इनमें अल्कोहल होता है, जो जल्दी आग पकड़ सकता है. इसके अलावा डिओडोरेंट और एयर फ्रेशनर के कैन में गैस भरी होती है. ज्यादा गर्मी में ये कैन फट सकते हैं और आग लगने का कारण बन सकते हैं.

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और पावर बैंक

मोबाइल, पावर बैंक और लैपटॉप जैसी चीजों में लिथियम बैटरी होती है. ये बैटरियां ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाती हैं. जब तापमान बहुत बढ़ जाता है, तो बैटरी फूल सकती है या फट भी सकती है. खासकर अगर आप इन्हें डैशबोर्ड पर छोड़ते हैं, जहां सीधी धूप पड़ती है, तो खतरा और बढ़ जाता है.

पानी की बोतल भी बन सकती है वजह

यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन पानी की प्लास्टिक बोतल भी आग लगा सकती है. जब सूरज की किरणें बोतल से होकर गुजरती हैं, तो यह एक लेंस की तरह काम करती है. इससे एक जगह ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे सीट या कपड़े में आग लग सकती है.

चश्मा और लेंस का असर

कार में रखा चश्मा भी इसी तरह का काम करता है. इसके लेंस धूप को एक जगह फोकस कर सकते हैं. इससे डैशबोर्ड या सीट गर्म होकर पिघल सकती है और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है.

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