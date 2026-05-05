'पहले गोरखपुर के नाम से लोग डरते थे लेकिन आज...', टू-लेन ब्रिज के उद्घाटन पर बोले CM योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार (5 मई) दोपहर तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर बने टूलेन ब्रिज के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने फीता काटकर तथा बटन दबाकर शिलापट्ट का अनावरण करके 14.33 करोड़ रुपये की लागत से बने इस ब्रिज (पुल) को जनता को समर्पित किया.

ब्रिज का निरीक्षण करने के बाद मंचीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में विकास से आए बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि 2017 के पहले गोरखपुर की छवि सुरक्षा के अभाव को लेकर थी. लोग माफिया और मच्छर से परेशान थे.

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सीएम ने आगे कहा कि गोरखपुर का नाम सुनकर लोग डरते थे. कोई निवेश करने नहीं आता था. यहां का नौजवान अपनी पहचान का मोहताज था, नौकरी के लिए उसको भटकना पड़ता था, पहचान छुपाना पड़ता था. लेकिन आज उसको भटकना नहीं है और न ही पहचान छिपानी है.

गोरखपुर भी तीव्र प्रगति कर रहा है- सीएम योगी

सीएम ने कहा कि वर्तमान में 50 हजार से अधिक नौजवानों को अकेले गोरखपुर के गीडा में उद्योगों के माध्यम से नौकरी और रोजगार प्राप्त हुआ है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तेजी से आगे बढ़ते देश, प्रदेश के साथ ही गोरखपुर भी तीव्र प्रगति कर रहा है.

2017 के बाद गोरखपुर में विकास की विस्तृत श्रृंखला तैयार हुई है. विकास से बढ़ी सुविधाओं का लाभ लंबे समय तक प्राप्त होता रहे, इसके लिए नागरिकों को भी विकास कार्यों के संरक्ष की जिम्मेदारी उठानी होगी.

'गोरखपुर को देखकर अचंभित और लोग प्रफुल्लित होते हैं'

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो भी गोरखपुर आता है, यहां के बदलाव को देखकर अचंभित और प्रफुल्लित होता है. गोरखपुर में चारो ओर फोरलेन-सिक्सलेन की कनेक्टिविटी है. यहां एम्स बन गया है. खाद कारखाना और पिपराइच में चीनी मिल फिर से चल पड़ी है.

उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान, आयुष विश्वविद्यालय, चिड़ियाघर, बेहतरीन पर्यटन स्थल रामगढ़ताल, कई होटल्स सहित अनेक सुविधाओं का यहां विस्तार हुआ है. उन्होंने कहा कि गोरखपुर का विकास सामुदायिकता के भाव से किए गए कार्य का परिणाम है. यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि कोई भी विकास कार्यों और सुविधाओं का नुकसान न करने पाए.

तारामंडल क्षेत्र बना समृद्धि का प्रतीक

सीएम योगी ने कहा कि करीब बीस वर्ष पूर्व लोग तारामंडल क्षेत्र में रहने का साहस नहीं कर पाते थे. 1998 की बाढ़ के बाद यहां से लोग भाग रहे थे. यहां एकतरफ रामगढ़ताल की गंदगी थी तो दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं का अभाव था. पर, आज विकास के चलते सबसे महंगी जमीन इस क्षेत्र की है. उन्होंने कहा कि वाटर बॉडी पर टूलेन ब्रिज बनने से इस समूचे क्षेत्र में इंटरनल कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा समृद्धि के प्रतीक के रूप में इस क्षेत्र को सबसे पॉश कॉलोनी माना जा रहा है. इस क्षेत्र में रामगढ़ताल पर्यटन का शानदार केंद्र बना है, चिड़ियाघर इसी क्षेत्र में है. यहां कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, तारामंडल का पुनरोद्धार हो रहा है, साइंस पार्क बनाया जा रहा है. साथ ही वाटर बॉडी का भी व्यवस्थित रूप से सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है.

सीएम ने जीडीए के अफसरों से कहा कि वे वाटर बॉडी को रामगढ़ताल के समकक्ष जोड़ने का प्रयास करें. इस वाटर बॉडी में पानी बहता हुए दिखाई देना चाहिए जहां नौकायन का भी लोग आनंद उठा सकें. वाटर बॉडी के किनारे लोग परिवार सहित आ सकें, बच्चे खेल सकें. उन्होंने स्वच्छता और सुंदरता को लेकर मोहल्ले स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आह्वान किया.

सीएम योगी के नेतृत्व में नजीर पेश कर रहा गोरखपुर- रविकिशन

कार्यक्रम में सांसद रविकिशन शुक्ल ने कहा कि सीएम योगी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गोरखपुर नजीर पेश कर रहा है. उन्होंने गोरखपुर को विकसित, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए करोड़ों रुपये की परियोजनाएं दी हैं. सांसद रविकिशन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों को प्रभावकारी बताया और इसके लिए उन्हें बधाई दी. स्वागत संबोधन गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह ने किया.

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक राजेश त्रिपाठी, महेंद्रपाल सिंह, डॉ. विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ल, सरवन निषाद, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर संयोजक राजेश गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे.

मजदूरों के साथ सीएम योगी ने खिंचवाई फोटो

तारामंडल क्षेत्र में वाटर बॉडी पर बने ब्रिज का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब इस ब्रिज का निरीक्षण कर रहे थे, तभी उनकी नजर किनारे खड़े मजदूरों पर पड़ गई. मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने पास बुला लिया और श्रम शक्ति का सम्मान करते हुए उनके साथ फोटो खिंचवाई. सीएम का सानिध्य पाकर मजदूर बेहद प्रफुल्लित नजर आए. ब्रिज के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बच्चों से भी मुलाकात की और उन पर प्यार-दुलार लुटाया.

ब्रिज ने दो हिस्सों को जोड़ा

तारामंडल क्षेत्र के वसुंधरा एंक्लेव द्वितीय व तृतीय के मध्य स्थित वाटर बॉडी के ऊपर टूलेन ब्रिज के बन जाने से दो हिस्सों में बंटा तारामंडल क्षेत्र आपस में जुड़ गया है. गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 112 मीटर लंबे इस ब्रिज पर दोनों तरफ 1.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ भी बनाया है.

इस पुल के बनने से पहले तक अमरावती निकुंज, वसुंधरा फेज 1, 2 व 3, सिद्धार्थ एंक्लेव, सिद्धार्थ एंक्लेव विस्तार, सिद्धार्थपुरम, सिद्धार्थपुरम विस्तार, सिद्धार्थ विहार, गौतम विहार, बुद्ध विहार, बुद्ध विहार कामर्शियल, बुद्ध विहार पार्ट ए, बी और सी, लेक व्यू, वैशाली और अन्य प्रमुख स्थलों तक पहुंचने के लिए अपेक्षाकृत अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता था. अब इस टूलेन ब्रिज के जरिये उनका मार्ग छोटा हो गया है. इस ब्रिज के क्रियाशील हो जाने से नया सवेरा पर अक्सर लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी.

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