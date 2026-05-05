हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMahindra का मेगा प्लान: Vision S से लेकर नई इलेक्ट्रिक SUVs तक, 2031 तक लॉन्च होंगी कई नई कारें

Mahindra का मेगा प्लान: Vision S से लेकर नई इलेक्ट्रिक SUVs तक, 2031 तक लॉन्च होंगी कई नई कारें

Mahindra Vision S SUV Concept: महिंद्रा 2031 तक Vision S समेत कई नई SUV लॉन्च करेगी. आइए ICE और EV प्लान, नए प्लेटफॉर्म और लॉन्च टाइमलाइन की पूरी डिटेल्स विस्तार से जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 05 May 2026 07:28 PM (IST)
Preferred Sources

Mahindra भारतीय बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने आने वाले समय के लिए बड़ा प्लान बनाया है, जिसके तहत 2031 तक करीब 16 नई SUV लॉन्च की जाएंगी. इन गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल (ICE) और इलेक्ट्रिक (EV) दोनों तरह के मॉडल शामिल होंगे. Mahindra पहले ही XUV700 का अपडेटेड वर्जन और Scorpio N जैसी सफल गाड़ियां बाजार में दे चुकी है. अब कंपनी अपने SUV पोर्टफोलियो को और बड़ा करने की दिशा में काम कर रही है.

Vision S और Scorpio ब्रांड का विस्तार

Mahindra की आने वाली गाड़ियों में Vision S सबसे ज्यादा चर्चा में है. यह एक सब-4 मीटर SUV होगी, जिसे Scorpio ब्रांड के तहत लॉन्च किया जाएगा. यह फैसला थोड़ा अलग है, क्योंकि आमतौर पर इस साइज की गाड़ियों को Bolero जैसे ब्रांड के साथ जोड़ा जाता है. लेकिन Mahindra Scorpio नाम को और मजबूत बनाना चाहती है, इसलिए Vision S को इसी ब्रांड के अंदर रखा जाएगा. इस SUV के 2027 तक लॉन्च होने की उम्मीद है और यह इस नई सीरीज की पहली गाड़ी हो सकती है.

नया प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी

Mahindra अपनी नई SUV के लिए NU_IQ नाम का नया मोनोकॉक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेगी. इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि यह कई तरह के इंजन ऑप्शन को सपोर्ट करेगा, जैसे पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक. इससे कंपनी को एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग मॉडल बनाना आसान होगा. यह कदम Mahindra को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार करेगा और बाजार में कंपटीशन बढ़ाने में मदद करेगा.

ICE और EV दोनों पर रहेगा फोकस

Mahindra की योजना में करीब 10 नई ICE गाड़ियां शामिल हैं, जिनमें कुछ बिल्कुल नई होंगी और कुछ मौजूदा मॉडल्स के अपडेट होंगे. इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी तेजी से काम कर रही है. आने वाले समय में Vision X, Vision T जैसी और भी कई SUV देखने को मिल सकती हैं. कंपनी का लक्ष्य है कि वह हर सेगमेंट में ग्राहकों को विकल्प दे सके.

Mahindra का साफ फोकस SUV सेगमेंट पर ही रहेगा. कंपनी नई टेक्नोलॉजी, नए डिजाइन और अलग-अलग फ्यूल ऑप्शन के साथ ग्राहकों को बेहतर विकल्प देना चाहती है. 2027 से शुरू होकर आने वाले कुछ साल Mahindra के लिए काफी अहम होने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान कई नई गाड़ियां लॉन्च होंगी. इससे बाजार में कंपटीशन और भी बढ़ेगी और ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे.

ये भी पढ़ें: कम बजट में दमदार परफॉर्मेंस! ये हैं 2 लाख के अंदर की 5 बेस्ट बाइक्स, देखें ये लिस्ट

Published at : 05 May 2026 07:28 PM (IST)
Tags :
Mahindra Vision S Mahindra New SUV Launch Scorpio Brand SUV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Mahindra का मेगा प्लान: Vision S से लेकर नई इलेक्ट्रिक SUVs तक, 2031 तक लॉन्च होंगी कई नई कारें
Mahindra का मेगा प्लान: Vision S से लेकर नई इलेक्ट्रिक SUVs तक, 2031 तक लॉन्च होंगी कई नई कारें
ऑटो
अब हाइड्रोजन से चलेगा स्कूटर! Toyota ला रही 200Km रेंज वाला नया मॉडल, जानें पूरी डिटेल
अब हाइड्रोजन से चलेगा स्कूटर! Toyota ला रही 200Km रेंज वाला नया मॉडल, जानें पूरी डिटेल
ऑटो
Summer Car Tips: गर्मी में कार चला रहे हैं? ये 5 जरूरी टिप्स आपकी गाड़ी को रखेंगे सुरक्षित
Summer Car Tips: गर्मी में कार चला रहे हैं? ये 5 जरूरी टिप्स आपकी गाड़ी को रखेंगे सुरक्षित
ऑटो
इलेक्ट्रिक कार बाजार में टाटा नंबर 1, अप्रैल में सबसे ज्यादा बिक्री, जानें बाकी कंपनियों का हाल
इलेक्ट्रिक कार बाजार में टाटा नंबर 1, अप्रैल में सबसे ज्यादा बिक्री, जानें बाकी कंपनियों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रीपेड मीटर पर योगी सरकार का यूटर्न, अखिलेश बोले- 'हम सबका विरोध झुका गया...'
प्रीपेड मीटर पर योगी सरकार का यूटर्न, अखिलेश बोले- 'हम सबका विरोध झुका गया...'
बॉलीवुड
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट, देखें वीडियो
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट
क्रिकेट
ममता बनर्जी पर फूटा क्रिकेटर मनोज तिवारी का गुस्सा, TMC छोड़ने पर खोला बड़ा राज; कहा- 5 करोड़...
ममता पर फूटा मनोज तिवारी का गुस्सा, TMC छोड़ने पर खोला बड़ा राज; कहा- 5 करोड़...
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 6 मई 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि को मिलेगा रुका हुआ धन और कुंभ का चमकेगा भाग्य, जानें कल का राशिफल
कल का राशिफल (6 मई 2026): सिद्ध और बुधादित्य योग का दुर्लभ संयोग, बुधवार को इन 4 राशियों का चमकेगा भाग्य, जानें कल का पंचांग
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
यूटिलिटी
Property Tax News: व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही मिलेगा ट्रेड लाइसेंस, पेचीदा प्रक्रिया खत्म
व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही मिलेगा ट्रेड लाइसेंस, पेचीदा प्रक्रिया खत्म
जनरल नॉलेज
Oldest MLA Bengal: इस पार्टी के टिकट पर जीता बंगाल का सबसे बुजुर्ग विधायक, जान लें उनकी उम्र
इस पार्टी के टिकट पर जीता बंगाल का सबसे बुजुर्ग विधायक, जान लें उनकी उम्र
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget