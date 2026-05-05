Mahindra का मेगा प्लान: Vision S से लेकर नई इलेक्ट्रिक SUVs तक, 2031 तक लॉन्च होंगी कई नई कारें

Mahindra भारतीय बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने आने वाले समय के लिए बड़ा प्लान बनाया है, जिसके तहत 2031 तक करीब 16 नई SUV लॉन्च की जाएंगी. इन गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल (ICE) और इलेक्ट्रिक (EV) दोनों तरह के मॉडल शामिल होंगे. Mahindra पहले ही XUV700 का अपडेटेड वर्जन और Scorpio N जैसी सफल गाड़ियां बाजार में दे चुकी है. अब कंपनी अपने SUV पोर्टफोलियो को और बड़ा करने की दिशा में काम कर रही है.

Vision S और Scorpio ब्रांड का विस्तार

Mahindra की आने वाली गाड़ियों में Vision S सबसे ज्यादा चर्चा में है. यह एक सब-4 मीटर SUV होगी, जिसे Scorpio ब्रांड के तहत लॉन्च किया जाएगा. यह फैसला थोड़ा अलग है, क्योंकि आमतौर पर इस साइज की गाड़ियों को Bolero जैसे ब्रांड के साथ जोड़ा जाता है. लेकिन Mahindra Scorpio नाम को और मजबूत बनाना चाहती है, इसलिए Vision S को इसी ब्रांड के अंदर रखा जाएगा. इस SUV के 2027 तक लॉन्च होने की उम्मीद है और यह इस नई सीरीज की पहली गाड़ी हो सकती है.

नया प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी

Mahindra अपनी नई SUV के लिए NU_IQ नाम का नया मोनोकॉक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेगी. इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि यह कई तरह के इंजन ऑप्शन को सपोर्ट करेगा, जैसे पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक. इससे कंपनी को एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग मॉडल बनाना आसान होगा. यह कदम Mahindra को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार करेगा और बाजार में कंपटीशन बढ़ाने में मदद करेगा.

ICE और EV दोनों पर रहेगा फोकस

Mahindra की योजना में करीब 10 नई ICE गाड़ियां शामिल हैं, जिनमें कुछ बिल्कुल नई होंगी और कुछ मौजूदा मॉडल्स के अपडेट होंगे. इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी तेजी से काम कर रही है. आने वाले समय में Vision X, Vision T जैसी और भी कई SUV देखने को मिल सकती हैं. कंपनी का लक्ष्य है कि वह हर सेगमेंट में ग्राहकों को विकल्प दे सके.

Mahindra का साफ फोकस SUV सेगमेंट पर ही रहेगा. कंपनी नई टेक्नोलॉजी, नए डिजाइन और अलग-अलग फ्यूल ऑप्शन के साथ ग्राहकों को बेहतर विकल्प देना चाहती है. 2027 से शुरू होकर आने वाले कुछ साल Mahindra के लिए काफी अहम होने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान कई नई गाड़ियां लॉन्च होंगी. इससे बाजार में कंपटीशन और भी बढ़ेगी और ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे.

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