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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबजालंधर में BSF चौक के पास स्कूटी में अचानक ब्लास्ट, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

जालंधर में BSF चौक के पास स्कूटी में अचानक ब्लास्ट, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

Jalandhar Blast: पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

By : सचिन कुमार | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 05 May 2026 10:03 PM (IST)
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जालंधर में बीएसएफ चौक के पास एक्टिवा में अचानक धमाका होने की घटना सामने आई है. इस घटना के बाद वाहन में आग लग गई. घटना के बाद मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, धमाका होते ही एक्टिवा में आग भड़क उठी, जिसे देखकर आसपास के लोग घबरा गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया. 

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही

फिलहाल धमाके के कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. आग पर काबू पा लिया गया है.

जालंधर की पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा?

जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने कहा, "लगभग 8 बजे हमारी गश्ती टीम यहां मौजूद थी। गेट के पास एक स्कूटी खड़ी थी। अचानक उसमें आग लग गई. हम बीएसएफ से जानकारी जुटा रहे हैं. शुरुआती जानकारी के अनुसार, स्कूटी यहां काम करने वाले एक शख्स की है और जब वह यहां आया तो उसमें आग लग गई. हम इस घटना की हर पहलू से जांच करना चाहते हैं."

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क्या किसी साजिश के तहत हुआ धमाका?

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हमने बीएसएफ के साथ सारे फैक्ट्स शेयर किए हैं. अभी हम अपनी आगे की जांच कर रहे हैं. अभी हम किसी तरह की बात को वेरिफाई नहीं कर सकते. क्या किसी साजिश के तहत धमाका हुआ है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी. 

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Published at : 05 May 2026 09:27 PM (IST)
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Jalandhar News PUNJAB NEWS
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