Tata Punch EV भारतीय बाजार में एक पॉपुलर इलेक्ट्रिक SUV बन चुकी है, कंपनी ने इसका नया 2026 मॉडल अपडेटेड डिजाइन और बेहतर बैटरी के साथ पेश किया है. यह कार न सिर्फ देखने में मजबूत लगती है बल्कि चलाने में भी काफी आसान और आरामदायक है. खास बात यह है कि यह SUV छोटे परिवार और सिटी यूज के लिए काफी प्रैक्टिकल लगती है. आइए जानते हैं कि शहर में रोजाना ड्राइव करने के लिए ये कार कैसी है.

डिजाइन और लुक

नई Tata Punch EV का डिजाइन काफी हद तक इसके पेट्रोल मॉडल जैसा है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक टच साफ नजर आता है. सामने क्लोज्ड ग्रिल और नया बम्पर इसे एक साफ और मॉडर्न लुक देते हैं. चारों तरफ की क्लैडिंग और डुअल-टोन कलर इसे एक मिनी SUV जैसा मजबूत लुक देते हैं.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

Punch EV में कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे खास बनाते हैं. इसमें 10.25 इंच का टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो के साथ एप्पल कारप्ले मिलता है. साथ ही वॉयस असिस्टेंट, सनरूफ और वायरलेस चार्जिंग जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.

बैटरी, ड्राइविंग और परफॉर्मेंस

Tata Punch EV में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं और यह फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है. ड्राइव करते समय यह काफी स्मूद और स्टेबल लगती है. इसमें तीन ड्राइव मोड दिए गए हैं – ईको, सिटी और स्पोर्ट, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार ड्राइविंग एक्सपीरियंस चुन सकते हैं. सस्पेंशन आरामदायक है और खराब सड़कों पर भी झटके कम महसूस होते हैं. शहर के ट्रैफिक में इसे चलाना आसान है और हाईवे पर भी यह बैलेंस रहती है. सेफ्टी के मामले में भी Punch EV काफी अच्छी है. इसमें 6 एयरबैग, ABS, EBD, हिल असिस्ट और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं.

क्या Tata Punch EV खरीदनी चाहिए?

अगर आप शहर में रोज चलाने के लिए एक छोटी, मजबूत और फीचर से भरपूर इलेक्ट्रिक SUV ढूंढ रहे हैं, तो Tata Punch EV एक अच्छा विकल्प है. यह खासकर 3-4 लोगों के परिवार के लिए सही है और सिटी ड्राइव में बेहतर प्रदर्शन करती है. इसकी रेंज, फीचर्स और सेफ्टी इसे एक वैल्यू फॉर मनी EV बनाते हैं. बता दें कि 2026 में माइक्रो SUV सेगमेंट में टाटा पंच EV (Tata Punch EV) और हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है

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