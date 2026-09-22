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हिंदी न्यूज़ऑटोइंतजार खत्म! नए लुक और तगड़े फीचर्स के साथ लॉन्च हुई महिंद्रा Thar OG

इंतजार खत्म! नए लुक और तगड़े फीचर्स के साथ लॉन्च हुई महिंद्रा Thar OG

महिंद्रा ने भारत में Thar OG 2026 को नए डिजाइन और थार रॉक्स से प्रेरित लग्जरी फीचर्स के साथ लॉन्च कर दिया है, इंटीरियर और कम्फर्ट में बड़े अपडेट्स के साथ इस SUV की बिक्री को मिलेगा बड़ा बूस्ट.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 22 Sep 2026 07:58 PM (IST)
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भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में ऑफ-रोडिंग के दिवानों के लिए आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक रहा है. महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आखिरकार अपनी सबसे पॉपुलर और पसंदीदा SUV 2026 Mahindra Thar 3-Door को आधिकारिक तौर पर भारत में नए नाम  Thar OG  के साथ लॉन्च कर दिया है. 

साल 2020 में मौजूदा थार के बाद यह इस गाड़ी का अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है. कंपनी ने इस नई 3-Door Thar में अपनी हालिया लॉन्च 3-Door Thar Rox से प्रेरित कई आधुनिक फिचर्स और डिजाइन एलिमेंट्स शामिल किया है. जिससे नई थार अब पहले से स्टाइलिश, आतामदायक और हाईटेक हो गई है. 

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Thar Rox जैसी नई डिजाइन और लुक

महिंद्रा ने नई 3-Door Thar के पारंपरिक और मस्कुलर बॉक्सी लुक को बरकरार रखा है, लेकिन इसके बाहरी हिस्से में कई बड़े कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं. गाड़ी के सामने की तरफ अब Thar Rox जैसी बिल्कुल नई रीडिजाइन की गई ग्रिल देखने को मिलती है, जो इसे पहले से ज्यादा आक्रामक और प्रीमियम लुक देती है. इसके अलावा पुराने हैलोजन लाइट को विदा करते हुए कंपनी ने इसमें नए LEE हैडलैंप्स और अपडेटेज सिग्नेचर LED टेल लैंप्स जोड़े हैं. अगर साइड प्रोफाइल की बात करें, तो गाड़ी में नए और बेहद आकर्षक डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो Thar Rox से काफी मिलते जुलते हैं. 

केबिन में मिला लक्जरी और आराम का नया कॉम्बिनेशन

पुरानी 3-Door Thar में अक्सर लोग आराम और आधुनिक फिचर्स के कमी की शिकायत करते थे, लेकिन इस नए मॉडल के साथ महिंद्रा ने उस कमी को पूरी तरह दूर कर दिया. अब ड्राइवर के सामने एक शानदार और आधुनिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है, जो गाड़ी की सभी जरूरी जानकारियां स्कीन पर दिखाता है. 

केबिन में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करने वाला 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूद है. इसके साथ ही भीषण गर्मी से राहत देने के लिए पहली बार फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स का फिचर भी जोड़ा गया है. कार के अंदर एकदम नया प्रीमियम डैशबोर्ड और नई सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है. 

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इंजन में कोई बदलाव नहीं

रफ्तार और ऑफ-रोडिंग के मामले में महिंद्रा ने पुराना भरोसा बनाए रखा है. नई 3-Door Thar में पहले से चले आ रहे तीन दमदार इंजन को ही जारी रखा गया है. इसमें पहला एंट्री लेवल 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो 300 NM का टॉर्क देता है. दूसरा 2.2 लीटर डीजल mHawk इंजन है, जो 4*4 लवर्स के लिए है और इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ही गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. तीसरा 2.0-लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 300 NM और ऑटोमैटिक के साथ 320 NM का दमदार टॉर्क पैदा करता है. 

कितनी है कीमत?

फिचर्स और कॉस्मैटिक बदलावों के चलते कीमतों में थोड़ा इजाफा देखने को मिला है. जहां पुरानी Thar 10.32 लाख से शुरू होती थी. वहीं इस नए अपडेटेड Mahindra Thar OG भी को 10.32 लाख एक्स शोरूम कीमत पर ही लॉन्च किया है. यह शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 30 नवंबर तक मान्य रहेगी. भारतीय ऑटो बाजार में आधिकारिक एंट्री के बाद इस नई Thar OG का सीधा और कड़ा मुकाबला पहले की तरह ही मारुति सुजुकी जिम्नी और फोर्स गुर्खा  3-Door जैसी ऑफ रोडर गाड़ियों से रहने वाला है. 

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 22 Sep 2026 07:58 PM (IST)
Tags :
2026 Mahindra Thar 3-Door Facelift
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