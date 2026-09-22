इंतजार खत्म! नए लुक और तगड़े फीचर्स के साथ लॉन्च हुई महिंद्रा Thar OG

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में ऑफ-रोडिंग के दिवानों के लिए आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक रहा है. महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आखिरकार अपनी सबसे पॉपुलर और पसंदीदा SUV 2026 Mahindra Thar 3-Door को आधिकारिक तौर पर भारत में नए नाम Thar OG के साथ लॉन्च कर दिया है.

साल 2020 में मौजूदा थार के बाद यह इस गाड़ी का अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है. कंपनी ने इस नई 3-Door Thar में अपनी हालिया लॉन्च 3-Door Thar Rox से प्रेरित कई आधुनिक फिचर्स और डिजाइन एलिमेंट्स शामिल किया है. जिससे नई थार अब पहले से स्टाइलिश, आतामदायक और हाईटेक हो गई है.

Thar Rox जैसी नई डिजाइन और लुक

महिंद्रा ने नई 3-Door Thar के पारंपरिक और मस्कुलर बॉक्सी लुक को बरकरार रखा है, लेकिन इसके बाहरी हिस्से में कई बड़े कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं. गाड़ी के सामने की तरफ अब Thar Rox जैसी बिल्कुल नई रीडिजाइन की गई ग्रिल देखने को मिलती है, जो इसे पहले से ज्यादा आक्रामक और प्रीमियम लुक देती है. इसके अलावा पुराने हैलोजन लाइट को विदा करते हुए कंपनी ने इसमें नए LEE हैडलैंप्स और अपडेटेज सिग्नेचर LED टेल लैंप्स जोड़े हैं. अगर साइड प्रोफाइल की बात करें, तो गाड़ी में नए और बेहद आकर्षक डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो Thar Rox से काफी मिलते जुलते हैं.

केबिन में मिला लक्जरी और आराम का नया कॉम्बिनेशन

पुरानी 3-Door Thar में अक्सर लोग आराम और आधुनिक फिचर्स के कमी की शिकायत करते थे, लेकिन इस नए मॉडल के साथ महिंद्रा ने उस कमी को पूरी तरह दूर कर दिया. अब ड्राइवर के सामने एक शानदार और आधुनिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया गया है, जो गाड़ी की सभी जरूरी जानकारियां स्कीन पर दिखाता है.

केबिन में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करने वाला 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूद है. इसके साथ ही भीषण गर्मी से राहत देने के लिए पहली बार फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स का फिचर भी जोड़ा गया है. कार के अंदर एकदम नया प्रीमियम डैशबोर्ड और नई सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है.

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इंजन में कोई बदलाव नहीं

रफ्तार और ऑफ-रोडिंग के मामले में महिंद्रा ने पुराना भरोसा बनाए रखा है. नई 3-Door Thar में पहले से चले आ रहे तीन दमदार इंजन को ही जारी रखा गया है. इसमें पहला एंट्री लेवल 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो 300 NM का टॉर्क देता है. दूसरा 2.2 लीटर डीजल mHawk इंजन है, जो 4*4 लवर्स के लिए है और इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ही गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. तीसरा 2.0-लीटर mStallion टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 300 NM और ऑटोमैटिक के साथ 320 NM का दमदार टॉर्क पैदा करता है.

कितनी है कीमत?

फिचर्स और कॉस्मैटिक बदलावों के चलते कीमतों में थोड़ा इजाफा देखने को मिला है. जहां पुरानी Thar 10.32 लाख से शुरू होती थी. वहीं इस नए अपडेटेड Mahindra Thar OG भी को 10.32 लाख एक्स शोरूम कीमत पर ही लॉन्च किया है. यह शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 30 नवंबर तक मान्य रहेगी. भारतीय ऑटो बाजार में आधिकारिक एंट्री के बाद इस नई Thar OG का सीधा और कड़ा मुकाबला पहले की तरह ही मारुति सुजुकी जिम्नी और फोर्स गुर्खा 3-Door जैसी ऑफ रोडर गाड़ियों से रहने वाला है.

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