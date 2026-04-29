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हिंदी न्यूज़ऑटोक्रूजर बाइक लवर्स के लिए खुशखबरी! दमदार लुक के साथ आई 2026 Keeway V302C, जानें कीमत

क्रूजर बाइक लवर्स के लिए खुशखबरी! दमदार लुक के साथ आई 2026 Keeway V302C, जानें कीमत

Keeway India ने 2026 V302C को 4.22 लाख में लॉन्च किया, जिसमें नया पीला कलर जोड़ा गया है. इसमें 298cc V-ट्विन इंजन, डुअल-चैनल ABS और क्रूजर डिजाइन मिलता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 29 Apr 2026 09:04 PM (IST)
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Keeway India ने अपनी पॉपुलर क्रूजर बाइक V302C का 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है. इस बार बाइक में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ छोटे अपडेट जरूर दिए गए हैं. सबसे बड़ा बदलाव इसमें नया पीला कलर ऑप्शन है, जो पहले से मौजूद लाल और काले रंग के साथ जुड़ गया है.

डिजाइन की बात करें तो बाइक का लो-स्लंग और नियो-रेट्रो क्रूजर लुक पहले जैसा ही रखा गया है. यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है, जो इसे सड़क पर अलग पहचान देता है. इसका लंबा और नीचा डिजाइन राइडर को एक क्लासिक क्रूजर फील देता है, जो लंबी दूरी की राइड के लिए काफी आरामदायक माना जाता है. कंपनी ने इसके पुराने लुक को बरकरार रखते हुए इसे थोड़ा फ्रेश टच दिया है.

इंजन और परफॉर्मेंस में क्या मिलता है?

2026 Keeway V302C में इंजन के मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही 298cc का लिक्विड-कूल्ड V-ट्विन इंजन मिलता है, जो इस सेगमेंट में इसे खास बनाता है. यह इंजन 29.5 हॉर्सपावर की पावर और 26.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जिससे बाइक की परफॉर्मेंस स्मूद और पावरफुल रहती है. इसमें बेल्ट-ड्रिवन ट्रांसमिशन दिया गया है, जो आम चेन ड्राइव के मुकाबले कम मेंटेनेंस मांगता है और स्मूद राइड देता है. शहर में चलाने से लेकर हाईवे पर क्रूजिंग तक, यह बाइक हर तरह की राइडिंग के लिए अच्छी मानी जाती है. इसका इंजन खासतौर पर उन लोगों को पसंद आएगा जो आरामदायक और स्थिर राइड चाहते हैं.

फीचर्स और राइडिंग एक्सपीरियंस

Keeway V302C में राइडिंग को आरामदायक बनाने के लिए अच्छे फीचर्स दिए गए हैं. इसमें आगे टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं, जो खराब सड़कों पर भी स्मूद राइड देते हैं. ब्रेकिंग के लिए इसमें आगे 300mm और पीछे 240mm डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, साथ ही डुअल-चैनल ABS भी मिलता है, जो सेफ्टी को बेहतर बनाता है. इस बाइक में कास्ट अलॉय व्हील्स और 15 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जिससे लंबी दूरी की जर्नी आसान हो जाती है. इसकी सीट हाइट कम है, जिससे छोटे कद के राइडर्स को भी इसे संभालने में आसानी होती है. कुल मिलाकर यह बाइक आराम, स्टाइल और सेफ्टी का अच्छा कॉम्बिनेशन देती है.

कीमत और मार्केट में पोजिशन

2026 Keeway V302C की एक्स-शोरूम कीमत 4.22 लाख रुपये रखी गई है. कंपनी ने इसकी कीमत को पहले के मुकाबले संतुलित रखने की कोशिश की है. इससे पहले यह बाइक कुछ समय के लिए कम कीमत पर भी उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे नए अपडेट के साथ फिर से पेश किया गया है. इस कीमत पर यह बाइक उन ग्राहकों को टारगेट करती है, जो एक प्रीमियम क्रूजर बाइक चाहते हैं और अलग स्टाइल की तलाश में हैं. भारतीय बाजार में यह बाइक अपने यूनिक डिजाइन और V-ट्विन इंजन के कारण खास पहचान रखती है.

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Published at : 29 Apr 2026 09:04 PM (IST)
Tags :
Keeway V302C 2026 Keeway Cruiser Bike V302C Price India Keeway V302C Features
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