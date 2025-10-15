हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोएक नए अवतार में पेश की गई Hyundai Venue, जानिए पहले से कितनी बदल गई कीमत?

एक नए अवतार में पेश की गई Hyundai Venue, जानिए पहले से कितनी बदल गई कीमत?

नई 2025 Hyundai Venue अब और भी बड़ी, बोल्ड और एडवांस हो गई है. इसमें Creta जैसी स्टाइलिंग, ट्विन स्क्रीन लेआउट, ADAS और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 15 Oct 2025 04:43 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में Hyundai ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Venue का नया अवतार पेश किया है, जो पहले से ज्यादा बड़ी, चौड़ी और प्रीमियम दिखती है. नई Venue का डिजाइन Creta से मिलता-जुलता है और इसमें कई हाई-टेक फीचर्स जोड़े गए हैं. यह SUV अब अपने सेगमेंट की सबसे एडवांस और लग्जरी गाड़ियों में शामिल हो गई है. आइए विस्तार से जानते हैं.

कैसा है डिजाइन?

  • नई Hyundai Venue 2025 को एक बॉक्सी और मस्क्युलर लुक दिया गया है, जिससे यह अब ज्यादा पावरफुल और बेहतर दिखती है. इसका फ्रंट डिजाइन Creta और Alcazar जैसा है, जिसमें नई ऑक्टागोनल ग्रिल और हाई-टेक DRLs दिए गए हैं. साइड में नई क्लैडिंग और 16-इंच अलॉय व्हील्स SUV को स्पोर्टी स्टाइल देते हैं. पीछे की ओर फैली हुई LED कनेक्टेड टेल लाइट्स Venue को और चौड़ा और प्रीमियम लुक देती हैं. कुल मिलाकर, यह SUV अब पहले से कहीं ज्यादा एग्रेसिव और मॉडर्न लगती है.

कैसा है इंटीरियर?

  • नई Venue का केबिन पूरी तरह बदल गया है और अब यह और ज्यादा प्रीमियम फील देता है. इसमें दो बड़े डिस्प्ले- एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन और दूसरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिए गए हैं. नई अपहोल्स्ट्री, लेदर फिनिश और एम्बिएंट लाइटिंग के साथ इसका इंटीरियर अब पहले से ज्यादा लग्जरी लगता है. इसके अलावा, इसमें अब लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, वॉयस कमांड सिस्टम, और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स भी मिलेंगे. इन सबके साथ Hyundai Venue अब सेगमेंट की सबसे एडवांस SUV बन गई है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • 2025 Hyundai Venue में इंजन ऑप्शन लगभग पहले जैसे ही रहेंगे, लेकिन इन्हें बेहतर परफॉर्मेंस और माइलेज के लिए ट्यून किया जाएगा. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के विकल्प मिलेंगे. सभी इंजन अब BS6 फेज-II नॉर्म्स के अनुरूप होंगे. ऑटोमैटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों ऑप्शन उपलब्ध होंगे, जिससे हर ड्राइवर के लिए ड्राइविंग आसान हो जाएगी.

सेफ्टी और एडवांस फीचर्स

  • नई Venue में ऐसे कई फीचर्स शामिल किए गए हैं जो आमतौर पर महंगी SUVs में मिलते हैं. इसमें ADAS (लेवल 2) सिस्टम दिया गया है, जो कोलिजन वार्निंग, ऑटो ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं देता है. इसके अलावा, SUV में 360° कैमरा, एयर प्यूरिफायर, ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और बड़ा सनरूफ जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जिससे यह SUV और भी स्मार्ट और आरामदायक बन जाती है.

कीमत और लॉन्च टाइमलाइन

  • Hyundai Venue 2025 को अगले कुछ महीनों में लॉन्च किया जा सकता है. इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा रहने की उम्मीद है-यानी करीब 8 लाख से 13 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच में रह सकती है. लॉन्च के बाद Hyundai Venue 2025 का मुकाबला Tata Nexon, Kia Sonet, Maruti Suzuki Brezza, और Mahindra XUV300 जैसी पॉपुलर SUVs से हो सकता है.

ये भी पढ़ें: -इलेक्ट्रिक व्हीकल पर यूपी में नया नियम लागू! अब इन गाड़ियों को नहीं मिलेगी सब्सिडी 

Published at : 15 Oct 2025 04:43 PM (IST)
