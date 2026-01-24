हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
झूठ बोलने में माहिर होती हैं ये 5 राशियां, रिश्ता बचाने के लिए पार्टनर से छिपाती हैं सच!

झूठ बोलने में माहिर होती हैं ये 5 राशियां, रिश्ता बचाने के लिए पार्टनर से छिपाती हैं सच!

Astrology: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ राशियों के जातक अपना रिश्ता निभाने उतने कुशल नहीं होते हैं. उनके लिए पार्टनर से खुले मन से बात कर पाना मुश्किल होता है. जानिए इन राशियों के बारे में?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 24 Jan 2026 01:46 PM (IST)
Astrology: किसी भी रिश्ते की बुनियाद सच्चाई और ईमानदारी पर टिकी होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई इसमें कुशल हो. कुछ राशियों के लिए अपने साथी के साथ खुले मन से बात कर पाना मुश्किल होता है.

अब चाहे ये टकराव से बचने के लिए हो या फिर अपने रिश्ते को बचाए रहने के लिए, ये राशियां अक्सर सच्चाई का सामना करने से डरती है. आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में. 

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है. बुध वाणी और संचार के कारक हैं, बावजूद इसके यह उनके लिए प्रतिकूल भी साबित हो सकता है, क्योंकि वे शब्दों में काफी माहिर होते हैं.

वे हमेशा ऐसा झूठ नहीं बोलते जो रिश्तों को प्रभावित करें, लेकिन वे कहानी के मुताबिक हेर-फेर कर सकते हैं. ज्योतिषियों का मानना है कि, मिथुन राशि वाले इमोशनली काफी अस्तिर रहते हैं.

मीन राशि (Pisces) 

मीन राशि के जातक किसी भी तरह के टकराव से बचना चाहते हैं. सच पता चलने पर इस राशि के लोग शांति बनाए रखने के लिए चुप रहते हैं या आधा सच बोलना ही पसंद करते हैं.

इस राशि के जातकों के व्यक्तित्व में गहराई होती है, इसलिए उनके साथ ईमानदारी या व्यवहार के साथ पेश आना मुश्किल हो जाता है. उनकी मंशा खराब नहीं होती, बल्कि झूठ बोलने के कारण लोग इनकी बातों पर भरोसा करने से बचते हैं.

तुला राशि (Libra) 

तुला राशि के जातकों को अपने जीवन में शांति और सद्भाव चाहिए, भले ही वे इसके लिए उन्हें सच छिपाना पड़ें. शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण इस राशि के जातक अपनी साथी को अपसेट नहीं करना चाहते और चीजें बिगड़ने पर सच्चाई को मीठा बनाकर पेश करते हैं ताकि रिश्ते खराब न हो.

तुला राशि के जातक सबकी नजर में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, जिस वजह कई बार वे जानबूझकर झूठ भी बोल सकते हैं, ताकि उनकी छवि सबकी नजरों में अच्छी बनी रहे. 

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातक खुले मिजाज के होते हैं. वे काफी स्पष्टवादी और ईमानदार होने के साथ अपनी स्वतंत्रता को मुश्किल में डालने पर वे सच बोलने से भी हिचकते नहीं है. धनु राशि के जातक कभी-कभी भावनात्मक बाध्यता से बचने के लिए जानकारी छिपाना पसंद करते हैं.

यह धोखा नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने का एक तरीका है. अगर उन्हें लगता है कि, उनका साथी आपत्ति कर सकता है, तो वे अक्सर झूठ का सहारा ले सकते हैं. 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वाले जातक रहस्यमय और भावुक किस्म के होते हैं. वे नियंत्रण बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं. अपनी साथी को ईर्ष्या दिलाने के लिए झूठ का भी सहारा ले सकते हैं, ताकि रिश्ता बना रहें. वफादार होने के साथ वे अक्सर अपने साथी को छल-कपट के जरिए प्रभावित करते हैं. झूठ बोलने से इन्हें अंटेंशन मिलता है. 

ज्योतिष शास्त्र किसी को गलत या बेईमान नहीं मानता है, बल्कि यह संवाद शैली और भावनात्मक पैटर्न पर जोर देता है. ईमानदारी कोई व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि एक क्षमता है. जागरूकता और प्रयास से बेहद गुप्त स्वभाव वाले लोग भी खुलकर बात करना सीख सकते हैं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 24 Jan 2026 01:46 PM (IST)
Zodiac Signs Love Astrology Astrology 2026
