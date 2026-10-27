Aaj Ka Vrishabh Rashifal 27 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 09:07 बजे तक आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, यात्रा, गोपनीयता, एकांत, अलगाव व गुप्त शत्रु स्थान) में संचरण कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आपके भीतर गोपनीयता बनाए रखने और थोड़ा अलग-थलग (अलगाव) रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति देखने को मिलेगी; मन में कई विचार एक साथ उमड़ सकते हैं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 October 2026)

दिनांक: 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार

27 अक्टूबर 2026, मंगलवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि नक्षत्र: भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र

भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे, इसके बाद आपकी अपनी राशि (वृषभ राशि) में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे, इसके बाद आपकी अपनी राशि (वृषभ राशि) में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण नए सौदे व यात्रा टालें)

दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण नए सौदे व यात्रा टालें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

फेस्टिवल सीजन में बिजनेस स्थल पर उपस्थिति जरूरी: त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी मांग के बीच कार्यस्थल पर आपकी व्यक्तिगत मौजूदगी बेहद आवश्यक है. आपकी अनुपस्थिति में कर्मचारियों (Staff) की जरा सी लापरवाही बड़ा आर्थिक नुकसान करा सकती है.

दस्तावेजों पर बिना पढ़े न करें दस्तखत: बिजनेसमैन किसी भी कानूनी या वित्तीय पेपर्स पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी क्लॉज और शर्तों को बारीकी से पढ़ें. कोई भी वित्तीय फैसला जल्दबाजी या भावनाओं में आकर न लें.

तुरंत निर्णय लें, पॉलिसी की शर्तें समझें: अत्यधिक सोचने-विचारने (Overthinking) में समय गंवाने से हाथ में आई कोई बड़ी उपलब्धि या व्यावसायिक अवसर निकल सकता है; त्वरित निर्णय लेने की आदत डालें. किसी भी नई बीमा पॉलिसी या निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले उसके नियम व शर्तों को भली-भांति जांच लें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

मीटिंग में सकारात्मक चर्चा, योगदान की सराहना: दफ्तर में आयोजित किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में किसी खास विषय पर सकारात्मक विमर्श होगा, जहां आपके रचनात्मक सुझावों और योगदान की उच्चाधिकारियों द्वारा खुलकर सराहना की जाएगी.

पुरानी गलती पर जांच से निपटना होगा: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को पूर्व में की गई किसी तकनीकी या प्रक्रियागत चूक के कारण विभागीय जांच या स्पष्टीकरण का सामना करना पड़ सकता है. घबराने के बजाय शांत रहकर तथ्यों के साथ अपनी बात रखें.

गुप्त शत्रु आ सकते हैं सामने: कार्यक्षेत्र में कुछ छिपे हुए विरोधी (Hidden Enemies) अचानक खुलकर सामने आ सकते हैं, जो आपके काम को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे. स्वयं की कार्यक्षमता पर पूरा भरोसा रखें और किसी भी उकसावे में न आएं.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

जीवनसाथी के दृष्टिकोण को समझें, स्वास्थ्य चिंता: वैवाहिक जीवन में अपने पार्टनर के नजरिए और भावनाओं को समझने का प्रयास करें. आपकी तबीयत थोड़ी नासाज रहने के कारण जीवनसाथी मानसिक रूप से परेशान रह सकता है; एक-दूसरे का संबल बनें.

छात्रों की एकाग्रता में कमी, योग-मेडिटेशन अपनाएं: विद्यार्थी वर्ग की पढ़ाई से एकाग्रता भटक सकती है. मन को स्थिर और एकाग्र रखने के लिए अपनी दैनिक जीवनशैली में योग व मेडिटेशन को अनिवार्य रूप से शामिल करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: 12वें चंद्रमा के प्रभाव से आंखों में जलन, अनिद्रा या थकान की शिकायत हो सकती है. रात्रि 09:07 बजे के बाद जब चंद्रमा आपकी राशि में आएगा, तब मानसिक राहत और ऊर्जा में सुधार होगा.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 7

विशेष अचूक उपाय: मंगलवार के पावन दिन तथा 12वें भाव के चंद्रमा के अनिष्ट प्रभावों को शांत करने हेतु हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल पुष्प और चमेली के तेल का दीपक अर्पित करें तथा 'संकटमोचन हनुमानाष्टक' का पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा दूध और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न या मौसमी फल दान करें. इससे गुप्त शत्रुओं का भय दूर होगा, विभागीय उलझनों से राहत मिलेगी और स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार होगा.

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