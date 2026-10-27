Aaj Ka Mithun Rashifal 27 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 09:07 बजे तक आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़ा भाई-बहन, सामाजिक प्रतिष्ठा व नेटवर्क स्थान) में संचरण कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा की मजबूत स्थिति के प्रभाव से आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और आपकी बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षाओं व आकांक्षाओं की पूर्ति के द्वार खुलेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 October 2026)

दिनांक: 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार

27 अक्टूबर 2026, मंगलवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि नक्षत्र: भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र

भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि (12वें भाव) में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि (12वें भाव) में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदों से बचें)

दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदों से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

फाइनेंस मैनेजमेंट से सफलता के नए आयाम: इस समय अपने व्यापार के प्रति और अधिक चिंतन-मनन और योजनाबद्ध रणनीति बनाने की जरूरत है. आपके बिजनेस का सटीक वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) आपको सफलता के नए आयामों पर स्थापित करेगा.

मुनाफे के लिए संघर्ष, सरकारी टेंडर के प्रबल योग: कारोबारियों को बड़ा मुनाफा हासिल करने के लिए सामान्य से अधिक संघर्ष व अतिरिक्त पसीना बहाना पड़ सकता है; इसलिए यदि ज्यादा मेहनत करनी पड़े तो बिल्कुल संकोच न करें. सीनियर्स और प्रभावशाली अधिकारियों के साथ आपके मधुर संबंध आपको कोई बड़ा सरकारी टेंडर या किसी प्रतिष्ठित संस्थान से भारी ऑर्डर दिलवा सकते हैं.

पैतृक संपत्ति का लाभ, विवादों से दूरी: पुश्तैनी या पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) से जुड़े मामलों में धन लाभ होने के आसार हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के कानूनी या पारिवारिक विवादित मामलों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. फेस्टिव सीजन में घरेलू अप्लायंसेज या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की खरीदारी करते समय अपने बजट का विशेष ध्यान रखें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ऑफिस में स्थान परिवर्तन, व्यक्तित्व का रहेगा प्रभाव: कार्यस्थल (Workspace) पर सीट, केबिन या विभाग में स्थान परिवर्तन (Seat/Location Change) की स्थिति बन सकती है. सहकर्मी और उच्चाधिकारी आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व और काम करने के अंदाज की तरफ तेजी से आकर्षित होंगे.

महत्वाकांक्षाएं दिलाएंगी तरक्की: आपकी व्यावसायिक महत्वाकांक्षाएं आज आपको नई सफलता की ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगी; पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को गति दें.

3. लव, फैमिली, खेल जगत व स्वास्थ्य (Family, Sports & Health)

जीवनसाथी के चिड़चिड़ेपन पर संयम जरूरी: वैवाहिक जीवन में आपका जीवनसाथी किसी बात को लेकर उत्तेजित या चिड़चिड़ा रह सकता है. आपको भी उसी तीखे अंदाज में पलटकर जवाब देने से बचना चाहिए; शांति और धैर्य से परिस्थिति को संभालें ताकि माहौल न बिगड़े.

खिलाड़ियों का दिन सामान्य और खुशनुमा: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) के लिए दिन सामान्य और सहज रहेगा. आप बिना किसी मानसिक तनाव के खुशी-खुशी अपने अभ्यास और दिनचर्या के सारे काम निपटाते चले जाएंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: 11वें चंद्रमा से शारीरिक ऊर्जा उत्तम बनी रहेगी. रात्रि 09:07 बजे के बाद चंद्र राशि परिवर्तन से अत्यधिक भागदौड़ के चलते आंखों में थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है, समय पर विश्राम करें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 3

विशेष अचूक उपाय: मंगलवार के पावन दिन तथा एकादश भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने के लिए प्रातः काल हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का 108 बार जप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल का दान करें. इससे आर्थिक लाभ के मार्ग खुलेंगे, सरकारी अनुबंधों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और दांपत्य जीवन में शांति स्थापित होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.