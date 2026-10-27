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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 27 October 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से बिजनेस रेवेन्यू में बड़ा उछाल, पारिवारिक तनाव का होगा अंत और नौकरीपेशा को राहत

Aaj Ka Mesh Rashifal 27 October 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से बिजनेस रेवेन्यू में बड़ा उछाल, पारिवारिक तनाव का होगा अंत और नौकरीपेशा को राहत

Aaj Ka Mesh Rashifal 27 October 2026: मेष राशि का दैनिक राशिफल! अपनी राशि में चंद्रमा, सिद्धि व सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव, बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ, शेयर बाजार अलर्ट और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Oct 2026 02:24 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal 27 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 09:07 बजे तक आपकी अपनी ही राशि यानी लग्न भाव (प्रथम भाव - व्यक्तित्व, आत्मबल, मानसिकता, शारीरिक ऊर्जा व सहानुभूति स्थान) में संचरण कर रहे हैं. लग्न में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से आपके मन में दूसरों के प्रति गहरी सहानुभूति, दया और सहयोग की भावना रहेगी; आपकी उदारता कार्यक्षेत्र और सामाजिक दायरे में आपको सबका प्रिय बनाएगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 October 2026)

  • दिनांक: 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि
  • नक्षत्र: भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक आपकी ही राशि (मेष राशि) में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

सर्वार्थ सिद्धि योग से बिजनेस विस्तार, रेवेन्यू में उछाल: आज बने सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ संयोग से व्यावसायिक कार्यप्रणाली में विस्तार करने के लिए ग्रह स्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं. व्यापार में रेवेन्यू (Revenue) और बिक्री का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ता दिखाई देगा.

शेयर बाजार व सट्टेबाजी से रहें दूर: शेयर्स तथा तेजी-मंदी और सट्टे से जुड़े जोखिम भरे कार्यों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें या अत्यधिक सावधानी बरतें. कोई भी बड़ा वित्तीय या निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन अवश्य लें. अपने लिए आवश्यक और अनावश्यक अपेक्षाओं का सटीक अवलोकन करना जरूरी है, तभी आप सही दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरी में बदलाव टालें, तनावमुक्त वातावरण: नौकरीपेशा जातकों को वर्तमान समय में किसी भी तरह के जॉब चेंज या पद परिवर्तन की उम्मीद करने से बचना चाहिए. जो स्थिति चल रही है, उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ दें. खाली समय का सदुपयोग करते हुए आप अपने सभी पेंडिंग कार्यों को बिना किसी अड़चन के आसानी से पूरा कर लेंगे.

वेतनभोगी वर्ग को राहत: वेतनभोगी लोग (Salaried Class) आज बिना किसी मानसिक तनाव या सहकर्मियों की गलाकाट प्रतिस्पर्धा के डर के, सहज और शांत माहौल में अपना काम निपटाएंगे.

3. फैमिली, छात्र, भोजन संग संवाद व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

परिवार संग भोजन व संवाद से क्लेश का अंत: परिवार के साथ बैठकर भोजन करें और अपने मन में चल रहे विचारों को खुलकर साझा करें. उन पुरानी परेशानियों और विवादों का हमेशा के लिए अंत होगा, जिनकी वजह से घर का वातावरण लंबे समय से तनावपूर्ण बना हुआ था; परिवार के सभी सदस्य एक बार फिर राहत व सुकून की सांस ले सकेंगे.

छात्रों का पूरा फोकस एग्जाम पर: विद्यार्थी वर्ग (Students) आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह गंभीर रहेंगे. आप आज अपना अधिकांश कीमती समय अध्ययन (Study) और रिवीजन को समर्पित करेंगे, जिससे आने वाले परिणाम बेहतर होंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: लग्न चंद्रमा से मानसिक और शारीरिक ताजगी बनी रहेगी. रात्रि 09:07 के बाद चंद्र राशि परिवर्तन से खान-पान पर ध्यान दें और अत्यधिक तैलीय भोजन से परहेज करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 1

विशेष अचूक उपाय: मंगलवार के पावन दिन तथा अपनी राशि में चंद्र संचरण की शुभता को बढ़ाने के लिए प्रातः काल हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और सिंदूर अर्पित करें. 'ॐ हनुमते नमः' मंत्र का जप करते हुए हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और लाल चंदन मिलाकर अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को गुड़ या लाल मसूर की दाल का दान करें. इससे सिद्धि योग का पूर्ण लाभ मिलेगा, व्यापारिक रेवेन्यू में वृद्धि होगी और परिवार में सुख-शांति का स्थायी वास होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Oct 2026 02:24 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Aries Horoscope Today
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