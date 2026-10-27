Aaj Ka Mesh Rashifal 27 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 09:07 बजे तक आपकी अपनी ही राशि यानी लग्न भाव (प्रथम भाव - व्यक्तित्व, आत्मबल, मानसिकता, शारीरिक ऊर्जा व सहानुभूति स्थान) में संचरण कर रहे हैं. लग्न में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से आपके मन में दूसरों के प्रति गहरी सहानुभूति, दया और सहयोग की भावना रहेगी; आपकी उदारता कार्यक्षेत्र और सामाजिक दायरे में आपको सबका प्रिय बनाएगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 October 2026)

दिनांक: 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार

27 अक्टूबर 2026, मंगलवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि नक्षत्र: भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र

भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग , सर्वार्थ सिद्धि योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, , और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक आपकी ही राशि (मेष राशि) में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक आपकी ही राशि (मेष राशि) में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें)

दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

सर्वार्थ सिद्धि योग से बिजनेस विस्तार, रेवेन्यू में उछाल: आज बने सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ संयोग से व्यावसायिक कार्यप्रणाली में विस्तार करने के लिए ग्रह स्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं. व्यापार में रेवेन्यू (Revenue) और बिक्री का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ता दिखाई देगा.

शेयर बाजार व सट्टेबाजी से रहें दूर: शेयर्स तथा तेजी-मंदी और सट्टे से जुड़े जोखिम भरे कार्यों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें या अत्यधिक सावधानी बरतें. कोई भी बड़ा वित्तीय या निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन अवश्य लें. अपने लिए आवश्यक और अनावश्यक अपेक्षाओं का सटीक अवलोकन करना जरूरी है, तभी आप सही दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

नौकरी में बदलाव टालें, तनावमुक्त वातावरण: नौकरीपेशा जातकों को वर्तमान समय में किसी भी तरह के जॉब चेंज या पद परिवर्तन की उम्मीद करने से बचना चाहिए. जो स्थिति चल रही है, उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ दें. खाली समय का सदुपयोग करते हुए आप अपने सभी पेंडिंग कार्यों को बिना किसी अड़चन के आसानी से पूरा कर लेंगे.

वेतनभोगी वर्ग को राहत: वेतनभोगी लोग (Salaried Class) आज बिना किसी मानसिक तनाव या सहकर्मियों की गलाकाट प्रतिस्पर्धा के डर के, सहज और शांत माहौल में अपना काम निपटाएंगे.

3. फैमिली, छात्र, भोजन संग संवाद व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

परिवार संग भोजन व संवाद से क्लेश का अंत: परिवार के साथ बैठकर भोजन करें और अपने मन में चल रहे विचारों को खुलकर साझा करें. उन पुरानी परेशानियों और विवादों का हमेशा के लिए अंत होगा, जिनकी वजह से घर का वातावरण लंबे समय से तनावपूर्ण बना हुआ था; परिवार के सभी सदस्य एक बार फिर राहत व सुकून की सांस ले सकेंगे.

छात्रों का पूरा फोकस एग्जाम पर: विद्यार्थी वर्ग (Students) आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह गंभीर रहेंगे. आप आज अपना अधिकांश कीमती समय अध्ययन (Study) और रिवीजन को समर्पित करेंगे, जिससे आने वाले परिणाम बेहतर होंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: लग्न चंद्रमा से मानसिक और शारीरिक ताजगी बनी रहेगी. रात्रि 09:07 के बाद चंद्र राशि परिवर्तन से खान-पान पर ध्यान दें और अत्यधिक तैलीय भोजन से परहेज करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 1

विशेष अचूक उपाय: मंगलवार के पावन दिन तथा अपनी राशि में चंद्र संचरण की शुभता को बढ़ाने के लिए प्रातः काल हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और सिंदूर अर्पित करें. 'ॐ हनुमते नमः' मंत्र का जप करते हुए हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और लाल चंदन मिलाकर अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को गुड़ या लाल मसूर की दाल का दान करें. इससे सिद्धि योग का पूर्ण लाभ मिलेगा, व्यापारिक रेवेन्यू में वृद्धि होगी और परिवार में सुख-शांति का स्थायी वास होगा.

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