हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोकर्ण कौन था? सर्वशक्तिमान होने के बाद भी क्यों नहीं पलट पाया महाभारत की बाजी

कर्ण कौन था? सर्वशक्तिमान होने के बाद भी क्यों नहीं पलट पाया महाभारत की बाजी

कर्ण महाभारत का सबसे अजेय पात्र होने के बाद भी सूतपुत्र कहलाया है. कर्ण, वीरता और नियति का सबसे बड़ा प्रतीक है. उसके पास असीम शक्ति थी, पर धर्म और निष्ठा के द्वंद्व ने उसे विजय से दूर कर दिया.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 15 Oct 2025 04:37 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

कर्ण महाभारत का वह नायक था, जो जन्म से ही असाधारण था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे त्रासदी (Tragedy) बना दिया. कुंती को सूर्यदेव के वरदान से कर्ण की प्राप्ति हुई थी. जन्म के समय ही उसके शरीर पर कवच और कुंडल थे, जो उसे अजेय बनाते थे.

लेकिन कुंती उस समय अविवाहित थीं, इसलिए समाज के भय से उन्होंने शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया. यह वही बालक था, जिसे एक रथ चलाने वाले और उसकी पत्नी राधा ने पाला. इस प्रकार सूर्यपुत्र होते हुए भी कर्ण का पालन एक सारथी परिवार में हुआ.

बचपन से ही समाज ने उसे सूतपुत्र कहकर तिरस्कृत किया. यह अपमान ही उसके भीतर आग बन गया, अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की आग. जब युवावस्था में उसने हस्तिनापुर के राजदरबार में अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा, तो भीष्म और द्रोणाचार्य ने उसे नीच कुल का कहकर अपमानित किया. तभी दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिया. यह सम्मान कर्ण के जीवन का मोड़ बन गया. उस क्षण से उसने दुर्योधन को मित्र ही नहीं, अपना सबकुछ मान लिया.

कर्ण ने भगवान परशुराम से शस्त्रविद्या सीखी. वह अत्यंत शक्तिशाली बना, लेकिन नियति ने उसे दो घातक शाप दिए. एक बार जब परशुराम को ज्ञात हुआ कि वह ब्राह्मण नहीं है, तो उन्होंने कहा 'जब तुम्हें सबसे अधिक जरूरत होगी, तब तुम्हें अपनी विद्या याद नहीं रहेगी.' दूसरी बार, एक ब्राह्मण ने उसे शाप दिया कि 'जब तुम्हारा रथ युद्ध में होगा, उसका पहिया कीचड़ में धंस जाएगा.' ये दोनों शाप कर्ण के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में सत्य हुए.

महाभारत के युद्ध से ठीक पहले कुंती ने उसे बताया कि वह पांडवों का ज्येष्ठ भाई है. यह जानकर भी उसने कहा कि माता, मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन दुर्योधन मेरा धर्म है. उसने वचन दिया कि वह केवल अर्जुन से ही युद्ध करेगा. यह उसका सबसे बड़ा आदर्श भी था और सबसे बड़ी भूल भी. यहीं पर कर्ण धर्म और निष्ठा के बीच फंस गया.

कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने-सामने आए, कर्ण ने अपने अस्त्रों से अर्जुन को बार-बार परास्त किया, लेकिन जैसे ही उसका रथ कीचड़ में धंसा, परशुराम का शाप साकार हो गया. वह धनुष उठाने ही वाला था कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि 'यह वही क्षण है जिसके लिए तुम जन्मे हो.' कर्ण ने क्षत्रिय धर्म की बात करते हुए कहा, 'धर्म कहता है कि असहाय योद्धा को नहीं मारा जाता.' पर कृष्ण ने स्मरण कराया कि जब अभिमन्यु असहाय था, तब वह मौन खड़ा देख रहा था. उसी क्षण अर्जुन का बाण कर्ण के सीने में धंस गया. सूर्य पुत्र असहाय होकर धरती पर गिर पड़ा.

कर्ण सर्वशक्तिमान था, लेकिन धर्म और निष्ठा के द्वंद्व में हार गया. उसके पास शक्ति थी, लेकिन दिशा नहीं. वह सत्य को जानता था, फिर भी गलत पक्ष में खड़ा था. उसकी हार किसी अर्जुन की जीत नहीं थी, बल्कि कर्मफल का परिणाम थी. वह नियति से हारा, अपने भावनात्मक बंधनों से हारा.

कर्ण का जीवन यह सिखाता है कि शक्ति तभी सार्थक है जब वह धर्म के साथ हो. उसने मित्रता निभाई, लेकिन अन्याय का साथ भी दिया. वह सूर्य का पुत्र था, पर अपने ही अंधकार से बाहर नहीं निकल पाया. उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे वीर व्यक्ति भी अपने भावनाओं और कर्तव्यों की उलझन में हार जाता है. यही कर्ण की सच्ची त्रासदी थी शक्ति उसके पास थी, पर सत्य उसके पक्ष में नहीं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 15 Oct 2025 04:37 PM (IST)
Tags :
Karan Arjun Mahabharat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर
विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर
Advertisement

वीडियोज

Mini Countryman JCW All4 Walk around | Auto Live
Sansani: दो सुसाइड, एक केस... IPS अफसर की मौत के 7 दिन बाद गवाह ASI ने भी दी जान! | Haryana Police
Bihar Face Off: दरभंगा में मंत्री पर 'भू माफिया' का संगीन आरोप, सरेआम भिड़े RJD-BJP समर्थक!
Bihar Politics: BJP का 'चिराग' प्लान, Nitish कुमार की घेराबंदी? 142 बनाम 101 का पूरा गणित
Bihar Politics: राघोपुर में तेजस्वी की हैट्रिक पर संकट? PK ने चला बड़ा दांव!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
बिहार
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
बिहार में तीसरा गठबंधन: AIMIM 35, आजाद समाज 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर
विराट-रोहित OUT, पैट कमिंस ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया की ODI इलेवन, अंतिम-11 में सिर्फ एक भारतीय बॉलर
बॉलीवुड
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
क्या होगी तगड़ी फाइट? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर C Voter के फाउंडर यशवंत देशमुख का चौंकाने वाला दावा
शिक्षा
मुंबई के इस फेमस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले एक्टर पंकज धीर का कैंसर से निधन, कर्ण के किरदार के लिए थे मशहूर
मुंबई के इस फेमस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने वाले एक्टर पंकज धीर का कैंसर से निधन, कर्ण के किरदार के लिए थे मशहूर
इंडिया
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी ये शर्तें
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी ये शर्तें
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget