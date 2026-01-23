हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tula Love Rashifal 2026: तुला राशि के लिए संयम जरूरी, 2026 में पूरे साल प्रेम में रहेगा उतार-चढ़ाव

Tula Love Rashifal 2026: साल 2026 में तुला राशि के प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव रहेगा. ग्रहों की स्थिति का प्रभाव आपके लव लाइफ में पड़ेगा. मैरिड लाइफ में भी परेशानी हो सकती है. पढ़ें अपना वार्षिक राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 23 Jan 2026 05:59 PM (IST)
Preferred Sources

Tula Love Rashifal 2026: तुला राशि वाले के लिए साल 2026 में लव लाइफ में संतुष्ट रहेगे राहु पांचवे भाव में पूरे साल रहेंगे. केतु एकादश भाव में हैं. गुरु 02 जून तक नवम भाव में रहेंगे इनकी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी. लव लाइफ के स्वामी शनि छठे भाव में बैठे है छठे भाव में शनि का होना  प्रेम सम्बन्ध के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है रिश्ते में कन्फ्यूजन की स्थति बनी रहेगी प्रेम सम्बन्ध को लेकर थोड़ी समस्या बनेगा.

तुला राशि के लव लाइफ पर ग्रहों का प्रभाव

जनवरी के महीने में कुंडली के चौथे भाव में पंचग्रही ग्रह का प्रभाव बनेगा, जिससे वैवाहिक जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी. पंचग्रही योग से रिश्ते में तनाव बढ़ेगा अगर संयम नहीं रखे रिश्ते को लेकर कन्फ्यूजन की स्थति बनेगी. जनवरी में संवाद करने में सावधानी रखे, रिश्ते में बिखराव होगा. परिवार से सहयोग नहीं मिलेगा,लेकिन गुरु आपको सहयोग करेगे,गुरु रिश्ते में मजबूती प्रदान करेगे गुरु मजबूत सभी मजबूत होगा.

14 फरवरी से वैवाहिक जीवन विशेष परेशानी बनेगा. पंचम भाव में राहु के साथ सूर्य बैठने के कारण रिश्ते में असमंजस की स्थति बनेगी लेकिन फरवरी के महीने में छोटी यात्रा का प्लान बनेगा जिसे रिश्ते में तनाव में कमी आएगी. लव लाइफ  में उत्साहित रहेंगे, साथ ही उर्जा प्राप्त होगा.

पंचम भाव में शुक्र रहने के कारण पार्टनर के साथ लव लाइफ आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत होगा, रोमांस में वृद्धि होगी इस समय सोसल मिडिया या यात्रा के दौरान नयन चार हो सकता है, भावनात्मक जुड़ाव होगा. रिश्ता दिल की गहराई तक स्थापित होगा.

सिंगल लोगों के लिए साल 2026

सिंगल लोगो के लिए जनवरी से लेकर अप्रेल 2026 तक पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन स्किल बेहतर बनेगा. एक दूसरे के विचार को समझेंगे. पार्टनर से भरपूर सहयोग मिलेगा. लिविंग रिलेशन में रह रहे है शुक्र का प्रभाव मजबूत होने के कारण दोनों के रिश्ते में नजदीकिया बढेगी.

लंबी दूरी पर जाने का प्लान बनेगा दोनों में विश्वास की वृद्धि होगी. मानसिक स्थति ठीक रहेगा, पार्टनर से विवाह का प्रस्ताव मिलेगा. परिणय सूत्र में बंधने के लिए अनुकूल समय है. सिंगल है साल का चौथाई आपके लिए अनुकूल रहेगा. अगर किसी के प्रति नजदीकिया बढ़ गई है, विलंब नहीं करे अपने प्रेम सम्बन्ध को पार्टनर से इजहार करे. परिणाम आपके पक्ष में आएगा, लेकिन फरवरी के शुरुआत का सप्ताह सिंगल के लिए अनुकूल रहेगा पार्टनर से महंगी गिफ्ट प्राप्त होगा.

Gen-Z के लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा साल 2026

02 जून 2026 तक रिश्ता मजबूत बनेगा. किसी तरह से विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है. जनवरी से लेकर 02 जून तक Gen-Z के लिए लव लाइफ अनुकूल रहेगा. प्रेम के प्रति भावुक रहेगे, पार्टनर को खुश रखने के लिए व्योहार में बदलाव दिखाई देगा।लव लाइफ में नया उर्जा स्थापित करेंगे. साल 2026 में Gen-Z लव लाइफ को लेकर आकर्षित रहेंगे, इतना ही नहीं कार्य क्षेत्र में भी भी पार्टनर के साथ इंटरटेनमेंट करेगे. अनुशासन के साथ लव लाइफ में आगे बढ़ेंगे रिश्ते में कलंक नहीं लगेगा,किसी तरह का बदनामी नहीं होगी. रिश्ते में पारिवारिक जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझेंगे.

02 जून 2026 से लेकर दिसंबर तक लव लाइफ में थोडा परेशान रहेंगे. रिश्ते को लेकर चिंतित रह सकते है वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी बढेगी. समझदारी  से निर्णय लें. 31 अक्टूबप के बाद वैवाहिक जीवन में धीरे धीरे रिश्ते में सुधार होगा. संभव है 31 अक्टूबर 2026 से लेकर दिसंबर तक अनुकूल रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा. रिश्ते में भरपूर उर्जा बनेगी रिश्ता मजबूत बनेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 23 Jan 2026 05:59 PM (IST)
Tula Rashifal Rashifal 2026 Love Rashifal 2026 Libra Love Horoscope 2026 Tula Love Rashifal 2026 Libra Yearly Horoscope 2026
