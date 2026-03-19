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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफाइटर जेट्स की आवाज और बेटे के सवाल पर सवाल…UAE से लौटकर सानिया मिर्जा ने सुनाई डराने वाली कहानी

फाइटर जेट्स की आवाज और बेटे के सवाल पर सवाल…UAE से लौटकर सानिया मिर्जा ने सुनाई डराने वाली कहानी

सानिया ने बताया कि दुबई में ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच चले रहे युद्ध के चलते पिछले कुछ दिन उनके लिए काफी तनाव भरे रहे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 19 Mar 2026 06:24 AM (IST)
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भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा हाल ही में दुबई से भारत लौट आई हैं. उन्होंने अपने बेटे इजहान मिर्जा मलिक के साथ हैदराबाद पहुंचकर ईद मनाने का फैसला किया. सानिया ने बताया कि दुबई में ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच चले रहे युद्ध के चलते पिछले कुछ दिन उनके लिए काफी तनाव भरे रहे. जिसके चलते उन्होंने यह फैसला लिया.

फाइटर जेट्स और तनाव भरा माहौल

सानिया मिर्जा दुबई के अल बरशा इलाके में रहती हैं. उन्होंने खुलासा किया कि पिछले कुछ समय से वहां का माहौल काफी तनावपूर्ण था. उन्होंने बताया कि उनके घर के ऊपर लगातार फाइटर जेट्स उड़ रहे थे और आसमान में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई थीं. कई बार उन्होंने इंटरसेप्शन के दौरान आसमान में हलचल देखी और कुछ मलबा उनके घर से कुछ सौ मीटर दूर गिरा. हालांकि सानिया ने कहा कि उन्हें सीधे तौर पर खतरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन लगातार हो रही इन घटनाओं ने माहौल को असहज बना दिया था.

बेटे के सवालों ने बढ़ाई चिंता

सानिया ने बताया कि इस पूरे माहौल का सबसे ज्यादा असर उनके बेटे इजहान पर पड़ रहा था. सिर्फ सात साल के इजहान लगातार उनसे सवाल पूछ रहे थे कि आखिर यह सब क्या हो रहा है. बच्चे के मन में उठ रहे इन सवालों और डर को देखकर सानिया को लगा कि अब वहां रुकना सही नहीं है. इसी वजह से उन्होंने तुरंत भारत लौटने का फैसला लिया, ताकि बेटे को एक सुरक्षित और शांत माहौल मिल सके.

ईद मनाने पहुंचीं हैदराबाद

सानिया मिर्जा हर साल रमजान के आखिरी दिनों और ईद के मौके पर हैदराबाद आना पसंद करती हैं. इस बार भी वह अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए यहां आई हैं. उन्होंने बताया कि उनके बेटे को अपने नाना-नानी के साथ रहना बहुत पसंद है और यहां वह ज्यादा खुश और रिलैक्स महसूस करता है.

सानिया ने आगे ये भी कहा कि उनके बेटे का स्कूल दुबई में है और अगले हफ्ते से उसकी क्लास शुरू होनी है. हालांकि फिलहाल वह वहां की स्थिति पर नजर रख रही हैं. अगर माहौल सामान्य होता है, तभी वह वापस दुबई लौटने का फैसला लेंगी.  

Published at : 19 Mar 2026 06:24 AM (IST)
Tags :
Sania Mirza UAE INDIA DUBAI Iran ISRAEL IRAN - ISREAL WAR Iran
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