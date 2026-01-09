हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishabh Love Rashifal 2026: रिश्तों में उतार-चढ़ाव के बीच वृषभ राशि वालों की प्रेम की नैया को मिलेगा सहारा

Vrishabh Love Rashifal 2026: रिश्तों में उतार-चढ़ाव के बीच वृषभ राशि वालों की प्रेम की नैया को मिलेगा सहारा

Vrishabh Love Varshik Rashifal 2026: वृषभ राशि के लिए वर्ष 2026 में प्रेम जीवन में सामान्य रहेगा. रिश्तों में धैर्य, संवाद और समझ जरूरी होगी. वर्ष के मध्य में विवाह और प्रेम में मजबूती आएगी.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 09 Jan 2026 11:19 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Love Varshik Rashifal 2026: वृषभ राशि वालों के लिए साल 2026 प्रेम संबंधों के लिहाज से मिला-जुला रहने वाला है. इस वर्ष आप अपने रिश्तों को लेकर कभी आश्वस्त तो कभी चिंतित महसूस कर सकते हैं. राशि के स्वामी शुक्र समय-समय पर सकारात्मक प्रभाव देंगे, जिससे प्रेम जीवन में सुखद पल भी आएंगे.

प्रेम भाव के स्वामी बुध का पंचम भाव पर प्रभाव बना रहेगा. पार्टनर से संवाद करते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही भी रिश्ते में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. खासकर युवा वर्ग को इस वर्ष प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी सीखने की आवश्यकता होगी. पुराने रिश्ते यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो बेहतर रूप ले सकते हैं.

जनवरी से फरवरी 2026

12 जनवरी से 12 फरवरी 2026 के बीच प्रेम संबंध पूरी तरह अनुकूल नहीं रहेंगे. रिश्ते में कुछ ठंडापन आ सकता है. हालांकि वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से चलता रहेगा, फिर भी सावधानी जरूरी होगी. जनवरी-फरवरी का समय नवविवाहित दंपतियों के लिए अनुकूल रहेगा. पार्टनर के साथ रोमांटिक मूड रहेगा, सरप्राइज मिल सकता है और रिश्ते में नई ऊर्जा का संचार होगा.

फरवरी से अप्रैल 2026

इस अवधि में राशि स्वामी शुक्र मजबूत स्थिति में रहेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा और रिश्ता मजबूत होगा. आप अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे.

मई 2026

मई के महीने में लव लाइफ को लेकर थोड़ी नाराजगी और असमंजस की स्थिति बन सकती है. वैवाहिक जीवन मिला-जुला रहेगा. इस समय रिश्तों के प्रति अधिक संवेदनशील रहने की आवश्यकता है.

2 जून 2026 के बाद

2 जून 2026 के बाद गुरु चंद्र राशि के तीसरे भाव में गोचर करेंगे. इस दौरान परिवार से अपेक्षित सहयोग कम मिल सकता है, लेकिन पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा. उनके विचारों को महत्व देना आपके रिश्ते को संतुलित बनाए रखेगा. 31 अक्टूबर 2026 के बीच पूर्व प्रेम संबंध से पुनः संपर्क हो सकता है. साथ ही लंबी यात्रा के योग भी बनेंगे. इस अवधि में परिणाम औसत लेकिन आपके पक्ष में रहेंगे.

वैवाहिक जीवन और संतान सुख

वृषभ राशि के जातकों का वैवाहिक विवाद या कोर्ट-कचहरी से जुड़ा मामला चल रहा है, तो 31 अक्टूबर 2026 तक उसमें सफलता मिलने के योग हैं. वैवाहिक जीवन सुखमय होगा. संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों या जिनके यहां संतान में विलंब हो रहा था, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है. यह समय प्रेम जीवन में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला रहेगा. हालांकि इस दौरान शनि का पूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा, इसलिए वैवाहिक जीवन में संयम और समझदारी आवश्यक होगी.

31 अक्टूबर 2026 के बाद

31 अक्टूबर के बाद गुरु चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे रिश्तों को लेकर चल रहा भ्रम दूर होगा. वैवाहिक जीवन के लिए यह समय अनुकूल सिद्ध होगा. लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2026 विशेष रूप से शुभ रहेंगे. परिणाम सकारात्मक मिलेंगे, हालांकि प्रेम जीवन में हल्की परेशानियां बनी रह सकती हैं, इसलिए रिश्ते में विश्वास बनाए रखें. यदि पार्टनर नाराज हो जाएं, तो उन्हें सरप्राइज या उपहार देकर मनाना रिश्ते को धीरे-धीरे मजबूत करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read
Published at : 09 Jan 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
Vrishabh Rashifal Rashifal 2026 Love Rashifal 2026 Vrishabh Love Varshik Rashifal 2026 Taurus Love Horoscope 2026 Vrishabh Love Rashifal 2026 Taurus Yearly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जमीन के बदले नौकरी देने का मामला: लालू प्रसाद यादव के खिलाफ CBI कोर्ट का बड़ा फैसला
जमीन के बदले नौकरी देने का मामला: लालू प्रसाद यादव के खिलाफ CBI कोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
क्रिकेट
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
Advertisement

वीडियोज

Iran Protest : 100 से ज्यादा शहरों में फैला ईरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। Trump । GenZ Protest
Iran Protest : Khamenei के खिला ईरान में विरोध प्रदर्शन । Iran USA Conflict । Trump । GenZ Protest
Iran Protest Update: सड़कों पर उतरी लोगों ने भीड़ ने काटा बवाल | Ali Khamenei | Gen-Z
Coimbatore का अजीबोगरीब चोरी कांड, 'चिल्लर' लेकर फरार हुआ चोर | Tamil Nadu | ABP News
शहर के गुंडों का वायरल फार्मूला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जमीन के बदले नौकरी देने का मामला: लालू प्रसाद यादव के खिलाफ CBI कोर्ट का बड़ा फैसला
जमीन के बदले नौकरी देने का मामला: लालू प्रसाद यादव के खिलाफ CBI कोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
मैक्सिको पर हमला करेंगे ट्रंप? जानें इस देश के पास कितनी बड़ी सेना, क्या US के सामने टिकेगी?
क्रिकेट
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
टेलीविजन
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के तुलसी और हेमंत के बीच है बचपन का रिश्ता, शक्ति आनंद का खुलासा
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के तुलसी और हेमंत के बीच है बचपन का रिश्ता
यूटिलिटी
वैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी, IRCTC लेकर आया सस्ता कंपलीट पैकेज
वैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी, IRCTC लेकर आया सस्ता कंपलीट पैकेज
जनरल नॉलेज
ललित मोदी के खानदान के नाम पर बसा है यूपी का यह शहर, आज भी इज्जत करते हैं लोग
ललित मोदी के खानदान के नाम पर बसा है यूपी का यह शहर, आज भी इज्जत करते हैं लोग
हेल्थ
सर्दियों में उबले अंडे क्यों हैं हेल्थ का खजाना? जानें इनके चौंकाने वाले फायदे
सर्दियों में उबले अंडे क्यों हैं हेल्थ का खजाना? जानें इनके चौंकाने वाले फायदे
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget