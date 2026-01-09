Vrishabh Love Varshik Rashifal 2026: वृषभ राशि वालों के लिए साल 2026 प्रेम संबंधों के लिहाज से मिला-जुला रहने वाला है. इस वर्ष आप अपने रिश्तों को लेकर कभी आश्वस्त तो कभी चिंतित महसूस कर सकते हैं. राशि के स्वामी शुक्र समय-समय पर सकारात्मक प्रभाव देंगे, जिससे प्रेम जीवन में सुखद पल भी आएंगे.

प्रेम भाव के स्वामी बुध का पंचम भाव पर प्रभाव बना रहेगा. पार्टनर से संवाद करते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही भी रिश्ते में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. खासकर युवा वर्ग को इस वर्ष प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी सीखने की आवश्यकता होगी. पुराने रिश्ते यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो बेहतर रूप ले सकते हैं.

जनवरी से फरवरी 2026

12 जनवरी से 12 फरवरी 2026 के बीच प्रेम संबंध पूरी तरह अनुकूल नहीं रहेंगे. रिश्ते में कुछ ठंडापन आ सकता है. हालांकि वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से चलता रहेगा, फिर भी सावधानी जरूरी होगी. जनवरी-फरवरी का समय नवविवाहित दंपतियों के लिए अनुकूल रहेगा. पार्टनर के साथ रोमांटिक मूड रहेगा, सरप्राइज मिल सकता है और रिश्ते में नई ऊर्जा का संचार होगा.

फरवरी से अप्रैल 2026

इस अवधि में राशि स्वामी शुक्र मजबूत स्थिति में रहेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा और रिश्ता मजबूत होगा. आप अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे.

मई 2026

मई के महीने में लव लाइफ को लेकर थोड़ी नाराजगी और असमंजस की स्थिति बन सकती है. वैवाहिक जीवन मिला-जुला रहेगा. इस समय रिश्तों के प्रति अधिक संवेदनशील रहने की आवश्यकता है.

2 जून 2026 के बाद

2 जून 2026 के बाद गुरु चंद्र राशि के तीसरे भाव में गोचर करेंगे. इस दौरान परिवार से अपेक्षित सहयोग कम मिल सकता है, लेकिन पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा. उनके विचारों को महत्व देना आपके रिश्ते को संतुलित बनाए रखेगा. 31 अक्टूबर 2026 के बीच पूर्व प्रेम संबंध से पुनः संपर्क हो सकता है. साथ ही लंबी यात्रा के योग भी बनेंगे. इस अवधि में परिणाम औसत लेकिन आपके पक्ष में रहेंगे.

वैवाहिक जीवन और संतान सुख

वृषभ राशि के जातकों का वैवाहिक विवाद या कोर्ट-कचहरी से जुड़ा मामला चल रहा है, तो 31 अक्टूबर 2026 तक उसमें सफलता मिलने के योग हैं. वैवाहिक जीवन सुखमय होगा. संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों या जिनके यहां संतान में विलंब हो रहा था, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है. यह समय प्रेम जीवन में उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला रहेगा. हालांकि इस दौरान शनि का पूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा, इसलिए वैवाहिक जीवन में संयम और समझदारी आवश्यक होगी.

31 अक्टूबर 2026 के बाद

31 अक्टूबर के बाद गुरु चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे रिश्तों को लेकर चल रहा भ्रम दूर होगा. वैवाहिक जीवन के लिए यह समय अनुकूल सिद्ध होगा. लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2026 विशेष रूप से शुभ रहेंगे. परिणाम सकारात्मक मिलेंगे, हालांकि प्रेम जीवन में हल्की परेशानियां बनी रह सकती हैं, इसलिए रिश्ते में विश्वास बनाए रखें. यदि पार्टनर नाराज हो जाएं, तो उन्हें सरप्राइज या उपहार देकर मनाना रिश्ते को धीरे-धीरे मजबूत करेगा.