Mesh Love Varshik Rashifal 2026: साल 2026 मेष राशि वालों की लव लाइफ के लिए मिला-जुला रहने वाला है. पूरे वर्ष केतु पंचम भाव में और राहु एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके कारण प्रेम संबंधों में भ्रम, असमंजस और भावनात्मक अस्थिरता बनी रह सकती है. इस दौरान पार्टनर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा और छोटी-छोटी बातों पर विवाद होने की संभावना रहेगी.

मेष राशि के प्रेम संबंधों के स्वामी सूर्य हैं, लेकिन वर्ष 2026 में सूर्य का प्रभाव प्रेम मामलों में पूरी तरह अनुकूल नहीं माना जा रहा. इससे पार्टनर के साथ आरोप-प्रत्यारोप, मानसिक तनाव और रिश्ते को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है. हालांकि, इन नोक-झोंकों के बावजूद कुछ मामलों में आपसी समझ और विश्वास भी धीरे-धीरे बढ़ सकता है.

आपकी राशि पर गुरु का प्रभाव पूरे वर्ष बना रहेगा, जिससे प्रेम को लेकर उत्साह रहेगा और बीच-बीच में रोमांस में वृद्धि होगी. वहीं राशि स्वामी मंगल उच्च के होने से रिश्तों में जोश और आकर्षण रहेगा, लेकिन इस दौरान अमर्यादित व्यवहार और जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा.

फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच प्रेम संबंधों में विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है. इस दौरान छोटी यात्रा के योग बनेंगे और कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी से नजदीकियां बढ़ सकती हैं. हालांकि मंगल का प्रभाव नए रिश्तों में असमंजस पैदा कर सकता है, जबकि पुराने रिश्ते अपेक्षाकृत बेहतर चलेंगे.

शनि और सूर्य की युति के कारण रिश्तों को लेकर चिंता बनी रह सकती है. विशेष रूप से फरवरी, मार्च और अप्रैल में सूर्य का प्रभाव कमजोर रहेगा. हालांकि इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से नए रिश्ते बन सकते हैं और पार्टनर से मिलने-जुलने, डिनर डेट के अवसर मिलेंगे, लेकिन यह समय गहरे भावनात्मक या अंदरूनी रोमांस के लिए अनुकूल नहीं रहेगा.

मई और जून 2026 में प्रेम संबंधों को लेकर मायूसी और विवाद की स्थिति बन सकती है. हालांकि इस दौरान पार्टनर को सरप्राइज गिफ्ट देकर रिश्ते में ताजगी लाई जा सकती है.

2 जुलाई 2026 के बाद गुरु के उच्च राशि में प्रवेश करने से रिश्तों को लेकर चिंता कम होगी और प्रेम व वैवाहिक जीवन में स्थिरता आएगी.

वैवाहिक जीवन जनवरी से 2 जून तक सामान्य रहेगा, जबकि 2 जून से 31 अक्टूबर तक नवविवाहितों के लिए समय अनुकूल रहेगा. 31 अक्टूबर 2026 के बाद वैवाहिक जीवन में सावधानी बरतना जरूरी होगा.

मेष राशि वालों के लिए उपाय

नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

माता के मंदिर में श्रृंगार सामग्री का दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.