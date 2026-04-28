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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVirgo Tarot Horoscope May 2026: कन्या राशि के लिए मई बनेगा टर्निंग पॉइंट, पढ़ें टैरो मासिक राशिफल

Virgo Tarot Horoscope May 2026: कन्या राशि के लिए मई बनेगा टर्निंग पॉइंट, पढ़ें टैरो मासिक राशिफल

Virgo Tarot Card Horoscope May 2026: मई का महीना शुरू होने वाला है. टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा से जानिए कन्या राशि वालों का टैरो मासिक राशिफल (Kanya Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 28 Apr 2026 07:50 PM (IST)
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Virgo Tarot Card Horoscope May 2026: मई का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए दिशा बदलने जैसा साबित हो सकता है, जहां आप सिर्फ प्लान नहीं बनाएंगे बल्कि उन्हें अमल में भी लाना शुरू करेंगे. इस दौरान आपके अंदर कुछ नया सीखने, समझने और खुद को आगे बढ़ाने की तीव्र इच्छा देखने को मिलेगी, जो आपको सामान्य से अलग रास्तों की ओर ले जा सकती है.

यह समय आपके लिए थोड़ा एक्सप्लोरेशन वाला रहेगा. चाहे वो यात्रा हो, पढ़ाई हो या फिर अपने सोचने के तरीके में बदलाव. कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि जिंदगी आपको नए अनुभवों के जरिए कुछ सिखाना चाहती है. अगर आप इन संकेतों को सही तरह से समझ लेते हैं, तो यही महीना आपके लिए ग्रोथ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है.आइए टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा से जानते हैं कन्या राशि के कार्ड्स मई महीने के लिए क्या संकेत दे रहे हैं.

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कन्या मासिक टैरो राशिफल (Kanya masik tarot Card rashifal in Hindi)

  • टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि वालों के लिए मई का महीना भाग्य वृद्धि और आत्म विकास का रहेगा. इस दौरान आप अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करेंगे और व्यक्तिगत विकास पर अधिक ध्यान देंगे. आध्यात्मिक रुचि, यात्रा या उच्च शिक्षा जैसे विषयों में रुझान बढ़ेगा, जिससे आपके विचारों में सकारात्मक बदलाव आएगा.
  • नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को विदेश या दूरस्थ स्थानों से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जो आपके करियर को नई दिशा दे सकता है. कार्यरत जातक ट्रेनिंग या विशेष प्रोजेक्ट के ज़रिए अपनी काबिलियत को और बेहतर करेंगे, जिससे भविष्य में तरक्की के रास्ते खुलेंगे.
  • आर्थिक रूप से यह महीना बीमा, निवेश और शिक्षा से जुड़े खर्चों का संकेत देता है, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान देना जरूरी रहेगा. हालांकि, यह खर्च भविष्य के लिए लाभकारी भी साबित हो सकते हैं.
  • प्रेम जीवन में आपसी समझ गहरी होगी और आप अपने साथी के साथ बेहतर तालमेल महसूस करेंगे. सिंगल जातकों को यात्रा या डिजिटल माध्यम से नया रिश्ता मिल सकता है, जो आगे चलकर खास बन सकता है.
  • स्वास्थ्य की दृष्टि से जांघ, कूल्हे और पाचन संबंधी परेशानी रह सकती है, इसलिए संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या का पालन करना जरूरी रहेगा. साथ ही हल्की एक्सरसाइज और पर्याप्त आराम आपको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 28 Apr 2026 07:50 PM (IST)
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Virgo Kanya Rashifal Tarot Monthly Horoscope Tarot Card Monthly Horoscope Masik Rashifal 2026 May 2026 Horoscope
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