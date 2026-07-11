Tarot Rashifal 12 July 2026: नक्षत्रों और टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज का दिन करियर, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत जीवन के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है? यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

12 जुलाई 2026, रविवार का यह दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए नई चुनौतियां और अवसर लेकर आ रहा है. आज के राशिफल में आप जानेंगे कि आपको कार्यक्षेत्र में किन सावधानियों की आवश्यकता है, कहां निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा और पारिवारिक रिश्तों में आपको किस प्रकार के तालमेल की जरूरत है.

मेष टैरो राशिफल (Aries)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज के दिन मेष राशि के जातकों को ऑफिस में अनावश्यक राजनीति से बचने की कोशिश करनी चाहिए. व्यावसायिक मोर्चे पर भी कोई बड़ा लाभ अभी तुरंत नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें.

सलाह: आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, पर थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है.

आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, पर थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है. सावधानी: दोस्तों या परिवार पर जरूरत से ज्यादा खर्च न करें. शरीर में थकान और आलस्य महसूस हो सकता है, सेहत का ध्यान रखें.

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus)

वृषभ राशि के जातक आज कार्यक्षेत्र में नए बदलाव लाने के लिए तत्पर रहेंगे. किसी वरिष्ठ या पिता तुल्य व्यक्ति के अनुभव से आपको सही दिशा मिलेगी. धन के मामले में स्थिरता बनाए रखें.

सलाह: परिवार के किसी सदस्य से मिली सलाह आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी.

परिवार के किसी सदस्य से मिली सलाह आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी. सावधानी: कोई जोखिम भरा निवेश करने से पहले हर पहलू पर सोचें. किसी भी चमकदार ऑफर या प्रलोभन से दूर रहें.

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज अपनी परेशानियों को हल करने के लिए भरोसेमंद लोगों से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. कामकाज के सिलसिले में आय के नए स्रोत बन सकते हैं, जिससे भविष्य में आर्थिक मजबूती आएगी.

सलाह: नया व्यवसाय या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसके हर पहलू को अच्छी तरह समझें.

नया व्यवसाय या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसके हर पहलू को अच्छी तरह समझें. सावधानी: जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें और किसी की झूठी बातों में ना आएं.

कर्क टैरो राशिफल (Cancer)

कर्क राशि वालों को आज व्यवसाय में लाभ के अच्छे संकेत मिल रहे हैं. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. धन के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन कोई अनचाहा खर्चा अचानक आ सकता है.

सलाह: अचानक आए खर्चों के कारण आपको अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करना पड़ सकता है.

अचानक आए खर्चों के कारण आपको अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करना पड़ सकता है. सावधानी: यदि आप किसी नई साझेदारी की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल इसे टाल दें. किसी करीबी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें.

सिंह टैरो राशिफल (Leo)

सिंह राशि के जातक आज ऑफिस में अपनी छवि को मजबूत बनाने में सफल रहेंगे. व्यवसायियों को कोई बड़ा ऑर्डर या डील मिलने के संकेत हैं जिससे बड़ा आर्थिक लाभ होगा.

सलाह: प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा में भी आज आपके लिए जीत के योग हैं.

प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा में भी आज आपके लिए जीत के योग हैं. सावधानी: धन से जुड़े मामलों में दिन शुभ रहेगा और पुराने निवेश से लाभ होगा, लेकिन थकान को नजरअंदाज न करें.

कन्या टैरो राशिफल (Virgo)

कन्या राशि के जातक आज अपने कामकाज से थोड़ा अलग हटकर मनोरंजन और शौक की तरफ आकर्षित रहेंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.

सलाह: किसी पुराने दोस्त से महत्वपूर्ण चर्चा भविष्य में बड़ा लाभ दे सकती है.

किसी पुराने दोस्त से महत्वपूर्ण चर्चा भविष्य में बड़ा लाभ दे सकती है. सावधानी: धन आगमन में थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है, खर्चे पर नियंत्रण रखें. परिवार में छोटी नोकझोंक से बचें.

तुला टैरो राशिफल (Libra)

तुला राशि के जातक आज कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मेहनत से कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहेंगे. आपकी परिश्रम से बनी छवि आपको नई पहचान दिलाएगी.

सलाह: परिवार और दोस्तों से पूरा सहयोग मिलेगा और धन प्राप्ति के संकेत भी काफी मजबूत हैं.

परिवार और दोस्तों से पूरा सहयोग मिलेगा और धन प्राप्ति के संकेत भी काफी मजबूत हैं. सावधानी: दूसरों के मामले में जरूरत से ज्यादा दखल ना दें और बिना मांगे सलाह देने से बचें.

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज बाहरी संपर्क काफी लाभकारी रहेंगे. व्यवसाय में नए ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना है. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

सलाह: निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को बहुत ध्यान से पढ़ें.

निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को बहुत ध्यान से पढ़ें. सावधानी: धन से जुड़े मामलों में किसी की राय बिना सोचे समझे न मानें. रिश्तेदारों की गलत सलाह से हानि हो सकती है.

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी काबिलियत साबित करने के लिए उत्तम रहेगा. आप जितना योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, उतनी ही सफलता मिलेगी. प्रेम संबंध मजबूत होंगे.

सलाह: किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का भार आप पर आ सकता है, जिसे आप अच्छे से निभा लेंगे.

किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का भार आप पर आ सकता है, जिसे आप अच्छे से निभा लेंगे. सावधानी: दूसरों के भरोसे रहने के बजाय खुद निर्णय लें और दिखावे के लिए बेवजह खर्च से बचें.

मकर टैरो राशिफल (Capricorn)

मकर राशि के जातक आज अपनी जीवनशैली में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की योजना बनाएंगे. धन के मामले में स्थिरता बनी रहेगी. धीरे-धीरे आपकी मेहनत रंग लाएगी.

सलाह: जरूरी कामों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं और तुरंत परिणाम नहीं मिलेंगे, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

जरूरी कामों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं और तुरंत परिणाम नहीं मिलेंगे, इसलिए धैर्य बनाए रखें. सावधानी: इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी मेहनत का फायदा कोई और न उठा ले.

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के जातक आज कामकाज थोड़ा सावधानी के साथ करें. रोजमर्रा के कामों से राहत पाने के लिए एकांत में कुछ समय बिताएं और रचनात्मक कार्यों में मन लगाएं.

सलाह: परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय खुद को दें.

परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय खुद को दें. सावधानी: आप कार्यस्थल पर किसी साजिश का हिस्सा बन सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें. सबको खुश करने के चक्कर में बजट से ज्यादा खर्च न करें.

मीन राशि के जातक आज सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में काफी सक्रिय रहेंगे. नए लोगों से मिलना-जुलना आपकी सामाजिक छवि को और बेहतर बनाएगा. पुराने निवेश से लाभ होगा.

सलाह: परिवार का सहयोग मिलेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. भविष्य की योजनाओं को मजबूती मिलेगी.

परिवार का सहयोग मिलेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. भविष्य की योजनाओं को मजबूती मिलेगी. सावधानी: अगर आप करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो फिलहाल इंतजार करना ही सही रहेगा.

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