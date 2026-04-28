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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोTaurus Tarot Horoscope May 2026: वृषभ वाले पर्सनैलिटी से जीतेंगे हर दिल, पढ़ें मई का टैरो राशिफल

Taurus Tarot Horoscope May 2026: वृषभ वाले पर्सनैलिटी से जीतेंगे हर दिल, पढ़ें मई का टैरो राशिफल

Taurus Tarot Card Horoscope May 2026: मई का महीना शुरू होने वाला है. टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा से जानिए वृषभ राशि वालों का टैरो मासिक राशिफल (Vrishabh Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 28 Apr 2026 07:10 PM (IST)
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Taurus Horoscope May 2026: मई का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और पर्सनल ग्रोथ लेकर आ रहा है. इस समय आपकी पर्सनैलिटी निखरकर सामने आएगी और लोग आपके आत्मबल से प्रभावित होंगे. इस दौरान संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा, क्योंकि जहां आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाएगा. वहीं अहंकार आपके लिए चुनौती भी बन सकता है.

टैरो कार्ड्स के संकेत बताते हैं कि यह महीना आपके करियर, रिश्तों और आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलावों के साथ-साथ सीख देने वाला भी साबित हो सकता है. करियर, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और स्वास्थ्य के मामलों में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. यह समय जल्दबाजी से बचते हुए सोच-समझकर निर्णय लेने का है, क्योंकि आपके द्वारा उठाया गया हर कदम आगे चलकर महत्वपूर्ण परिणाम दे सकता है. आइए टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा से जानते हैं वृषभ राशि के कार्ड्स मई महीने के लिए क्या संकेत दे रहे हैं.

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वृषभ मासिक टैरो राशिफल (Vrishabh masik tarot Card rashifal in Hindi)

  • टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लिए मई का महीना आत्मबल और आकर्षक व्यक्तित्व को उजागर करने का महीना है. इस दौरान आपकी उपस्थिति और व्यवहार लोगों का ध्यान खींच सकते हैं और आप जहां भी जाएंगे, अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे.
  • हालांकि, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए कि इस समय आत्मविश्वास में अहंकार को शामिल न करें, इस पर ध्यान दें, क्योंकि यही संतुलन आपके रिश्तों और करियर दोनों को प्रभावित कर सकता है.
  • करियर में आप अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से इंटरव्यू या पेशेवर स्थितियों में प्रभाव छोड़ सकते हैं और वरिष्ठों या सहकर्मियों के बीच आपकी छवि मजबूत हो सकती है. नए अवसर मिलने के संकेत भी हैं, लेकिन निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा. आर्थिक रूप से महीने की शुरुआत स्थिरता से भरी हो सकती है. लेकिन निजी इच्छाओं या शौकों के चलते खर्चों में वृद्धि संभव है, इसलिए बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा.
  • संबंधों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सम्मान जरूरी रहेगा. विशेषकर यदि आप किसी रिश्ते में हैं, क्योंकि छोटी-छोटी बातों को समझदारी से संभालना संबंधों को मजबूत बनाएगा. सिंगल जातक भी किसी खास व्यक्ति से आकर्षित हो सकते हैं और नई शुरुआत की संभावना बन सकती है.
  • स्वास्थ्य के लिहाज से सिरदर्द, आंखों की थकान और त्वचा की एलर्जी परेशान कर सकती हैं, इसलिए नींद और सन प्रोटेक्शन जरूरी है. साथ ही नियमित दिनचर्या और पर्याप्त पानी का सेवन आपको बेहतर महसूस कराएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 28 Apr 2026 07:10 PM (IST)
Tags :
Vrishabh Rashifal Tarot Monthly Horoscope Tarot Card Monthly Horoscope Masik Rashifal 2026 May 2026 Horoscope
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