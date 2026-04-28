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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGemini Tarot Horoscope May 2026: मिथुन राशि के वर्तमान में खलल डाल सकती है पुरानी यादें, पढ़ें मई टैरो राशिफल

Gemini Tarot Horoscope May 2026: मिथुन राशि के वर्तमान में खलल डाल सकती है पुरानी यादें, पढ़ें मई टैरो राशिफल

Gemini Tarot Card Horoscope May 2026: मई का महीना शुरू होने वाला है. टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा से जानिए मिथुन राशि वालों का टैरो मासिक राशिफल (Mithun Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 28 Apr 2026 07:20 PM (IST)
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Gemini Tarot Card Horoscope May 2026: मई का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए भागदौड़ से थोड़ा विराम लेकर खुद के भीतर झांकने का संकेत दे रहा है. इस समय आप बाहरी दुनिया से ज्यादा अपनी मानसिक स्थिति, भावनाओं और आंतरिक शांति पर ध्यान देते नजर आ सकते हैं.

टैरो कार्ड्स इशारा कर रहे हैं कि यह महीना आपके लिए आत्मचिंतन, संतुलन और भावनात्मक स्पष्टता लाने वाला साबित हो सकता है, जहां कुछ पुरानी बातें सामने आकर आपको नई सीख भी देंगी. करियर, आर्थिक स्थिति, रिश्तों और स्वास्थ्य के मामलों में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा.

यह समय जल्दबाजी से बचते हुए सोच-समझकर निर्णय लेने का है, क्योंकि आपके द्वारा उठाया गया हर कदम आगे चलकर महत्वपूर्ण परिणाम दे सकता है. आइए टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा से जानते हैं मिथुन राशि के कार्ड्स मई महीने के लिए क्या संकेत दे रहे हैं.

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मिथुन मासिक टैरो राशिफल (Mithun masik tarot Card rashifal in Hindi)

  • टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि वालों के लिए मई का महीना आत्मचिंतन और खुद को मानसिक रूप से शांति खोजने का समय रहे है. इस दौरान आप अपने भीतर झांकने और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आत्मविश्लेषण की प्रवृत्ति बढ़ेगी. आप खुद को भीड़ से दूर कर एकांत में सुकून की तलाश करते पाएंगे और यह समय आपको आंतरिक संतुलन बनाने में मदद कर सकता है.
  • कार्यक्षेत्र में अनुशासित दृष्टिकोण से आप वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे और धीरे-धीरे आपकी मेहनत की सराहना भी होने लगेगी. हालांकि आपको अपने काम में निरंतरता बनाए रखने की जरूरत होगी ताकि अच्छे परिणाम मिल सकें. आर्थिक रूप से यह समय कुछ छुपे हुए खर्च या अचानक मेडिकल अथवा कानूनी खर्चों से प्रभावित हो सकता है, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरी रहेगा.
  • प्रेम जीवन में अनसुलझे भावनात्मक मुद्दे सामने आ सकते हैं. अतीत की यादें वर्तमान में विघ्न डाल सकती हैं, जिससे रिश्तों में थोड़ी अस्थिरता महसूस हो सकती है. ऐसे में संवाद और समझदारी से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
  • स्वास्थ्य को लेकर नींद की गुणवत्ता, रक्तचाप और थकान से सावधान रहें, क्योंकि मानसिक तनाव का असर शारीरिक रूप से भी दिख सकता है. मेडिटेशन करना आपके लिए फायदेमंद रहेंगे और नियमित दिनचर्या अपनाने से आप बेहतर संतुलन बना पाएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 28 Apr 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
Gemini Mithun Rashifal Tarot Monthly Horoscope Tarot Card Monthly Horoscope Masik Rashifal 2026 May 2026 Horoscope
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