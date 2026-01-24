Vastu Tips For Home: करोड़पति घर में रखते हैं ये 3 मूर्तियां, मां लक्ष्मी की बरसती है इनपर कृपा
Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कुछ खास मूर्तियां रखना धन आवक में बढ़ोत्तरी करना माना जाता है. इन मूर्तियों के प्रभाव से सुख के साथ सौभाग्य भी आता है.
Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की हर चीज परिवार की तरक्की और सुख-शांति पर असर डालती है. ऐसे में वास्तु के अनुसार ही अपने घर को सजाना शुभ माना जाता है, क्योंकि करोड़पतियों के घर में कुछ ऐसी वास्तु जरुर रखी जाती है जो उनके धन आवक का कारण बनती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कुछ खास मूर्तियां जरुरी रखनी चाहिए. ये आपकी समृद्धि से जुड़ी होती हैं.
करोड़पति के घर में होती है ये मूर्तियां
गाय की प्रतिमा – वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कामधेनु गाय की मूर्ति घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है. धन-धान्य की कमी नहीं होती. करोड़पति लोगों के घर में ये मूर्ति जरुर देखी होगी. इसे पूजा स्थल, लिविंग रूम या अध्ययन कक्ष में रखा जा सकता है.
कछुआ – कछुआ भगवान विष्णु का कूर्म अवतार है. वास्तु के अनुसार जहां कछुआ होता है वहां मां लक्ष्मी विराजमान रहती हैं. ऐसे में कछुए की मूर्ति घर में रखना धनदायक माना जाता है. ड्राइंग रूम में धातु का कछुआ रखने से धन के स्रोत मजबूत होते हैं.
हाथी की मूर्ति – घर में चांदी का हाथी रखना वास्तु और ज्योतिष के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है, जिससे घर में सुख-समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा आती है, धन-धान्य बढ़ता है, और यह भगवान गणेश से जुड़ा होने के कारण संकटों को दूर कर सौभाग्य लाता है.
क्या न करें:
- एक ही भगवान की दो मूर्तियां या एक-दूसरे के सामने न रखें.
- खंडित या टूटी हुई मूर्ति न रखें.
- बेडरूम या शौचालय के पास मंदिर न बनाएं.
- शनिदेव या माँ दुर्गा के क्रोधित रूप की मूर्ति न लगाएं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
