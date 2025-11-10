Vastu Tips: अगर आपके घर या मकान का मुख्य द्वार है दक्षिण दिशां में तो रहें सावधान, करें ये उपाय
Vastu Tips: अगर आपके घर या दुकान का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है, तो सावधान रहें. वास्तु के अनुसार यह दिशा अशुभ मानी जाती है. नीम, गणेश, हनुमान और दर्पण से दोष दूर करें.
Vastu Tips: हिंदू धर्म, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा को अशुभ माना गया है. यदि घर या दुकान का मुख्य द्वार इस दिशा में हो, तो नुकसान की संभावना बढ़ जाती है.
दक्षिण दिशा यम और मंगल की दिशा मानी जाती है. यह दिशा विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अनिष्टकारी कही गई है. इसका वैज्ञानिक कारण भी है. इस दिशा से सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें अधिक आती हैं, जो शरीर और मन दोनों पर बुरा असर डालती हैं. इसलिए यदि आपके घर या दुकान में दक्षिण दिशा में दरवाज़ा या खिड़की है, तो वास्तु के उपाय अपनाना आवश्यक है.
घर के लिए दक्षिण दिशा के उपाय
- नीम का पेड़: दक्षिण दिशा मंगल ग्रह से जुड़ी होती है. नीम का पेड़ मंगल को संतुलित करता है. इसलिए घर के सामने दक्षिण दिशा में नीम का एक बड़ा वृक्ष अवश्य होना चाहिए. यदि नीम का पेड़ दरवाज़े से थोड़ी दूरी पर या मकान से बड़ा कोई दूसरा भवन हो, तो दक्षिण दिशा का दोष काफी हद तक कम हो जाता है.
- गणेश मूर्ति: गणेशजी की दो पत्थर की मूर्तियां बनवाकर उनकी पीठ आपस में जोड़ दें. इस जुड़ी हुई प्रतिमा को मुख्य द्वार की चौखट पर इस तरह लगाएं कि एक गणेशजी अंदर की ओर और एक बाहर की ओर देखें. इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है और कलह समाप्त होती है.
- पंचमुखी हनुमान: द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमानजी का चित्र या मूर्ति लगाना बहुत शुभ होता है. यदि यह मूर्ति आशीर्वाद मुद्रा में हो, तो दक्षिण दिशा का दोष दूर हो जाता है.
- दर्पण: मुख्य द्वार के सामने आदमकद दर्पण लगाना भी लाभकारी होता है. जब कोई व्यक्ति घर में प्रवेश करे, तो उसका पूरा प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे. इससे नकारात्मक ऊर्जा लौटकर बाहर चली जाती है.
दक्षिणमुखी दुकान के वास्तु उपाय
यदि दुकान में लगातार धूप आती है, तो शटर या द्वार के ऊपर हरे रंग का बड़ा शेड लगाएं ताकि धूप अंदर न पहुंचे. द्वार के पास नीम का पौधा गमले में रखें. जब पौधा बड़ा हो जाए, तो उसे दुकान के बाहर उचित दिशा में लगा दें.
दुकान का मालिक पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हो, यानी उसका चेहरा पूर्व दिशा की ओर रहे. इससे व्यापार में वृद्धि होती है. दरवाजे पर कोई व्यक्ति तैनात करें जो आने वाले ग्राहकों का मुस्कान के साथ स्वागत करे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
