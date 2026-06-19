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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रFather’s Day 2026: पिता की सेहत और लंबी उम्र के लिए घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में करें ये बदलाव; जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

Father’s Day 2026: पिता की सेहत और लंबी उम्र के लिए घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में करें ये बदलाव; जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

Father's Day 2026: फादर्स डे, पिता की अच्छी सेहत व लंबी उम्र के लिए घर की दक्षिण-पूर्व दिशा से पानी और कबाड़ तुरंत हटाएं. वास्तु के अनुसार मुखिया का कमरा दक्षिण-पश्चिम में होना सबसे शुभ है.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 19 Jun 2026 11:05 AM (IST)
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Father's Day 2026 Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर की हर दिशा का संबंध परिवार के किसी न किसी सदस्य और उनकी ऊर्जा से होता है. ज्योतिष और वास्तु में सूर्य देव और 'दक्षिण-पूर्व' (South-East) व 'दक्षिण' दिशा का सीधा संबंध पिता, उनके स्वास्थ्य, यश और लंबी उम्र से माना गया है.

इस फादर्स डे (21 जून 2026) पर यदि आप अपने पिता को सबसे बेहतरीन तोहफा देना चाहते हैं, तो घर की इस खास दिशा के वास्तु को दुरुस्त करें. आइए जानते हैं वास्तु एक्सपर्ट्स के अनुसार कौन से छोटे बदलाव आपके पिता की सेहत और जीवन में खुशहाली ला सकते हैं.

दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) में न हो जल का स्थान

वास्तु के अनुसार, दक्षिण-पूर्व दिशा को आग्नेय कोण कहा जाता है, जिसका स्वामी अग्नि देव हैं. इस दिशा में पानी का टैंक, बोरिंग या नल होना गंभीर वास्तु दोष पैदा करता है.

यह दोष सीधे तौर पर घर के मुखिया यानी पिता के स्वास्थ्य और मानसिक तनाव को बढ़ाता है.

  • उपाय: फादर्स डे पर यह सुनिश्चित करें कि इस कोने में पानी का कोई ठहराव न हो. यहाँ एक लाल रंग का बल्ब या कपूर जलाने से अग्नि तत्व संतुलित होता है, जिससे पिता की सेहत में सुधार आता है.

पिता के (Bedroom) की सही दिशा

घर के मुखिया या पिता का कमरा हमेशा घर की दक्षिण-पश्चिम (South-West) या दक्षिण दिशा में होना चाहिए.

पिता का कमरा उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में हो, तो उन्हें अनिद्रा, जोड़ों में दर्द और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

  • उपाय: सोते समय पिता का सिर हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए. इससे उन्हें गहरी नींद आती है और उनकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर बना रहता है.

इस दिशा से तुरंत हटाएं भारी कचरा और कबाड़

दक्षिण-पूर्व और दक्षिण दिशा को हमेशा साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए.

इस हिस्से में भारी लोहा, टूटा हुआ कबाड़ या डस्टबिन रखने से राहु की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है. इसका सीधा असर पिता के मान-सम्मान और फेफड़ों या दिल की सेहत पर पड़ सकता है.

  • उपाय: इस फादर्स डे पर घर के इस कोने की डीप क्लीनिंग करें. यहाँ इनडोर प्लांट्स (जैसे मनी प्लांट) रखें, जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं.

रंगों का सही चुनाव 

पिता के कमरे और दक्षिण-पूर्व की दीवारों पर रंगों का चयन बहुत सोच-समझकर करना चाहिए.

  • उपाय: यहां गहरे काले, नीले या भूरे रंगों के इस्तेमाल से बचें. इसकी जगह पेस्टल कलर्स, हल्का क्रीम, ऑफ-व्हाइट या हल्का हरा रंग करवाएं. यह रंग पिता के मानसिक सुकून को बढ़ाते हैं.

वास्तु के ये छोटे-मोटे बदलाव न सिर्फ आपके पिता को लंबी उम्र और अच्छी सेहत का वरदान देंगे, बल्कि घर में सुख-समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे. इस फादर्स डे, अपने पापा को सेहत का यह अनमोल उपहार दें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 19 Jun 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Astrology Special Fathers Day 2026 South East Direction Vastu Fathers Day Vastu Remedies
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