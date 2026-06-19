Father’s Day 2026: पिता की सेहत और लंबी उम्र के लिए घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में करें ये बदलाव; जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र
Father's Day 2026: फादर्स डे, पिता की अच्छी सेहत व लंबी उम्र के लिए घर की दक्षिण-पूर्व दिशा से पानी और कबाड़ तुरंत हटाएं. वास्तु के अनुसार मुखिया का कमरा दक्षिण-पश्चिम में होना सबसे शुभ है.
Father's Day 2026 Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर की हर दिशा का संबंध परिवार के किसी न किसी सदस्य और उनकी ऊर्जा से होता है. ज्योतिष और वास्तु में सूर्य देव और 'दक्षिण-पूर्व' (South-East) व 'दक्षिण' दिशा का सीधा संबंध पिता, उनके स्वास्थ्य, यश और लंबी उम्र से माना गया है.
इस फादर्स डे (21 जून 2026) पर यदि आप अपने पिता को सबसे बेहतरीन तोहफा देना चाहते हैं, तो घर की इस खास दिशा के वास्तु को दुरुस्त करें. आइए जानते हैं वास्तु एक्सपर्ट्स के अनुसार कौन से छोटे बदलाव आपके पिता की सेहत और जीवन में खुशहाली ला सकते हैं.
दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) में न हो जल का स्थान
वास्तु के अनुसार, दक्षिण-पूर्व दिशा को आग्नेय कोण कहा जाता है, जिसका स्वामी अग्नि देव हैं. इस दिशा में पानी का टैंक, बोरिंग या नल होना गंभीर वास्तु दोष पैदा करता है.
यह दोष सीधे तौर पर घर के मुखिया यानी पिता के स्वास्थ्य और मानसिक तनाव को बढ़ाता है.
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उपाय: फादर्स डे पर यह सुनिश्चित करें कि इस कोने में पानी का कोई ठहराव न हो. यहाँ एक लाल रंग का बल्ब या कपूर जलाने से अग्नि तत्व संतुलित होता है, जिससे पिता की सेहत में सुधार आता है.
पिता के (Bedroom) की सही दिशा
घर के मुखिया या पिता का कमरा हमेशा घर की दक्षिण-पश्चिम (South-West) या दक्षिण दिशा में होना चाहिए.
पिता का कमरा उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में हो, तो उन्हें अनिद्रा, जोड़ों में दर्द और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
- उपाय: सोते समय पिता का सिर हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए. इससे उन्हें गहरी नींद आती है और उनकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर बना रहता है.
इस दिशा से तुरंत हटाएं भारी कचरा और कबाड़
दक्षिण-पूर्व और दक्षिण दिशा को हमेशा साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए.
इस हिस्से में भारी लोहा, टूटा हुआ कबाड़ या डस्टबिन रखने से राहु की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है. इसका सीधा असर पिता के मान-सम्मान और फेफड़ों या दिल की सेहत पर पड़ सकता है.
- उपाय: इस फादर्स डे पर घर के इस कोने की डीप क्लीनिंग करें. यहाँ इनडोर प्लांट्स (जैसे मनी प्लांट) रखें, जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं.
रंगों का सही चुनाव
पिता के कमरे और दक्षिण-पूर्व की दीवारों पर रंगों का चयन बहुत सोच-समझकर करना चाहिए.
- उपाय: यहां गहरे काले, नीले या भूरे रंगों के इस्तेमाल से बचें. इसकी जगह पेस्टल कलर्स, हल्का क्रीम, ऑफ-व्हाइट या हल्का हरा रंग करवाएं. यह रंग पिता के मानसिक सुकून को बढ़ाते हैं.
वास्तु के ये छोटे-मोटे बदलाव न सिर्फ आपके पिता को लंबी उम्र और अच्छी सेहत का वरदान देंगे, बल्कि घर में सुख-समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे. इस फादर्स डे, अपने पापा को सेहत का यह अनमोल उपहार दें.
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