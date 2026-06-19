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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMangal Gochar 2026: 2 दिन बाद मंगल गोचर, किन राशियों की हरी-भरी होगी जेब, किसका खाली होगा खाता, मेष से कन्या तक जानें

Mangal Gochar 2026: 2 दिन बाद मंगल गोचर, किन राशियों की हरी-भरी होगी जेब, किसका खाली होगा खाता, मेष से कन्या तक जानें

Mars Transit in Vrishabh 2026: 21 जून को मंगल शुक्र की राशि वृषभ में जाने वाले हैं इससे कुछ राशियों पर इसका करियर, धन, पारिवारिक जीवन में बदलाव होने वाला है.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 19 Jun 2026 07:01 AM (IST)
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Mangal Gochar 2026: 21 जून 2026 को ग्रहों की चाल में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है, ऊर्जा, साहस और कर्म के कारक मंगल ग्रह धन के कारक शुक्र की राशि वृषभ प्रवेश करेंगे. मंगल और शुक्र का यह संयोग विशेष माना जाता है, क्योंकि एक ओर मंगल आगे बढ़ने, निर्णय लेने और चुनौतियों को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है और वृषभ राशि में मंगल का होने पर व्यक्ति धैर्यवान, रणनीतिक निर्णय लेने में सक्षम हो पाता है.

आर्थिक तौर पर उसे विशेष लाभ मिलता है, हालांकि कुछ राशियों पर इसका नकारात्मक असर पड़े तो विवाह में देरी, काम का बार-बार टलना, क्रोध, वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा होने जैसी समस्याएं आती है, पैसा पानी की तरह बहने लगता है. ऐसे में जानते हैं मंगल का वृषभ राशि में जाने से मेष से कन्या तक आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा.

मेष

मंगल का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए धन, परिवार और संसाधनों से जुड़े मामलों को सक्रिय कर सकता है. इस अवधि में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के अवसर बन सकते हैं और आय के नए रास्तों पर काम शुरू हो सकता है. आर्थिक फैसलों में आप पहले से अधिक व्यावहारिक नजर आ सकते हैं.

वृषभ

  • मंगल का प्रवेश आपकी ही राशि में होने से इसका प्रभाव सीधे आपके व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता और दैनिक जीवन पर दिखाई दे सकता है. इस दौरान जल्दबाजी और आवेश से बचना जरूरी रहेगा.
  • नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ संवाद संतुलित रखना होगा ताकि छोटी बातें विवाद का रूप न लें.

मिथुन

  • मिथुन राशि के लिए यह गोचर खर्चों और मानसिक व्यस्तता को बढ़ा सकता है. इस समय आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा. बिना योजना के खर्च भविष्य में दबाव बना सकते हैं, इसलिए बजट पर नियंत्रण जरूरी होगा.
  • करियर में छोटी लापरवाही भी बड़े असर छोड़ सकती है, इसलिए काम में फोकस बनाए रखें. व्यापार करने वालों को निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचना होगा.

कर्क 

  • पहले किए गए निवेश से भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना रहेगी, जिससे आर्थिक आत्मविश्वास बढ़ सकता है.
  • लंबे समय से जिस मेहनत का इंतजार था, उसका परिणाम धीरे-धीरे सामने आने की संभावना बन सकती है. नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन, जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी या बेहतर अवसर मिलने के योग बन सकते हैं.

सिंह

  • सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर कार्यक्षेत्र और उपलब्धियों में नई गति ला सकता है. लंबे समय से रुके हुए कामों में आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं.
  • पेशेवर जीवन में आपकी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग और पहचान मिलने की संभावना है. व्यापार में नए अवसरों पर काम शुरू हो सकता है.
  • आर्थिक रूप से आय बढ़ने के संकेत हैं, लेकिन खर्चों को नियंत्रित रखना भी उतना ही जरूरी रहेगा.

कन्या

  • कन्या राशि के लिए मंगल का यह परिवर्तन धैर्य और संतुलन की परीक्षा लेने वाला हो सकता है. प्रयास करने के बावजूद अपेक्षा के अनुसार परिणाम मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए जल्द निराश न हों.
  • कामकाज के कारण यात्राएं बढ़ सकती हैं, लेकिन हर प्रयास तुरंत लाभ नहीं देगा. व्यापार में सामान्य परिणाम मिल सकते हैं, इसलिए योजनाओं को सोच-समझकर आगे बढ़ाएं.
  • आर्थिक मामलों में बजट और खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा.

Weekly Rashifal 21-27 June 2026: इस हफ्ते मंगल का गोचर, ये 7 दिन किन राशियों पर भारी, किसे मिलेगी सफलता धन, देखें साप्ताहिक राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 19 Jun 2026 07:01 AM (IST)
Tags :
Mangal Gochar 2026 Mars Transit 2026
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