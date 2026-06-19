Mangal Gochar 2026: 2 दिन बाद मंगल गोचर, किन राशियों की हरी-भरी होगी जेब, किसका खाली होगा खाता, मेष से कन्या तक जानें
Mars Transit in Vrishabh 2026: 21 जून को मंगल शुक्र की राशि वृषभ में जाने वाले हैं इससे कुछ राशियों पर इसका करियर, धन, पारिवारिक जीवन में बदलाव होने वाला है.
Mangal Gochar 2026: 21 जून 2026 को ग्रहों की चाल में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है, ऊर्जा, साहस और कर्म के कारक मंगल ग्रह धन के कारक शुक्र की राशि वृषभ प्रवेश करेंगे. मंगल और शुक्र का यह संयोग विशेष माना जाता है, क्योंकि एक ओर मंगल आगे बढ़ने, निर्णय लेने और चुनौतियों को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है और वृषभ राशि में मंगल का होने पर व्यक्ति धैर्यवान, रणनीतिक निर्णय लेने में सक्षम हो पाता है.
आर्थिक तौर पर उसे विशेष लाभ मिलता है, हालांकि कुछ राशियों पर इसका नकारात्मक असर पड़े तो विवाह में देरी, काम का बार-बार टलना, क्रोध, वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा होने जैसी समस्याएं आती है, पैसा पानी की तरह बहने लगता है. ऐसे में जानते हैं मंगल का वृषभ राशि में जाने से मेष से कन्या तक आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा.
मेष
मंगल का यह गोचर मेष राशि वालों के लिए धन, परिवार और संसाधनों से जुड़े मामलों को सक्रिय कर सकता है. इस अवधि में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के अवसर बन सकते हैं और आय के नए रास्तों पर काम शुरू हो सकता है. आर्थिक फैसलों में आप पहले से अधिक व्यावहारिक नजर आ सकते हैं.
वृषभ
- मंगल का प्रवेश आपकी ही राशि में होने से इसका प्रभाव सीधे आपके व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता और दैनिक जीवन पर दिखाई दे सकता है. इस दौरान जल्दबाजी और आवेश से बचना जरूरी रहेगा.
- नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ संवाद संतुलित रखना होगा ताकि छोटी बातें विवाद का रूप न लें.
मिथुन
- मिथुन राशि के लिए यह गोचर खर्चों और मानसिक व्यस्तता को बढ़ा सकता है. इस समय आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा. बिना योजना के खर्च भविष्य में दबाव बना सकते हैं, इसलिए बजट पर नियंत्रण जरूरी होगा.
- करियर में छोटी लापरवाही भी बड़े असर छोड़ सकती है, इसलिए काम में फोकस बनाए रखें. व्यापार करने वालों को निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचना होगा.
कर्क
- पहले किए गए निवेश से भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना रहेगी, जिससे आर्थिक आत्मविश्वास बढ़ सकता है.
- लंबे समय से जिस मेहनत का इंतजार था, उसका परिणाम धीरे-धीरे सामने आने की संभावना बन सकती है. नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन, जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी या बेहतर अवसर मिलने के योग बन सकते हैं.
सिंह
- सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर कार्यक्षेत्र और उपलब्धियों में नई गति ला सकता है. लंबे समय से रुके हुए कामों में आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं.
- पेशेवर जीवन में आपकी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग और पहचान मिलने की संभावना है. व्यापार में नए अवसरों पर काम शुरू हो सकता है.
- आर्थिक रूप से आय बढ़ने के संकेत हैं, लेकिन खर्चों को नियंत्रित रखना भी उतना ही जरूरी रहेगा.
कन्या
- कन्या राशि के लिए मंगल का यह परिवर्तन धैर्य और संतुलन की परीक्षा लेने वाला हो सकता है. प्रयास करने के बावजूद अपेक्षा के अनुसार परिणाम मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए जल्द निराश न हों.
- कामकाज के कारण यात्राएं बढ़ सकती हैं, लेकिन हर प्रयास तुरंत लाभ नहीं देगा. व्यापार में सामान्य परिणाम मिल सकते हैं, इसलिए योजनाओं को सोच-समझकर आगे बढ़ाएं.
- आर्थिक मामलों में बजट और खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा.
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