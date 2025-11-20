हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रVastu Tips: 2025 में नया घर बना रहे हैं? वास्तु के इन 4 गोल्डन रूल्स से मिलेगी खुशहाली, जानिए सीढ़ी, रसोई और बेडरूम की सही दिशा

Vastu Tips: 2025 में नया घर बना रहे हैं? वास्तु के इन 4 गोल्डन रूल्स से मिलेगी खुशहाली, जानिए सीढ़ी, रसोई और बेडरूम की सही दिशा

Vastu Tips 2025: नए घर में खुशियां और शांति चाहते हैं? बस वास्तु की सही दिशाओं का ध्यान रखें. किचन, सीढ़ियों और बेडरूम की सही जगह परिवार की समृद्धि बढ़ाती है.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Nov 2025 05:30 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vastu Tips 2025: नए घर में शिफ्ट होना हर किसी के जीवन का एक खास और यादगार पल होता है. इस खुशी के मौके पर लोग अपने घर को सजाने-संवारने और फर्नीचर की व्यवस्था करने में बहुत ध्यान रखते हैं. लेकिन सिर्फ सजावट से घर में सुख-समृद्धि नहीं आती, बल्कि वास्तु शास्त्र के अनुसार सही दिशा और व्यवस्था अपनाने से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है. अगर आप भी नए घर में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जानें कुछ जरूरी वास्तु नियम, जिनका पालन करने से आपका घर हमेशा लक्ष्मी का वास बनाए रखेगा.

मुख्य द्वार और प्रवेश के लिए वास्तु टिप्स:

नए घर में शिफ्ट होने से पहले सबसे पहले मुख्य द्वार पर ध्यान दें. वास्तु के अनुसार घर का मेन गेट उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए. इसके साथ ही, सामने किसी और के घर की सीढ़ी या गेट न हो. मुख्य द्वार पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहे और शुभ अवसरों की वृद्धि हो.

सीढ़ियों की दिशा और व्यवस्था:

घर की सीढ़ियों का सही स्थान भी बहुत जरूरी है. सीढ़ियां कभी भी उत्तर-पूर्व दिशा में नहीं बनानी चाहिए. उन्हें हमेशा पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण दिशा में बनवाना शुभ माना गया है. इसके अलावा सीढ़ियों के नीचे पानी का नल, बाथरूम या जूते रखने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है.

रसोईघर का सही स्थान:

नए घर में किचन का स्थान भी वास्तु के हिसाब से बहुत अहम है. किचन हमेशा दक्षिण-पूर्व दिशा में होना चाहिए. गलत दिशा में किचन होने से परिवार में विवाद और अशांति बढ़ सकती है. सही दिशा में किचन होने से सभी सदस्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और घर में समृद्धि आती है.

बेडरूम के वास्तु नियम: 

मास्टर बेडरूम हमेशा घर के दक्षिण-पश्चिम दिशा में होना चाहिए. इससे कमरे में शांति बनी रहती है और परिवार के संबंध मजबूत होते हैं. साथ ही ध्यान रखें कि अपने बेड के सामने कभी शीशा न रखें. ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है और नींद व मानसिक शांति पर असर पड़ सकता है.

नए घर में सुख-शांति और समृद्धि के लिए सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि वास्तु नियमों का पालन करना भी जरूरी है. सही दिशा और व्यवस्था अपनाने से घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहता है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read
Published at : 20 Nov 2025 05:30 AM (IST)
Tags :
Vastu Shastra Vastu Tips 2025

Frequently Asked Questions

नए घर में मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए?

वास्तु के अनुसार, नए घर का मेन गेट उत्तर-पूर्व दिशा में होना चाहिए। मुख्य द्वार पर पर्याप्त रोशनी भी होनी चाहिए।

घर की सीढ़ियां किस दिशा में नहीं बनवानी चाहिए?

घर की सीढ़ियां कभी भी उत्तर-पूर्व दिशा में नहीं बनवानी चाहिए। उन्हें पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण दिशा में बनवाना शुभ होता है।

किचन के लिए वास्तु के अनुसार कौन सी दिशा शुभ है?

किचन हमेशा दक्षिण-पूर्व दिशा में होना चाहिए। गलत दिशा में किचन होने से परिवार में अशांति बढ़ सकती है।

मास्टर बेडरूम के लिए वास्तु के अनुसार कौन सी दिशा सही है?

मास्टर बेडरूम हमेशा घर के दक्षिण-पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इससे कमरे में शांति बनी रहती है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
इंडिया
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
क्रिकेट
India ODI Squad: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, तो कौन बनेगा कप्तान? ये 2 खिलाड़ी हैं दावेदार
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, तो कौन बनेगा कप्तान? ये 2 खिलाड़ी हैं दावेदार
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
'दे दे प्यार दे 2' के लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
इंडिया
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
क्रिकेट
India ODI Squad: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, तो कौन बनेगा कप्तान? ये 2 खिलाड़ी हैं दावेदार
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, तो कौन बनेगा कप्तान? ये 2 खिलाड़ी हैं दावेदार
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
'दे दे प्यार दे 2' के लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
बर्तन फेंक कर कंपनियां दिलाती है मजबूती का भरोसा! इस वीडियो को देख खुल जाएगी आपकी भी आंखें- यूजर्स ने पकड़ लिया माथा
बर्तन फेंक कर कंपनियां दिलाती है मजबूती का भरोसा! इस वीडियो को देख खुल जाएगी आपकी भी आंखें- यूजर्स ने पकड़ लिया माथा
शिक्षा
ADM और SDM में कौन होता है बड़ा, जानें किसके पास कौन सी ताकत?
ADM और SDM में कौन होता है बड़ा, जानें किसके पास कौन सी ताकत?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget