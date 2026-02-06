हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तुलसी के नीचे 1 रुपये का सिक्का रखने धन लाभ के साथ वास्तु दोष से मिलेगी मुक्ति! जानें अचूक उपाय

तुलसी के नीचे 1 रुपये का सिक्का रखने धन लाभ के साथ वास्तु दोष से मिलेगी मुक्ति! जानें अचूक उपाय

Vastu remedies for Tulsi: हिंदू धर्म तुलसी अत्यंत पूजनीय है. वास्तु शास्त्र और वैदिक ज्योतिष में तुलसी से जुड़ा एक खास उपाय जो धार्मिक लाभ दिलाने के साथ घर में सुख-समृद्धि लाने में मदद करता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 06 Feb 2026 10:04 AM (IST)
Vastu remedies related to Tulsi: हिंदू धर्म में तुलसी पूजनीय है. इसे देवी लक्ष्मी का रूप और भगवान कृष्ण की सहेली माना जाता है. तुलसी पूजा से धार्मिक लाभ मिलने के साथ घर में सुख और समृद्धि भी बनी रहती है. यही वजह है कि, ज्यादातर हिंदू घरों में तुलसी देखने को मिल जाती है.

इसकी पत्तियों को पूजा और प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में तुलसी का पौधा शुभता प्रदान करने के साथ नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) को सोख लेता है. 

मुख्य द्वार की दिशा बदल सकती है आपकी किस्मत

वास्तु के अनुसार तुलसी का महत्व

हिंदू वैदिक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी के कुछ खास उपाय जीवन की कई समस्याओं का समाधान करने के साथ दुख-दरिद्र से छुटकारा दिलाती है. वास्तु शास्त्र में तुलसी का उपाय भी बताया गया है कि, तुलसी के पौधे के नीचे एक रुपये का सिक्का रखना शुभ माना जाता है. इस उपाय को काफी प्रभावी माना जाता है. 

तुलसी पौधा के नीचे सिक्का रखने का महत्व

धन और संपत्ति में वृद्धि- तुलसी के पौधे के नीचे एक रूपये का सिक्का रखने से घर में धन और संपत्ति में इजाफा होता है. 

वास्तु दोष निवारण- यह खास उपाय घर में किसी भी तरह के वास्तु दोष को दूर करने में मददगार है. 

धन का प्रवाह- यह उपाय घर में धन के प्रवाह को बढ़ाने के साथ आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है. 

सकारात्मक ऊर्जा का संचार- तुलसी के पौधे में मिट्टी के अंदर  रुपये, तांबे या चांदी का सिक्का दबाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है.

शनि और राहु के प्रभावों से बचाव- तुलसी के पौधे में सिक्का रखना से शनि और राहु के अशुभ प्रभाव कम होने के साथ उनकी कृपा प्राप्त होती है. 

रात को ये एक गलती आपकी जेब खाली कर सकती है, ज्यादातर लोग करते हैं नजरअंदाज!

तुलसी का ये उपाय कब करना चाहिए?

  • तुलसी से जुड़ा यह खास उपाय एकादशी या पू्र्णिमा जैसे खास मौके पर करना चाहिए. 
  • सुबह जल्दी स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे की पूजा करें.
  • इसके बाद तुलसी के पौधे के नीचे साफ मिट्टी में एक रुपये का सिक्का, तांबे या चांदी का सिक्का दबा दें. 
  • तुलसी के पौधे को नियमित रूप से पानी दें और सुनिश्चित करें कि पौधा स्वस्थ रहे. 

तुलसी पूजा से जुड़े अन्य लाभ

पूजा के दौरान तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करके उन्हें भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण को अर्पित करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

तुलसी का पौधा घर में धार्मिक वातावरण बनाने में सहायता करता है. 

तुलसी के पत्ते भी स्वास्थ्य के नजरिए से काफी लाभकारी माने जाते हैं. 

तुलसी पूजन और इससे जुड़े उपाय न केवल धार्मिक नजरिए से लाभकारी हैं, बल्कि ये घर के वास्तु और ऊर्जा संतुलन को बनाने में मदद करते हैं. तुलसी के पौधे के नीचे एक रुपये का सिक्का रखने जैसे आसान उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 06 Feb 2026 10:04 AM (IST)
