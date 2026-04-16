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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रघर खरीदने वाले लोग वास्तु से जुड़ी 5 बड़ी गलतियां करते हैं, जानिए उन्हें ठीक करने का सही तरीका?

घर खरीदने वाले लोग वास्तु से जुड़ी 5 बड़ी गलतियां करते हैं, जानिए उन्हें ठीक करने का सही तरीका?

Vastu tips for New Home: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर खरीदते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है. इन छोटी-छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना वास्तु दोष का बड़ा कारण भी बन सकता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 16 Apr 2026 08:27 AM (IST)
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  • घर के मध्य में सीढ़ियां: ऊर्जा प्रवाह बाधित, करें समाधान.

Vastu tips for New Home: घर का मतलब केवल दीवारें और ईंटें नहीं होता, यह सपनों का साकार होना, परिवार की खुशियां और खुशियों से भरा जीवन होता है. हालांकि कभी कभी खूबसूरत घर में भी अस्थिरता देखने को मिल सकती है, सेहत प्रभावित हो सकता है और आर्थिक परेशानियां एकाएक बढ़ सकती है. शायद इसका असल कारण वास्तु दोष हो सकता है, यानी घर की ऊर्जाओं का असंतुलन होना.

वास्तु शास्त्र, भवन निर्माण का पारंपरिक विज्ञान है, जो घर को प्रकृति की शक्तियों के साथ सामंजस्य बिठाने में मदद करता है, जिससे शांति, समृद्धि और सेहत प्राप्त होता है. अनजाने में ही ज्यादातर लोग वास्तु संबंधी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिसके कारण उन्हें बुरे परिणाम का सामना करना पड़ सकता है. 

घर खरीदते समय की जाने वाली 5 बड़ी वास्तु गलतियां

मुख्य द्वारा गलत दिशा में होना

मुख्य द्वारा घर का प्रवेश द्वारा होता है, जिससे एनर्जी अंदर आती है और पूरे घर में फैलती है. अगर यह गलत दिशा में हो तो बुरी ऊर्जा प्रवेश करती है और नकारात्मक एनर्जी उत्पन्न करती है. मुख्य द्वारा की सही दिशा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए.

यह परिवार में सकारात्मक ऊर्जा, विकास और शांति लाने का काम करती है. वहीं दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा मुख्य द्वार के लिए अशुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे झगड़े, तनाव और सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. 

यदि मुख्य द्वारा वास्तु के अनुरूप नहीं है, तो आपको द्वार के फ्रेम पर वास्तु पट्टी लगानी चाहिए. आप द्वार के ठीक सामने नहीं, बल्कि उसके सामने अंदर की एक दर्पण भी लगा सकते हैं. इसके साथ ही आप द्वार पर ओम या स्वास्तिक जैसे चिन्हों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

उत्तर-पूर्व कोने में शौचालय

घर का उत्तर-पूर्व भाग पवित्र माना जाता है और यह जल, शांति और ज्ञान से जुड़ा है. उत्तर पूर्व कोने में शौचालय होने से ऊर्जा अवरुद्ध होती है. लेकिन अगर आपको पहले से बना हुआ घर मिलता है जिसमें शौचालय इस कोने में है, तो आप बाथरूम को साफ और रोशनदान करके वास्तु दोष की समस्या से बच सकते हैं.

लोग नकारात्मकता को दूर करने के लिए एक कटोरे में समुद्री नमक का भी इस्तेमाल करते हैं. दरवाजे पर वास्तु पिरामिड या पीतल की मूर्ति लगाने से वास्तु दोष दूर करने में काफी सहायता मिलती है. 

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रसोई गलत जगह पर स्थित

रसोई घर के दक्षिण-पूर्व कोने में होनी चाहिए. गलत दिशा में रसोई होने से गुस्से और सेहत संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. वास्तु विशेषज्ञ संजीत कुमार मिश्रा का कहना है कि, घर में रसोई के लिए सबसे अच्छी जगह दक्षिण पूर्व (अग्नि कोण) दिशा है.

आपको रसोई को घर के उत्तर या उत्तर-पूर्व कोने में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार और महिलाओं के सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है. 

अगर रसोई घर गलत जगह पर बनी है, तो ऊर्जा को संतुलन करने के लिए रसोई घर की दीवारें लाल या नारंगी रंग की होनी चाहिए. इसके साथ ही गैस-चूल्हे को दक्षिण-पूर्व कोने में रखने से भी काफी मदद मिलती है, लेकिन खाना बनाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करने से बचना चाहिए. 

घर के बीच में सीढ़ियां

घर के केंद्र को ब्रह्मस्थान भी कहा जाता है, और इसे हमेशा खाली और साफ रखना सही माना जाता है. यहां सीढ़ी होने से ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है, जिससे परेशानी होती है. सीढ़ी के पास शीशा लगाकर ऊर्जा को परावर्तित करके इसे ठीक किया जा सकता है.

स्थान को संतुलित करने के लिए तांबे या पीतल के पिरामिड का इस्तेमाल करना चाहिए. ज्योतिष के जानकार संजीत कुमार मिश्रा बताते हैं कि, घर के बीच में भारी सामान या फर्नीचर रखने से बचना चाहिए.

कम गुणवत्ता वाली जमीन को खरीदना

आपकी भूमि का आकार ऊर्जा के प्रवाह पर असर डालता है. जिन भूखंडों में कोने गायब हों या अतिरिक्त कोने हों, वे जमीन के सामंजस्य को बिगाड़ देते हैं, जिससे वहां रहने वाले व्यक्ति के जीवन में बड़ी परेशानियां आती हैं.

जमीनों के लिए आदर्श और सर्वोत्तम आकार वर्गाकार या आयताकार होते हैं. अनियमित आकार या दक्षिण-पश्चिम दिशा में कटे हुए भूखंडों से बचें. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 16 Apr 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Vastu Tips For Home Vastu Tips VASTU

Frequently Asked Questions

घर में वास्तु दोष का क्या मतलब है?

वास्तु दोष का मतलब है घर की ऊर्जाओं का असंतुलन। यह शांति, समृद्धि और सेहत को प्रभावित कर सकता है।

मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए?

मुख्य द्वार हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। यह सकारात्मक ऊर्जा, विकास और शांति लाता है।

क्या उत्तर-पूर्व कोने में शौचालय बनवाया जा सकता है?

उत्तर-पूर्व कोना पवित्र माना जाता है, इसलिए वहां शौचालय नहीं होना चाहिए। यदि पहले से बना हो, तो उसे साफ रखें।

रसोई घर के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोई घर के दक्षिण-पूर्व (अग्नि कोण) दिशा में होनी चाहिए।

घर के बीच में सीढ़ियां होने से क्या होता है?

घर के केंद्र (ब्रह्मस्थान) में सीढ़ी होने से ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है, जिससे परेशानी हो सकती है।

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