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सावधान! सावन में सूर्य ग्रहण, इन मूलांक वालों को रखना होगा वास्तु का ध्यान

Surya Grahan 2026: सावन 2026 के सूर्य ग्रहण का किन मूलांक वालों पर अधिक प्रभाव माना जा रहा है? जानें अंक ज्योतिष की मान्यता, घर की सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के उपाय और वास्तु से जुड़ी जरूरी बातें.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 30 Jul 2026 02:11 PM (IST)
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Surya Grahan 2026: सावन के पवित्र महीने में 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. ज्योतिष और अंक ज्योतिष में ग्रहण को परिवर्तन और आत्ममंथन का समय माना जाता है. ऐसे में कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या ग्रहण का प्रभाव उनके मूलांक और घर की ऊर्जा पर भी पड़ सकता है.

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी मूलांक के घर में अचानक वास्तु दोष पैदा होने का कोई शास्त्रीय या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. फिर भी अंक ज्योतिष में कुछ मूलांक वालों को इस दौरान घर की सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

सूर्य ग्रहण और मूलांक का क्या संबंध माना जाता है?

अंक ज्योतिष में जन्मतिथि से निकाला गया मूलांक व्यक्ति के स्वभाव और जीवन की प्रवृत्तियों से जोड़ा जाता है. वहीं सूर्य ग्रहण को नई शुरुआत और बदलाव का प्रतीक माना जाता है. इसी वजह से कुछ अंक ज्योतिषी ग्रहण के दौरान मानसिक संतुलन, निर्णय और घर के वातावरण पर विशेष ध्यान देने की सलाह देते हैं.

किन मूलांक वालों को अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है?

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28)

सूर्य का संबंध मूलांक 1 से माना जाता है. इसलिए इस दौरान अहंकार में निर्णय लेने से बचें. घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान की साफ-सफाई रखें.

मूलांक 4 (4, 13, 22, 31)

अंक ज्योतिष में मूलांक 4 का संबंध राहु से जोड़ा जाता है. ग्रहण के समय मानसिक उलझन बढ़ सकती है. घर में अनावश्यक कबाड़ जमा न होने दें.

मूलांक 8 (8, 17, 26)

मूलांक 8 वालों को इस दौरान धैर्य रखने की सलाह दी जाती है. घर में नियमित रूप से दीपक जलाएं और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें.

ग्रहण के दौरान घर में किन बातों का रखें ध्यान?

  • घर के मुख्य द्वार और मंदिर की साफ-सफाई रखें.
  • पूजा स्थान पर नियमित दीपक जलाएं.
  • अनावश्यक विवाद और नकारात्मक माहौल से बचें.
  • भगवान शिव या सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें.
  • जरूरतमंदों की सहायता और दान करें.

क्या सचमुच अचानक लग सकता है वास्तु दोष?

धार्मिक और वास्तु ग्रंथों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि सिर्फ सूर्य ग्रहण के कारण किसी घर में अचानक वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है. वास्तु दोष आमतौर पर भवन की दिशा, निर्माण, ऊर्जा संतुलन और अन्य वास्तु सिद्धांतों से जोड़ा जाता है, न कि केवल ग्रहण से.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, सूर्य ग्रहण को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है. अंक ज्योतिष में कुछ मूलांक वालों को इस समय अधिक सजग रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ग्रहण अपने आप वास्तु दोष पैदा कर देता है.

उनका कहना है कि ग्रहण के दौरान सकारात्मक सोच, घर की स्वच्छता, मंत्र जाप और ईश्वर का स्मरण करना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है. किसी भी वायरल दावे या अप्रमाणित उपाय पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए.

FAQ

क्या सूर्य ग्रहण से घर में वास्तु दोष हो जाता है?
नहीं. ऐसा कोई प्रमाणित धार्मिक या वास्तु नियम नहीं है.

किन मूलांक वालों को अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है?
अंक ज्योतिष में सामान्य रूप से मूलांक 1, 4 और 8 को संयम और सकारात्मकता बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

ग्रहण के दौरान क्या करें?
घर की साफ-सफाई रखें, मंत्र जाप करें और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें.

क्या ग्रहण का प्रभाव सभी पर समान होता है?
नहीं. ज्योतिष और अंक ज्योतिष में प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली और मूलांक के अनुसार अलग माना जाता है.

क्या ग्रहण से डरना चाहिए?
नहीं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय सावधानी और श्रद्धा रखना पर्याप्त माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 30 Jul 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
Vastu Tips Mulank NUMEROLOGY Sawan 2026 Surya Grahan 2026
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