आउटफिट Clean नहीं तो वाइब भी ऑफ! Gen Z के लिए साफ कपड़े क्यों हैं जरूरी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पहनावा आपकी सोच और लोगों के सामने आपकी छवि बनाता है।

आज की Gen Z केवल कपड़े नहीं पहनती, वो अपनी पहचान भी पहनती है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है कि, अगर आपके कपड़े साफ नहीं हैं, तो आपकी पूरी Vibe खराब हो जाती है. अब आप चाहे ब्रांडेड आउटफिट पहनें या ट्रेंडिंग फैशन को फॉलो करें, अगर वो साफ नहीं, तो आपको आत्मविश्वास (Confidence) बूस्ट नहीं, बल्कि डाउन होगा.

धार्मिक नजरिए से देखें तो साफ कपड़े केवल बाहरी दिखावे की चीज नहीं हैं, ये आपके अंदर की शुद्धता का भी प्रतीक है. हमारे शास्त्रों में साफ-सफाई का संबंध सत्त्व गुण से है. सत्त्व यानी Clarity, शांति और सकारात्मकता.

जब हम मंदिर जाते हैं, तो घर के गंदे या पसीने वाले कपड़ों में जाते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, हम नहाकर, साफ कपड़े पहनकर जाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि दिव्य ऊर्जा के सामने खुद को आकर्षक बनाना जरूरी है.

यही लॉजिक आपकी रोजमर्रा की जीवन में भी लागू होता है. अगर आप खुद को साफ-सुथरा रखेंगे, तो आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और सोचने का नजरिया भी बदलता है.

पर्स और लॉकर की ये आम गलतियां बना रही हैं आपको कंगाल, वास्तु में छिपा है इससे बचने का उपाय!

साफ कपड़े फैशन नहीं, बल्कि ग्रहों से भी कनेक्शन

साफ कपड़े इसलिए पहनना जरूरी है कि, क्योंकि ये फैशन नहीं, बल्कि ग्रहों से भी जुड़े होते हैं.

शुक्र (Venus) यह ग्रह लग्जरी, सौंदर्यता और आकर्षण का कारक है. साफ और स्वच्छ कपड़े शुक्र को मजबूत करते हैं.

चंद्र (Moon) चंद्रमा का संबंध मन और भावनाओं का ग्रह है. गंदे कपड़े पहनने से मन भी भारीपन रहेगा.

मंगल (Mars) मंगल का संबंध ऊर्जा और आत्मविश्वास से है. साफ कपड़े आत्मविश्वास को बूस्ट करते हैं.

गुरु (Jupiter) ज्ञान और सम्मान का ग्रह है. जब हम साफ-सुथरे दिखते हैं, तो लोग आपको ज्यादा गंभीरता से लेते हैं.

कुल मिलाकर, आपका आउटफिट आपकी ग्रह स्थिति पर सूक्ष्म प्रभाव डालते हैं. और ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये मनोवैज्ञानिक (psychological) और सामाजिक सच्चाई भी है.

कपड़े शरीर को ढकने के साथ आपकी सोच को भी represent करते हैं. आप जैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे ही लोग आपको जज करते हैं. यह कड़वी सच्चाई है. अगप आप अस्त-व्यस्त दिखते हैं, तो लोग राय बना लेते हैं, कि आप लापरवाह हो.

अगर आप क्लीन और अच्छे से well-dressed हो, तो अपने आप ही इज्जत मिलती है. यही कड़वी सच्चाई है कि,

किसी के सामने भी आपका पहला impression 7 सेकंड में बनता है, और उसमें आउटफिट का बड़ा रोल होता है.

शास्त्रों में साफ कपड़ों के लेकर क्या कहा गया है?

मनुस्मृति के (अध्याय 5) में शुद्धता के नियम के अंतर्गत साफ-सफाई धर्म का मूल है. जो भी व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है, वह धार्मिक कार्यों के योग्य नहीं माना जाता है.

भगवद गीता के अध्याय 17 में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि, सत्त्व गुण शुद्धता, स्वच्छता और संतुलन से जुड़ा होता है.

गरुड़ पुराण में भी साफ-साफ लिखा है कि, अशुद्ध शरीर और कपड़ों से किया गया कोई भी धार्मिक कार्य फल नहीं प्रदान करता है.

वास्तु शास्त्र में शौच (Cleanliness) को सकारात्मक ऊर्जा का आधार माना गया है.

गंदे कपड़े नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं. जबकि साफ कपड़े सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं.

क्या आपका स्मार्टफोन बन रहा है तरक्की में बाधा? राशि के अनुसार लगाए वॉलपेपर चमक उठेगी किस्मत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.