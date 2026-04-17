हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAmavasya Surya Grahan 2026: वैशाख अमावस्या पर क्या आज सूर्य ग्रहण लगा है, जानें सच्चाई

Amavasya Surya Grahan 2026: वैशाख अमावस्या पर क्या आज सूर्य ग्रहण लगा है, जानें सच्चाई

Vaishakh Amavasya Surya Grahan 2026: अमावस्या तिथि होने के कारण लोगों के मन में यह सवाल है कि, क्या वैशाख अमावस्या पर आज 17 अप्रैल के दिन सूर्य ग्रहण भी लगेगा? आइए जानें पूरी सच्चाई.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 17 Apr 2026 07:05 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को, पर भारत में अदृश्य।

Vaishakh Amavasya Surya Grahan 2026: वैशाख अमावस्या शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 को है. इसे सतुवाई अमावस्या या वैशाखी अमावस के नाम से भी जाना जाता है. वैशाख अमावस्या को पितृ पूजन, दान-स्नान और जप-तप के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. लेकिन कई लोग आज इस दुविधा में हैं कि, आज वैशाख अमावस्या पर सूर्य ग्रहण तो नहीं लगा हुआ है. अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है या वायरल खबरों को देख आप परेशान हैं तो आइए आपको बताते हैं पूरी सच्चाई.

पंचांग (Panchang) गणना के अनुसार, अमावस्या तिथि की बात करें तो वैशाख अमावस्या 16 अप्रैल रात 08:11 बजे से शुरू हो चुकी है और 17 अप्रैल की शाम 05:21 बजे तक रहेगी. उदया तिथि के आधार पर आज 17 अप्रैल को वैशाख अमावस्या मनाया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: Vaishakh Amavasya 2026: पितृ दोष शांति और पुण्य कमाने का खास दिन है वैशाख अमावस्या, करें ये काम

क्या वैशाख अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगा है

बात करें सूर्य ग्रहण तो, खगोल विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है, लेकिन हरेक अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगने की घटना हो ऐसा जरूरी नहीं है. सूर्य ग्रहण तभी लगता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का एक सीध में आ जाए. आमतौर पर साल में कम से कम 2 और अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण लग सकते हैं. हालांकि एक साल में 2 से अधिक सूर्य ग्रहण लगने को दुर्लभ माना जाता है.

वैशाख अमावस्या पर नहीं लगेगा सूर्य ग्रहण

ज्योतिष, पंचांग और वैज्ञानिक गणनाओं के अनुसार 17 अप्रैल को वैशाख अमावस्या पर सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा. पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास ने भी बताया कि, वैशाख अमावस्या पर ग्रहण का साया नहीं रहेगा. इसलिए आप सामान्य तरीके से अमावस्या का स्नान, पूजा-पाठ और दान कर सकते हैं. आज ग्रहण या सूतक से जुड़े कोई नियम मान्य नहीं रहेंगे.

वैशाख अमावस्या पर पंचक का साया

वैशाख अमावस्या पर सूर्य ग्रहण तो नहीं लग रहा है, लेकिन आज पंचक का आखिरी दिन रहेगा. ऐसे में वैशाख अमावस्या पर पंचक का साया पड़ सकता है. हालांकि पंचक लगभग दोपहर 1 बजे समाप्त हो जाएगा और इसका भी अमावस्या के पूजन, व्रत या दान आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

सूर्य ग्रहण कब लगेगा (Surya Grahan 2026 Date)

आज वैशाख अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगने की कोई पुष्टि नहीं की गई है. लेकिन साल का दूसरा ग्रहण (Second Surya Grahan 2026) 12 अगस्त 2026 को लगेगा. लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और सूतक मान्य नहीं होगा.

वैशाख अमावस्या पर करें ये काम

  • सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या शुद्ध जल से स्नान करें.
  • स्नान के बाद पितरों का तर्पण करें.
  • गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल, तिल आदि का दान करें.
  • पीपल वृक्ष की पूजा करें और सरसों तेल का दीप जलाएं.

ये भी पढ़ें: Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या पर बनेंगे कई शुभ योग, पंचक भी हो जाएगा खत्म
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
Read More
Published at : 17 Apr 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Solar Eclipse Surya Grahan 2026 Amavasya 2026 Vaishakh Amavasya 2026

Frequently Asked Questions

साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा?

साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा और सूतक मान्य नहीं होगा.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Amavasya Surya Grahan 2026: वैशाख अमावस्या पर क्या आज सूर्य ग्रहण लगा है, जानें सच्चाई
Amavasya Surya Grahan 2026: वैशाख अमावस्या पर क्या आज सूर्य ग्रहण लगा है, जानें सच्चाई
ऐस्ट्रो
Akshaya Tritiya 2026: क्या अक्षय तृतीया पर डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए भी शुभ मुहूर्त देखना जरूरी, जानें
Akshaya Tritiya 2026: क्या अक्षय तृतीया पर डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए भी शुभ मुहूर्त देखना जरूरी, जानें
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 17 April: मीन राशि में 4 ग्रहों का 'महामिलन', अमावस्या पर इन 6 राशियों की बदलेगी किस्मत!
Aaj Ka Rashifal 17 April: मीन राशि में 12 साल बाद ग्रहों का सबसे बड़ा जमावड़ा, आज की रात इन लोगों के लिए होगी 'गेम चेंजर'!
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 17 April 2026: मीन राशि फ्रीलांसरों को मिलेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स, जानें आज का भाग्यशाली अंक और रंग
मीन राशिफल 17 अप्रैल 2026 फ्रीलांसरों को मिलेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स, जानें आज का भाग्यशाली अंक और रंग
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Sandeep Chaudhary: 850 सीटें...सरकार का चक्रव्यूह? | Womens Reservation Bill | PM Modi | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'प्रधानमंत्री से बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं', महिला आरक्षण बिल को लेकर कंगना ने जमकर की PM मोदी की तारीफ
'प्रधानमंत्री से बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं', महिला आरक्षण बिल को लेकर कंगना ने जमकर की PM मोदी की तारीफ
मध्य प्रदेश
मोनालिसा की शादी को लेकर MP पुलिस ने उठाया बड़ा कदम, फरमान से विवाह के बाद हुआ विवाद
मोनालिसा की शादी को लेकर MP पुलिस ने उठाया बड़ा कदम, फरमान से विवाह के बाद हुआ विवाद
बॉलीवुड
'भूत बंगला' से पहले इन फिल्मों में दिखी अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की जोड़ी, जानें बॉक्स ऑफिस का हाल
'भूत बंगला' से पहले इन फिल्मों में दिखी अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की जोड़ी, जानें बॉक्स ऑफिस का हाल
न्यूज़
काला टीका, अखिलेश करते हमारी मदद और इतिहास से सबक…, महिला आरक्षण पर क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
काला टीका, अखिलेश करते हमारी मदद और इतिहास से सबक…, महिला आरक्षण पर क्या-क्या बोले पीएम मोदी?
आईपीएल 2026
Watch: ' कैच ऑफ द सीजन', श्रेयस अय्यर ने पकड़ा अविश्वसनीय कैच; सूर्यकुमार और रोहित का रिएक्शन वायरल
' कैच ऑफ द सीजन', श्रेयस अय्यर ने पकड़ा अविश्वसनीय कैच; सूर्यकुमार और रोहित का रिएक्शन वायरल
विश्व
अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को बताया समुद्री लुटेरा, कहा- अब हम पूरी तरह तैयार, डील नहीं की तो उड़ा देंगे पावर प्लांट
अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को बताया समुद्री लुटेरा, कहा- अब हम पूरी तरह तैयार, डील नहीं की तो उड़ा देंगे पावर प्लांट
जनरल नॉलेज
Indian Diaspora: कौन-सा देश‌ भारतीयों को सबसे ज्यादा आता है पसंद, किस कंट्री में भारत मूल के सबसे ज्यादा लोग?
कौन-सा देश‌ भारतीयों को सबसे ज्यादा आता है पसंद, किस कंट्री में भारत मूल के सबसे ज्यादा लोग?
ट्रेंडिंग
Viral Video: हरिद्वार में गंगा की तेज धार में फंसा युवक, लड़की ने दुपट्टा फेंक बचा ली जान, देखें वायरल वीडियो
हरिद्वार में गंगा की तेज धार में फंसा युवक, लड़की ने दुपट्टा फेंक बचा ली जान, देखें वायरल वीडियो
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget