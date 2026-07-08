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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोPrediction 2026: ज्योतिषाचार्य का जुलाई में पुल टूटने और भारी तबाही का था अनुमान, अब सच साबित हुई ABP Live की यह बड़ी भविष्यवाणी!

Prediction 2026: ज्योतिषाचार्य का जुलाई में पुल टूटने और भारी तबाही का था अनुमान, अब सच साबित हुई ABP Live की यह बड़ी भविष्यवाणी!

Prediction: सच हुई ABP Live की भविष्यवाणी, महाराष्ट्र में भारी बारिश से टूटा पुल, मुंबई ठप.ज्योतिषाचार्य की जुलाई में पुल सड़क-टूटने व आपदा की सटीक भविष्यवाणी ने सबको चौंकाया. ग्रहीय गोचर का दिखा असर.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 08 Jul 2026 09:34 AM (IST)
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सच हुई ABP Live की भविष्यवाणी: मौसम का कहर, महाराष्ट्र में टूटा पुल, मुंबई ठप; क्या ज्योतिषीय आकलन फिर साबित हुआ सटीक?

Prediction 2026: देश के कई राज्यों में मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. भारी बारिश, लैंडस्लाइड और हादसों से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. दिलचस्प बात यह है कि मौसम विभाग के साथ-साथ प्रसिद्ध ज्योतिषियों द्वारा जुलाई महीने को लेकर जताई गई प्राकृतिक आपदाओं की आशंकाएं एक बार फिर सच साबित होती दिख रही हैं.

महाराष्ट्र में भारी तबाही: सातारा में टूटा पुल, मुंबई में लोकल और फ्लाइट्स प्रभावित

महाराष्ट्र में पिछले तीन दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है.

महाबलेश्वर में पुल बहा: सातारा जिले के महाबलेश्वर में वेण्णा नदी का पुल टूटने से हड़कंप मच गया. पुल टूटने के कारण 10-12 पर्यटक बीच में ही फंस गए, जिन्हें बाद में क्रेन की मदद से सुरक्षित निकाला गया.

रेल और एक्सप्रेस-वे ठप: मुंबई-पुणे रेल रूट पर करजत-लोनावला के भोर घाट सेक्शन में दो जगहों पर भारी लैंडस्लाइड हुई है, जिससे तीनों रेलवे लाइनें ब्लॉक हो गई हैं और करीब 20 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं. इसके अलावा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे भी लैंडस्लाइड के कारण बंद है.

स्कूल-कॉलेज बंद: मुंबई की स्थिति को देखते हुए BMC ने आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों-कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी है. प्राइवेट कंपनियों को कर्मचारियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' लागू करने की सलाह दी गई है. एयरपोर्ट पर 17 उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं.

पहाड़ी राज्यों का हाल: जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में हादसे

  • जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़ में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड होने से 6-7 गाड़ियां मलबे में दब गई हैं. राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है.
  • हिमाचल प्रदेश: चंबा जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां चलती गाड़ी पर पहाड़ से बड़ा पत्थर गिरने के कारण एक 14 साल की बच्ची की मौत हो गई.

क्या सच साबित हुई ज्योतिषीय भविष्यवाणी? जानिए ग्रहों का खेल

इस प्राकृतिक आपदा के बीच, सोशल मीडिया और विशेषज्ञों के बीच ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास की वह भविष्यवाणी तेजी से चर्चा में आ गई है, जो उन्होंने जुलाई महीने की शुरुआत में की थी.

"जुलाई में ग्रहों की स्थिति बड़े प्राकृतिक बदलावों की ओर इशारा कर रही है. देश के कई हिस्सों में अत्यधिक बारिश, बाढ़, भूस्खलन, पहाड़ टूटने और पुल-सड़कें टूटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं."

मौसम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ज्योतिषाचार्य की यह भविष्यवाणी अक्षरशः सच साबित हुई है. उनके मुताबिक, जुलाई में होने वाले बड़े ग्रहीय फेरबदल ही इस उथल-पुथल के मुख्य कारण हैं.

जुलाई में इन ग्रहों का हुआ गोचर (Transit):

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जुलाई महीने में कई बड़े ग्रहों ने अपनी चाल बदली है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदाओं का योग बना:

4 जुलाई: शुक्र का सिंह राशि में गोचर.

7 जुलाई: वक्री बुध का मिथुन राशि में प्रवेश.

16 जुलाई: सूर्य का कर्क राशि में गोचर.

24 जुलाई: बुध का मार्गी होना.

27 जुलाई: शनि का मीन राशि में वक्री होना.

आगे की चेतावनी: ज्योतिषाचार्य के अनुसार, शुक्र, मंगल और सूर्य के इस राशि परिवर्तन से जहां एक तरफ व्यापार में तेजी आएगी, वहीं दूसरी तरफ खेती को नुकसान पहुंच सकता है और आने वाले दिनों में यातायात से जुड़ी किसी बड़ी दुर्घटना या भूकंप की आशंका भी बनी हुई है. ऐसे में प्रशासन और आम जनता को अलर्ट रहने की जरूरत है.

यह भी पढ़े- Budh Vakri 2026: कल से बुध होंगे वक्री, किन राशियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर? नौकरी, बिजनेस और शिक्षा पर जानें प्रभाव

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 08 Jul 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
Astrology Monsoon Forecast ABP Live Prediction Prediction Comes True July Planetary Transit
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