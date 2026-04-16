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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVaishakh Amavasya 2026: पितृ दोष शांति और पुण्य कमाने का खास दिन है वैशाख अमावस्या, करें ये काम

Vaishakh Amavasya 2026: पितृ दोष शांति और पुण्य कमाने का खास दिन है वैशाख अमावस्या, करें ये काम

Vaishakh Amavasya 2026 Pitru Dosh Upay: वैशाख अमावस्या शुक्रवार 17 अप्रैल को है. स्नान-दान और पितृ पूजन के लिए यह तिथि विशेष महत्व रखती है. पितृ दोष दूर करने के लिए अमावस्या पर उपाय भी किए जाते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 16 Apr 2026 02:17 PM (IST)
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  • 17 अप्रैल 2026 को वैशाख अमावस्या, स्नान-दान का शुभ दिन।
  • सर्वार्थ सिद्धि योग और पंचक समाप्ति से महत्व बढ़ा।
  • स्नान, तर्पण, श्राद्ध से पितृ दोष निवारण संभव।
  • अन्न, जल, वस्त्र दान से सुख-समृद्धि की प्राप्ति।

Vaishakh Amavasya 2026 Pitru Dosh Upay: वैशाख महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है. अमावस्या के दिन स्नान-दान और पितृ पूजन का किए जाते हैं. मान्यता है कि, अमावस्या के दिन किए इस कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति होती है, पितृ दोष दूर होता है और पुण्यफल की प्राप्ति होती है.

वैशाख अमावस्या 2026 डेट (Vaishakh Amavasya 2026 Date)

पंचांग (Panchang) के अनुसार वैशाख महीने की अमावस्या तिथि इस वर्ष शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 को पड़ रही है. अमावस्या तिथि 16 अप्रैल को रात 08 बजकर 12 मिनट पर शुरू होगी और 17 अप्रैल को शाम 05:22 तक रहेगी. पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास ने बताया कि, उदयातिथि के मुताबिक और शास्त्र सम्मात 17 अप्रैल को वैशाख अमावस्या रहेगी और इसी दिन स्नान-दान किए जाएंगे. खास बात यह रहेगी कि, इस वर्ष वैशाख अमावस्या पर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और पंचक भी समाप्त होगा.

वैशाख अमावस्या मुहूर्त (Vaishakh Amavasya 2026 Shubh Muhurat)

  • ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:25 से 05:09 बजे
  • लाभ चौघड़िया- सुबह 07:30 से 09:07 बजे
  • अमृत चौघड़िया- सुबह 09:07 से 10:43 बजे
  • अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:55 से दोपहर 12:47 बजे

वैशाख अमावस्या क्यों खास? (Vaishakh Amavasya Significance)

धार्मिक मान्यता के अनुसार, वैशाख का महीना भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होती है और अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है. इसलिए वैशाख महीने में पड़ने वाली अमावस्या अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है. मान्यता है कि, इस दिन किए स्नान, तर्पण, श्राद्ध, व्रत, पूजन और दान आदि से पितृ दोष दूर होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. वैशाख अमावस्या पर लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं और पितरों के निमित्त तर्पण अर्पित करते हैं.

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वैशाख अमावस्या दान (Vaishakh Amavasya 2026 Daan)

पितृ दोष शांति के साथ ही वैशाख अमावस्या का पवित्र दिन पुण्य कमाने का श्रेष्ठ मौका भी है. वैशाख अमावस्या पर किए गए पुण्य कर्म से जीवन में सुख-समृद्धि आती है बाधाओं को दूर करती हैं. इसलिए शास्त्रों में भी वैशाख अमावस्या पर दान-पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है.

  • अन्न और जल का दान- वैशाख अमावस्या पर गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना अत्यंत फलदायी होता है. साथ ही इस दिन जल से भरा घड़ा भी दान करना चाहिए. आप पशु-पक्षियों के लिए भी जल की व्यवस्था करा सकते हैं.
  • कपड़े और वस्त्र दान- वैशाख अमावस्या से ही तापमान बढ़ने लगता है. इसलिए आप गर्म मौसम (Summer) के अनुकूल वस्त्र, छाता या जलपात्र का दान कर सकते हैं.
  • गौ और ब्राह्मण सेवा- वैशाख अमावस्या पर गाय को हरा चारा खिलाना और ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा देना भी शुभ होता है.

ये भी पढ़ें: Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या 16 या 17 अप्रैल कब ? स्नान-दान का मुहूर्त, पितृ पूजा किस दिन करें
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

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Published at : 16 Apr 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
Pitra Dosh Pitru Dosh Upay Amavasya 2026 Vaishakh Amavasya 2026

Frequently Asked Questions

वैशाख अमावस्या 2026 कब है?

वैशाख अमावस्या 2026 शुक्रवार, 17 अप्रैल को पड़ रही है। अमावस्या तिथि 16 अप्रैल को रात 08:12 बजे शुरू होकर 17 अप्रैल को शाम 05:22 बजे तक रहेगी।

वैशाख अमावस्या का क्या महत्व है?

वैशाख अमावस्या को पितरों को समर्पित माना जाता है। इस दिन स्नान, दान और पितृ पूजन करने से पितृ दोष दूर होता है और पुण्यफल की प्राप्ति होती है।

वैशाख अमावस्या पर क्या दान करना चाहिए?

इस दिन अन्न, जल, वस्त्र, छाता और जलपात्र का दान करना शुभ होता है। गाय को हरा चारा खिलाना और ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा देना भी लाभकारी है।

वैशाख अमावस्या पर कौन सा योग रहेगा?

वैशाख अमावस्या पर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और पंचक भी समाप्त होगा।

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